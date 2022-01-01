«Колёса демократии» от которых закладывает уши. Грузовик М 35, где рекомендуется ездить в наушниках

Часто слышу утверждения о том, что при проектировании нашей военной технике о людях, комфорте экипажа и эргономике места водителя не думали вообще. И так, мол, сойдет, лишь бы надёжно ехало.
Отчасти это действительно так, только в виде примера – как надо, часто приводят технику американскую, мол там всё сделано удобно, надёжно и массово. Если со вторым и третьим пунктом не поспоришь, то насчет первого можно поспорить. На примере этого грузовика.
GMC М35 он же REO М35, производился еще несколькими компаниями, причем не только в США, поэтому может встречаться под совершенно необычной маркировкой при неизменной внешности и технических параметрах. Вы наверняка видели его в многочисленных американских военных фильмах, особенно про события во Вьетнаме и разных «боевиках».
Так вот, взглянув на приборную панель этого грузовика у меня возникает только одна мысль – здесь всё так разбросано специально, что бы враг не смог завладеть машиной, угнав её? Не иначе, зачем еще разбрасывать по всей кабине кнопки и рычажки включения топливного насоса, запуска мотора, предпускового подогревателя и еще много чего.
Конечно, со всем этим хозяйством можно разобраться, внимательно изучив многочисленные информационные таблички, щедро распиханные по всей кабине, но ведь на это нужно время.
Но самая интересная табличка желтого цвета находится на пассажирской двери грузовика, и по центру приборки, вещает она о необходимости надевать специальные звукозащитные наушники во время движения машины. Что бы не оглохнуть.
Когда работает двигатель, то слышно ровно две вещи – свист турбины и рокот из выхлопной трубы, она находится как раз справа перед кабиной, и чем больше обороты, тем громче этот рокот.
Дизельный шестицилиндровый двигатель White LDT427, как и положено военной технике, рассчитан на многотопливность. Если нет дизтоплива, то можно залить бензин, смешанный с моторным маслом в соотношении как у двухтактников, что бы не вышел из строя ТНВД. Еще он может переваривать керосин, в том числе авиационный.
Мотор разрабатывался совместно с немецкой компанией MAN. В штатном режиме работы его мощность 134 л.с, крутящий момент 461 Ньютонов, при других видах топлива показатели падают, но машина худо-бедно едет.
Коробка передач механическая, пятиступенчатая (на ранних версиях была четырёхступенчатой), двухскоростная раздатка, привод на все три моста. Максимальная скорость на хорошей дороге достигает 80 км/час, грузоподъемность от 2.5 до 5 тонн в зависимости от дорожных условий.
Внедорожные характеристики грузовика на достойном уровне, поэтому многие любители бездорожья рассекают по американским дебрям на таких грузовиках, списанных в своё время с армейской службы. Почему же создатели не поработали над удобством водителя? Кто знает.
Редкая версия М 35 с двумя мостами. Такие сейчас особенно в цене у любителей покорять бездорожье.
В конце 1940-х, когда разрабатывался грузовик М-35, об эргономике сильно не задумывались. К тому же, до модернизации 1962 года эти грузовики шли с бензиновыми моторами, работавшими гораздо тише дизельного. После замены агрегата выхлопную трубу оставили без изменений.
Этот неказистый военный грузовик пройдя ряд модернизаций, производился до 1989 года, да и в наши дни они применяются армиями разных стран, да и самими американцами, например, в Афганистане. У нас он, конечно, мало распространен, точно знаю, что три машины есть на украине и одна в Беларуси, причем все они на ходу.
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