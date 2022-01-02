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Кобура для 3-линейного револьвера, установленная для офицерского походного снаряжения обр. 1912 г

Кобура для 3-линейного револьвера, установленная для офицерского походного снаряжения обр. 1912 г (5 фото)

Автор:
02 января 2022 17:51
Метки: кобура   офицер   револьвер   
881
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В 1895 г. на вооружение Русской императорской армии был принят новый револьвер системы Нагана. В приказе по военному ведомству от 26 июня 1895 г. отмечалось, что государь-император соизволил утвердить образцы 3-линейного револьвера и патрона к ним для перевооружения войск, имеющих на вооружении 4,2-линейные револьверы системы Смита и Вессона 3-го образца.


Всего с начала производства и до 1 декабря 1917 г. для нужд российской армии было произведено около 1,5 миллиона револьверов системы Нагана.


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31 августа 1912 г. приказом по военному ведомству было установлено новое офицерское походное снаряжение. Новая офицерская револьверная кобура к 3-линейному револьверу делалась, как и всё снаряжение, из прочной, подкрашенной в коричневый цвет кожи.


От прежних образцов кобура отличалась увеличением размеров в среднем на 1 см, а длина корпуса по переднему прямому ребру составляла теперь 20 см, вместо прежних 18 см.


Но главное отличие составляли носильные петли. Теперь на задней стенке кобуры вместо двух параллельных петель особым образом нашивались широкая и узкая кожаные петли.

Кроме револьверов Нагана офицеры русской армии могли иметь оружие других систем.
С высочайшего повеления приказом по военному ведомству от 7 февраля 1907 г. офицерам разрешалось иметь в строю и вообще при исполнении служебных обязанностей, когда установлено быть при револьверах, 9-мм автоматические пистолеты Браунинга и пистолеты Борхард-Люгера (Парабеллум), также калибра 9 мм.

Источник:

Метки: кобура   офицер   револьвер   
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9  комментариев
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36k
kalinser 5 часов назад
Очень хорошая кучность,плавный спуск... но при ручном взводе.
Из минусов:неудобная,долгая перезарядка.Когда раздувает гильзу,выбить можно только при помощи протирки и молотка.
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4k
Белый 4 часа назад
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4k
Белый 4 часа назад
Это не кобура нагана, похоже на ТТ, но нет петель для протирки
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Андрей 4 часа назад
Последнее фото - кобура, скорее, для ТТ: и кармашек для обоймы характерный.
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Парагвайский шпион 5 часов назад
Проект Нагана в России, это классический пример коррупции в Европе и в мире.
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