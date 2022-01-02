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Ребёнок утонул в бассейне, полном людей

Ребёнок утонул в бассейне, полном людей (2 фото + 1 видео)

Автор:
02 января 2022 12:46
Сообщество : Криминал
Метки: Кировск   бассейн   мальчик утонул   ребенок утонул   утонул в бассейне   халатность сотрудников   
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В кировском бассейне летом произошла ужасная трагедия: 11-летний мальчик утонул прямо перед носом у других людей. Следствие завершило расследование, на скамье подсудимых оказались два "инструктора".
На видео видно, что мальчик не доплыл до кромки бассейна буквально чуть-чуть. Это было самое глубокое место. Рядом с ним в воде находился мужчина, который играл с дочкой. Мальчик машет руками, пытаясь выплыть, но на него никто не обращает внимания. Агония длится более минуты, спасателей в это время на месте нет. Только когда ребёнок утонул, люди заметили, что произошло, а один из спасателей бросился в воду.
Инструкторы оказались на скамье подсудимых, их обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Один сотрудник ушёл на обед, когда мальчик тонул, а второй просто ушёл с поста. 18-летний Евгений Загребин и 25-летний Егор Плюснин профессиональными спасателями не были, сотрудников не хватало, поэтому в бассейне ребята работали без специальной квалификации. Адвокаты инструкторов утверждают, что виновата администрация аквапарка. Сам бассейн-аттракцион не соответствует ГОСТ, а одна из подписей в приказе о приёме на работу оказалась поддельной. Ребёнок утонул не в воде, а в наплевательском отношении взрослых ко всему. 
Отдельно хочется отметить, что, находясь в водоёме, нужно быть внимательными именно взрослым. Тонущие люди не могут кричать о помощи, все силы направлены на то, чтобы успеть набрать немного воздуха. В воде на момент трагедии было трое взрослых людей на расстоянии метра — полутора метров от мальчика.

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Метки: Кировск   бассейн   мальчик утонул   ребенок утонул   утонул в бассейне   халатность сотрудников   
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6  комментариев
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1k
Антон Штопаный 52 минуты назад
Людей спасали и после более продолжительного нахождения под водой. Если бы вовремя провели квалифицированные реанимационные действия, остался бы жив. И второй вопрос, что там 11 летний делал без родителей? Я со своим 11 летним , что на пляже, что в бассейне, ни на секунду не выпускаю его из виду. Независимо от того есть там спасатели или нет.
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5k
schmubu Полчаса назад
тётка справа у бортика видела его 100%.
непонятно, почему он за буйки не схватился, рядом был, руку только протянуть.
и он пока бултыхался, продвинулся метра на 2-3, мог мелководье выгрести, там мужик стоял, ему по пояс воды было.
нормальный рост ребёнка 11-ти лет - 1,4-1,5м. обычно в бассейнах отгораживают место для "не плавающих" с глубиной 1,2-1,4м. т.е. стоять он там не смог бы, но смог бы опускаться и ногами от дна отталкиваться, 2-3 таких толчка и он уже был бы на мелком месте.
и кусок видео вырезан на 1:15.

короче, какая-то мутная история, непонятная.
ребёнка жалко, родителям сочувствую, но всё не так просто там...
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