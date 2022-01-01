«Колёса демократии» от которых закладывает уши. Грузовик М 35, где рекомендуется ездить в наушниках

Отчасти это действительно так, только в виде примера – как надо, часто приводят технику американскую, мол там всё сделано удобно, надёжно и массово. Если со вторым и третьим пунктом не поспоришь, то насчет первого можно поспорить. На примере этого грузовика.

GMC М35 он же REO М35, производился еще несколькими компаниями, причем не только в США, поэтому может встречаться под совершенно необычной маркировкой при неизменной внешности и технических параметрах. Вы наверняка видели его в многочисленных американских военных фильмах, особенно про события во Вьетнаме и разных «боевиках».