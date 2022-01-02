Ребёнок утонул в бассейне, полном людей

Инструкторы оказались на скамье подсудимых, их обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Один сотрудник ушёл на обед, когда мальчик тонул, а второй просто ушёл с поста. 18-летний Евгений Загребин и 25-летний Егор Плюснин профессиональными спасателями не были, сотрудников не хватало, поэтому в бассейне ребята работали без специальной квалификации. Адвокаты инструкторов утверждают, что виновата администрация аквапарка. Сам бассейн-аттракцион не соответствует ГОСТ, а одна из подписей в приказе о приёме на работу оказалась поддельной. Ребёнок утонул не в воде, а в наплевательском отношении взрослых ко всему.