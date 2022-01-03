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Кошка-химера с двумя "лицами" стала звездой интернета

Кошка-химера с двумя "лицами" стала звездой интернета (15 фото)

Автор:
03 января 2022 12:39
Сообщество : Животные
Метки: Гери   двуличная кошка   домашние животные   животные   звезда   кошки   химера   химеризм   
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Все кошки уникальны, но Гери уникальна в особенности! Ее генетическая особенность называется "химеризм" - это означает, что в организме Гери скрывается не один, а два набора хромосом и, фактически, она является двумя разными кошками одновременно. Но Гери от этого не страдает, и даже наоборот: хозяйка так гордится ею, что создала для Гери собственный аккаунт в инстаграме, у которого уже больше 11 тысяч подписчиков.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Гери   двуличная кошка   домашние животные   животные   звезда   кошки   химера   химеризм   
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13k
Алан Час назад
У зверей нет лиц
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11k
Taximaxi 54 минуты назад
Кошка стал звездой инета,
Муха белая же стала,
Получать по почте книги,
По грамматике и Даля.
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7k
Siddis Час назад
Лицо у кошки?
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