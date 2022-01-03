Кошка-химера с двумя "лицами" стала звездой интернета

Эрика создала для Гери страницу в инстаграме, и в самое короткое время она стала очень популярна, набрав более 11 000 подписчиков. "Это вполне естественно, я ничего другого и не ожидала, - говорит Эрика. - А для меня это - линее напоминание о том, как мне повезло, что у меня есть Гери!"