«Колёса демократии» от которых закладывает уши. Грузовик М 35, где рекомендуется ездить в наушниках

FISHKINET
Засмущали Ивана: Пегова и Рудова пришли на съемки в откровенных платьях (3 фото) Засмущали Ивана: Пегова и Рудова пришли на съемки в откровенных... ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже... 15 человек, доказывающих, что каждый может стать баловнем судьбы 15 человек, доказывающих, что каждый может стать баловнем судьбы Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Депортированного из России бойца MMA Чоршанбиева задержали в аэропорту Душанбе Депортированного из России бойца MMA Чоршанбиева задержали в... Побег в цистерне с цементом: хитрость, с помощью которой удалось снять эту сцену Побег в цистерне с цементом: хитрость, с помощью которой удалось... Новогодний алкопост на вечер этой пятницы&nbsp; Новогодний алкопост на вечер этой пятницы  Юмор из интернета Юмор из интернета Как выглядят лица 13 актёров, известных по ролям персонажей, скрытых масками и гримом Как выглядят лица 13 актёров, известных по ролям персонажей,... Немодно и ни разу некрасиво: "Модный приговор" подарил онкобольным детям пустые коробки на Новый год Немодно и ни разу некрасиво: "Модный приговор" подарил онкобольным... Чудо Ларисы Савицкой: как живет единственная выжившая в авиакатастрофе над Завитинском&nbsp; Чудо Ларисы Савицкой: как живет единственная выжившая в... Жители села оригинально отомстили главе администрации за неубранный снег Жители села оригинально отомстили главе администрации за... Картинки в разноцветных тонах. Выпуск 76 Картинки в разноцветных тонах. Выпуск 76 Комментарии в разных группах к постам Комментарии в разных группах к постам 11 сравнений того, как красавиц прошлого показали в фильмах 11 сравнений того, как красавиц прошлого показали в фильмах 7 крупнейших сооружений, которые построил Китай за последние 20 лет 7 крупнейших сооружений, которые построил Китай за последние 20 лет И я так хочу И я так хочу Китайским футболистам запретили татуировки Китайским футболистам запретили татуировки Создатель советской машины времени получил премию 40 рублей Создатель советской машины времени получил премию 40 рублей
«Колёса демократии» от которых закладывает уши. Грузовик М 35, где рекомендуется ездить в наушниках

«Колёса демократии» от которых закладывает уши. Грузовик М 35, где рекомендуется ездить в наушниках (9 фото)

Автор:
01 января 2022 06:47
Метки: Грузовик М 35   Колёса демократии   наушники   
202
9

Часто слышу утверждения о том, что при проектировании нашей военной технике о людях, комфорте экипажа и эргономике места водителя не думали вообще. И так, мол, сойдет, лишь бы надёжно ехало.

Отчасти это действительно так, только в виде примера – как надо, часто приводят технику американскую, мол там всё сделано удобно, надёжно и массово. Если со вторым и третьим пунктом не поспоришь, то насчет первого можно поспорить. На примере этого грузовика.


GMC М35 он же REO М35, производился еще несколькими компаниями, причем не только в США, поэтому может встречаться под совершенно необычной маркировкой при неизменной внешности и технических параметрах. Вы наверняка видели его в многочисленных американских военных фильмах, особенно про события во Вьетнаме и разных «боевиках».

×
×

Так вот, взглянув на приборную панель этого грузовика у меня возникает только одна мысль – здесь всё так разбросано специально, что бы враг не смог завладеть машиной, угнав её? Не иначе, зачем еще разбрасывать по всей кабине кнопки и рычажки включения топливного насоса, запуска мотора, предпускового подогревателя и еще много чего.

Конечно, со всем этим хозяйством можно разобраться, внимательно изучив многочисленные информационные таблички, щедро распиханные по всей кабине, но ведь на это нужно время.

