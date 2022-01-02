Кобура для 3-линейного револьвера, установленная для офицерского походного снаряжения обр. 1912 г

31 августа 1912 г. приказом по военному ведомству было установлено новое офицерское походное снаряжение. Новая офицерская револьверная кобура к 3-линейному револьверу делалась, как и всё снаряжение, из прочной, подкрашенной в коричневый цвет кожи.



От прежних образцов кобура отличалась увеличением размеров в среднем на 1 см, а длина корпуса по переднему прямому ребру составляла теперь 20 см, вместо прежних 18 см.