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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок
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Вчера щенка подобрал на улице ,что с ним делать теперь ?..Никогда этого не делал ,а тут что то щелкнуло в голове ..
p/s О чём и говорит Ваш поступок!