Но самая интересная табличка желтого цвета находится на пассажирской двери грузовика, и по центру приборки, вещает она о необходимости надевать специальные звукозащитные наушники во время движения машины. Что бы не оглохнуть.

Когда работает двигатель, то слышно ровно две вещи – свист турбины и рокот из выхлопной трубы, она находится как раз справа перед кабиной, и чем больше обороты, тем громче этот рокот.

Дизельный шестицилиндровый двигатель White LDT427, как и положено военной технике, рассчитан на многотопливность. Если нет дизтоплива, то можно залить бензин, смешанный с моторным маслом в соотношении как у двухтактников, что бы не вышел из строя ТНВД. Еще он может переваривать керосин, в том числе авиационный.


Мотор разрабатывался совместно с немецкой компанией MAN. В штатном режиме работы его мощность 134 л.с, крутящий момент 461 Ньютонов, при других видах топлива показатели падают, но машина худо-бедно едет.

Коробка передач механическая, пятиступенчатая (на ранних версиях была четырёхступенчатой), двухскоростная раздатка, привод на все три моста. Максимальная скорость на хорошей дороге достигает 80 км/час, грузоподъемность от 2.5 до 5 тонн в зависимости от дорожных условий.


Внедорожные характеристики грузовика на достойном уровне, поэтому многие любители бездорожья рассекают по американским дебрям на таких грузовиках, списанных в своё время с армейской службы. Почему же создатели не поработали над удобством водителя? Кто знает.

Редкая версия М 35 с двумя мостами. Такие сейчас особенно в цене у любителей покорять бездорожье. 


В конце 1940-х, когда разрабатывался грузовик М-35, об эргономике сильно не задумывались. К тому же, до модернизации 1962 года эти грузовики шли с бензиновыми моторами, работавшими гораздо тише дизельного. После замены агрегата выхлопную трубу оставили без изменений.


Этот неказистый военный грузовик пройдя ряд модернизаций, производился до 1989 года, да и в наши дни они применяются армиями разных стран, да и самими американцами, например, в Афганистане. У нас он, конечно, мало распространен, точно знаю, что три машины есть на украине и одна в Беларуси, причем все они на ходу.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Грузовик М 35   Колёса демократии   наушники   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Viktor Час назад
Гавно , у нас лучше есть .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
635
Сергей Полчаса назад
Всё таки,"Урал"-лучший.Грузовик,тягач,эвакуатор и проч.Сам служил,знаю.131 Майкопская бригада.96-98.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге Люди находят дизайн новых AirPods Pro очень забавным, высмеивая наушники от Apple в весёлых мемах Люди находят дизайн новых AirPods Pro очень забавным, высмеивая наушники от Apple в весёлых мемах Врач показал, к чему приводит постоянное ношение наушников Врач показал, к чему приводит постоянное ношение наушников В соцсетях высмеяли новые наушники Apple В соцсетях высмеяли новые наушники Apple Huawei представила «умные» очки с динамиками в дужках Huawei представила «умные» очки с динамиками в дужках Магазин продаёт бессмысленные наушники, которые не проводят звук Магазин продаёт бессмысленные наушники, которые не проводят звук
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1885940



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
2
8
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Как советская подводная лодка Б-307 оказалась в поволжских степях за тысячи километров от моря?
4
59
Как советская подводная лодка Б-307 оказалась в поволжских степях за тысячи километров...
Набирающие популярность
В каких случаях спорт оказывается бесполезен как способ снижения веса?
2
6
В каких случаях спорт оказывается бесполезен как способ снижения веса?
История новогодней звезды
0
33
История новогодней звезды
Страшный сон школьника
Страшный сон школьника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Будет кого обнять
0
0

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#новый год#смешные#животные#подборка#Ynews#дтп#приколы#интересное#дети
#фото#прикол#факты#люди#в мире#история#комментарии#СССР#фильм#Китай
#интересно#ватермарк#добрые видео#картинки#кино#аварии#новости#авто аварии#красота#коты

На что жалуетесь?

Вернуться