FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8271 пост • 1265 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Я вернусь за тобой

Я вернусь за тобой (6 фото)

Автор:
30 декабря 2021 07:18
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Идеальная месть   карма   насилие   
2262
6

Марианна Бахмайер покидает здание суда. ФРГ, 5 марта 1981 года

×
×

6 марта 1981 года Марианна Бахмайер явилась в зал заседаний, прихватив с собой пистолет Beretta 70, и в перерыве всадила в преступника 7 пуль.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Идеальная месть   карма   насилие   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
VL 5 часов назад
Могли присяжные оправдать эту мужественную женщину???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
−14
Alex Brown Полчаса назад
Гнилое "правосудие" ! Молодец Анна !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
729
Duke_kir 36 минут назад
слишком легкая смерть для Грабовски
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
solovei7 46 минут назад
Все правильно сделала! А присяжные идорасы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
246
sapsanbosh 2 часа назад
Должны были наградить за исполнение без проволочки судебного решения!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр Задорожный 3 часа назад
Если бы я был на месте присяжных я бы не смог вынести ей обвинительный приговор. Только Бог ей судья.
Р.С. И скольких она уберегла от этого индивидуума, ведь рано или поздно он вышел бы на свободу?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Димыч 3 часа назад
Докривлялся, в общем...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как пользователи “Фишек” Новый год спасали Как пользователи “Фишек” Новый год спасали Российские звезды, которые отважились рассказать о сексуальном насилии в их детстве Российские звезды, которые отважились рассказать о сексуальном насилии в их детстве Детский омбудсмен поддержала законопроект о пожизненном для педофилов Детский омбудсмен поддержала законопроект о пожизненном для педофилов Между охраной и посетителями ТЦ произошел конфликт из-за QR-кода Между охраной и посетителями ТЦ произошел конфликт из-за QR-кода Мгновенная карма: корова затоптала индуса - было больно Мгновенная карма: корова затоптала индуса - было больно В России могут запретить фильмы со сценами насилия В России могут запретить фильмы со сценами насилия
Сергей Соловьёв

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

324



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
0
0
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Интересные фотографии 1990 -х
2
42
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
ВКонтакте и Memepedia объявили главные мемы года
0
13
ВКонтакте и Memepedia объявили главные мемы года
Роль спорта в жизни современного подростка
0
10
Роль спорта в жизни современного подростка
Случится же такое под Новый Год
Случится же такое под Новый Год
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Готовы к праздникам?
0
0

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#прикол#Ynews#история#приколы#Россия#дтп#сша#криминал
#Юмор#ватермарк#факты#новый год#в мире#картинки#аварии#позитив#авто аварии#настроение
#интересно#животные#кино#подборка#интересное#страны#автомобили#смешные#город#автомир

На что жалуетесь?

Вернуться