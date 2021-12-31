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Расцветали яблони и груши на китайском. Очень красиво !!!

Расцветали яблони и груши на китайском. Очень красиво !!! (1 видео)

Автор:
31 декабря 2021 23:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Расцветали яблони и груши   добрые видео   на китайском   
278
1

Расцветали яблони и груши на китайском.

Авторский пост

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Метки: Расцветали яблони и груши   добрые видео   на китайском   
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16  комментариев
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−31
lnf 2 часа назад
Автор поста lnf 9 минут назад "А вы? "
А мы, слава Богу больше не живём в стране, где вертухаи даже на комент нормально ответить не дают
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1k
Сергей Ковалев 18 минут назад
И вас с Новым Годом. Читал ваш ответ "Так и удачи Вам. А сюда то зачем зашли? да ещё на русском пишете... С новым годом Вас! От великой России !!!"
Во- первых,молодой человек,этот ресурс открытый и любой может опубликовать то,что он считает интересным
Во-вторых. Вы,что ли будете определять,кто тут и что может писать и на каком языке?
В третьих,если я буду писать на украинском ,то,боюсь многие не смогут понять.
И в четвертых,самое главное. Ваше видео конечно очень интересное,но читая,вашу оценку вспомнился один албанский правитель Ходжа и его высказывания .
" Во время визитов в Москву Энвер Ходжа делал все, чтобы вождь всех народов поверил в его искреннюю преданность. Как рассказывал близким высокопоставленный советский дипломат Климент Левычкин, сопровождавший Ходжу во время поездки на сталинскую дачу, албанский лидер смотрел на Сталина как любящий сын на отца, но снискать расположение Сталина, считавшего албанца "мещанином, склонным к национализму", было почти невозможно. Энвер Ходжа во время тоста сказал: "Албанцев миллион, а вместе с вами нас двести миллионов". На что Сталин заметил: "Нас и без вас двести миллионов".
Очень похожи исторические параллели.
"Мы пахали. Я и трактор"
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−31
lnf Час назад
Автор поста lnf Полчаса назад
" Так и удачи Вам. А сюда то зачем зашли? да ещё на русском пишете... С новым годом Вас! От великой России !!! "

Где родился - не выбирают.
И даже 11к.плюсов насобирать - это надо осознанно тут пахать во благо царя... но не отечества, и вашей также помощью, всё менее великого
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21k
Андрей Иванов 2 часа назад
Ссылка vk.com
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3k
Федя Хитрый 2 часа назад
Можно ж было и полную версию выложить)
Ссылка www.youtube.com
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−31
lnf 2 часа назад
Пора привыкать.
Царь сказал, с Китаем вместе будем мировой порядок держать... точнее китайцы будут, а вы привыкайте
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523
Botanik Vulgaris 2 часа назад
Всё же под Рамштейн они лучше маршируют
Ссылка www.youtube.com
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63k
Это был трудный год. 2 часа назад
Барабанщик такое вытворяет...
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