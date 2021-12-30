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Дачная амнистия продлена до 2031 года

Дачная амнистия продлена до 2031 года (1 фото)

Автор:
30 декабря 2021 21:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Дачная амнистия   Земля   дом   закон   подписан   президент   участок   
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После одобрения Госдумой и Совфедом законопроект подписал президент страны.
Законопроект о продлении так называемой «дачной амнистии» подписан президентом. И обрел силу Закона. Ранее в декабре его в последнем чтении рассмотрела Госдума и одобрил Совет Федерации. Полностью документ можно прочесть на Официальном портале правовой информации.

Если ранее упрощенное оформление дачных участков и строений в собственность можно было производить до 1 марта 2026 года, то теперь срок продлен до 1 марта 2031 года. а начало процессу было положено еще в 2006 году.

Закон распространяется на участки под ИЖС, постройки на садовых земельных участках, а также на земли, используемые для личного подсобного хозяйства. Дачные и садовые дома, выстроенные до мая 1998 года, теперь также могут быть официально признаны собственностью владельцев в упрощенном порядке. Май 1998 года — это дата вступления в силу Градостроительного кодекса.

К заявлению нужно будет приложить документы, которые могут стать свидетельством владения данными участками и домами. Например, для домов это могут быть счета за коммуналку, показания свидетелей-соседей и пр. Особо охраняемые природные территории исключены из действия этого закона.

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Метки: Дачная амнистия   Земля   дом   закон   подписан   президент   участок   
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Слава Андреев 2 часа назад
Норм. Потом повесят Кап ремонт. И тд. )))))
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Leonid 2 часа назад
Теперь заживём..
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Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
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