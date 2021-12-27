В 1978 году случилось почти невозможное





В 1984 году Кристина вышла замуж за французского магната Тьери Руселя и родила дочь. Она развелась с ним в 1987 году. Скончалась Онассис в Буэнос–Айресе в 1988 году, в возрасте 37 лет.



После развода Кристина подарила Сергею Каузову два танкера. Он перебрался в Лондон и открыл фирму морских перевозок и ещё до перестройки стал долларовым мультимиллионером. До 1991 года только партийных взносов КПСС он заплатил $500 тыс.



«Я горжусь этим делом: вместо того чтобы засадить человека в тюрьму, мы делали деньги из него», — позже объяснял генерал КГБ Калугин. В 2000–е Каузов также вложился в добычу нефти на Сахалине.



Вскоре он женился и развёлся с англичанкой Элисон Харкнесс, которая родила ему дочь.



В конце 1990–х Сергей Каузов купил участок на карибском острове, принадлежавшем лорду Гленконнеру, супругу придворной дамы принцессы Маргарет, младшей сестры королевы Елизаветы.



Через знакомство с лордом он стал вхож в круги английской королевской семьи. Соседями Каузова стали Билл Гейтс, Мик Джаггер и Дэвид Боуи.



У Каузова оставалось советское гражданство (сейчас — российское), также он получил швейцарское и английское гражданство. Сегодня он больше всего времени проводит в своём шале в швейцарском городке Грийон. Соседние виллы занимают его дочери от прежних браков русская Наталья и англичанка Элисон. Свою бывшую советскую (ныне российскую) семью Каузов обеспечивал сполна, например, купил им 200–метровую квартиру в элитном доме в центре Москвы.



Досужие европейские газетчики продолжают беззлобно называть Сергея Даниловича Каузова бывшим агентом КГБ.



Так оно или эдак, но операция «Олимпия» ему, бесспорно, удалась.