Я вернусь за тобой

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Марианна Бахмайер покидает здание суда. ФРГ, 5 марта 1981 года
Рецидивист Клаус Грабовски (отсидевший за два изнасилования девушек) похитил, держал в своем подвале, изнасиловал и убил 6-летнюю дочь Бахмайер, на суде всячески кривлялся и унижал мать убитой девочки
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6 марта 1981 года Марианна Бахмайер явилась в зал заседаний, прихватив с собой пистолет Beretta 70, и в перерыве всадила в преступника 7 пуль.
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Метки: Идеальная месть карма насилие
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