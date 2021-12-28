FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5889 постов • 1140 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Тест по фильму "Трудный ребёнок"

Тест по фильму "Трудный ребёнок"

Автор:
28 декабря 2021 10:04
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   кинотесты   тест   тесты по комедиям   тесты по фильмам   тесты по фильмам девяностых   
1443
1
В 1990-м году на экраны вышла искромётная комедия Денниса Дугана. Первый фильм получился настолько успешным, что последовали продолжения. Данный тест посвящён первой картине о Джуниоре.
Какое прозвище было у персонажа Мартина Бэка?
1/8Какое прозвище было у персонажа Мартина Бэка?
Куда Джуниор дел жаркое?
2/8Куда Джуниор дел жаркое?
Почему Бен и Фло решили усыновить ребёнка?
3/8Почему Бен и Фло решили усыновить ребёнка?
Что Марти увидел на этом рисунке?
4/8Что Марти увидел на этом рисунке?
Какую сумму потребовал Мартин Бэк за Фло и Джуниора?
5/8Какую сумму потребовал Мартин Бэк за Фло и Джуниора?
Мартин сказал, что у него ... лет не было женщин. Так сколько же?
6/8Мартин сказал, что у него ... лет не было женщин. Так сколько же?
В конце фильма чемодан перелетел и упал в машину к хряку. Что находилось в чемодане?
7/8В конце фильма чемодан перелетел и упал в машину к хряку. Что находилось в чемодане?
В кого попал Марти?
8/8В кого попал Марти?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Тесты   кинотесты   тест   тесты по комедиям   тесты по фильмам   тесты по фильмам девяностых   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Александр Зотов 2 часа назад
6/8, смотрел давно, пересматривать желания нет)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
2k
ProstoBoBka 6 минут назад
8 из 8 прикольной фильмец.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Пумба 16 минут назад
Жалкая попытка поднять бабла на волне успеха "Один дома"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Slowly 21 минуту назад
Что это?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Вася 42 минуты назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге В Китае на российских товарах нашли коронавирус В Китае на российских товарах нашли коронавирус "Хьюстон, у нас проблемы!": инженер в США 30 лет подделывала результаты тестов металла для подводных лодок "Хьюстон, у нас проблемы!": инженер в США 30 лет подделывала результаты тестов металла для... Навеяно экзаменами: 19 лучших образовательных тестов на Фишках Навеяно экзаменами: 19 лучших образовательных тестов на Фишках 11 психологических тестов, которые стоит пройти каждому 11 психологических тестов, которые стоит пройти каждому Тест Сонди: выбери самое пугающее лицо, и узнай свою скрытую сущность Тест Сонди: выбери самое пугающее лицо, и узнай свою скрытую сущность
Бернгард Кёне

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

33557



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Дядя Сэм, с Рождеством! Больше таких подарков не будет!
1
401
Дядя Сэм, с Рождеством! Больше таких подарков не будет!
17 интересных снимков со всего мира
0
82
17 интересных снимков со всего мира
Набирающие популярность в сообществах
Tesla Model S оснастили тремя реактивными двигателями
0
13
Tesla Model S оснастили тремя реактивными двигателями
5 самых идиотских смертей в трэш хоррорах&nbsp;
2
9
5 самых идиотских смертей в трэш хоррорах 
Новогодние десерты в кондитерском ателье EM Cake
Новогодние десерты в кондитерском ателье EM Cake
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Женщины...
0
0

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
1
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#животные#Ynews#кино#подборка#приколы#фильм#фотографии#добрые видео
#фото#люди#новый год#ватермарк#позитив#в мире#СССР#автомобили#автомир#собака
#интересно#факты#картинки#прикол#смешные#интересное#познавательно#дтп#прикольные#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться