Кошка-химера с двумя "лицами" стала звездой интернета

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Все кошки уникальны, но Гери уникальна в особенности! Ее генетическая особенность называется "химеризм" - это означает, что в организме Гери скрывается не один, а два набора хромосом и, фактически, она является двумя разными кошками одновременно. Но Гери от этого не страдает, и даже наоборот: хозяйка так гордится ею, что создала для Гери собственный аккаунт в инстаграме, у которого уже больше 11 тысяч подписчиков.
Познакомьтесь с Гери - кошкой-химерой породы персидский рэгдолл, которая стала звездой интернета!
"Я нашла ее в своем любимом зоомагазине в 2019 году. Ей было 2 месяца, - рассказывает Эрика, хозяйка Гери. - Раньше я любила собак, но теперь, когда у меня есть Гери, я предпочитаю кошек!"
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У Гери необычная внешность - он как будто объединила "лица" двух разных кошек. По большому счету, так оно и есть
Именно благодаря своей необычной внешности Гери завоевала популярность в интернете
Эрика создала для Гери страницу в инстаграме, и в самое короткое время она стала очень популярна, набрав более 11 000 подписчиков. "Это вполне естественно, я ничего другого и не ожидала, - говорит Эрика. - А для меня это - линее напоминание о том, как мне повезло, что у меня есть Гери!"
Химеризм - это сочетание в одном организме двух комплектов ДНК. Такое происходит, если организм развивается сразу из двух или более зигот
Ее состояние не приносит Гери никаких неудобств, она - самая обычная здоровая кошка, только с уникальной внешностью
Гери очень фотогенична, и отлично получается на фотографиях. "Я вообще люблю фотографировать, ведь по работе я часто писала о путешествиях, - говорит Эрика. - А у Гери такая богатая мимика, что каждый снимок - это чистая магия! Я никогда не устану смотреть на нее!"
Иногда Эрика позирует с ней, стараясь подобрать подходящий костюм - например, этот образ Круэлы ДеВилль
Вместе с Гери живет ее младший брат Тайга
«Младший брат Гери, Тайга - обычного белого цвета, - рассказывает Эрика. - У них разные мамы, но один отец. Тайга так ее любит, всегда следует за ней. Правда, со временем это ее раздражает, и они в конечном итоге ссорятся. Но иногда она лижет Тайгу, и это меня так радует».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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