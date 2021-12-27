В 1978 году случилось почти невозможное

Браком сочетались миллиардерша, “светская львица” гречанка Кристина Онассис и клерк из СССР Сергей Каузов…
Скромный служащий «Совфрахта» Сергей Каузов меньше всего походил на героя–любовника. В детстве он потерял правый глаз и носил стеклянный. Увлекался иностранными языками и бадминтоном. Больше окружающим он ничем не запомнился.
В 1976 году 26–летняя Кристина Онассис прилетела в Москву, где она собиралась провести переговоры по продлению контракта на перевозку в СССР импортного зерна. Одним из членов рабочей группы «Совфрахта» был Каузов.
Улетая в Париж, Онассис потребовала прислать к ней для дальнейших согласований именно Сергея.
Каузова спешно командируют во Францию с заданием во что бы то ни стало подписать контракт. Он полетел туда с женой Натальей Бонди и дочкой Катей. Наталья была профессором Гнесинки, ведущей передачи о классической музыке на радио.
Во Франции Онассис быстро дала понять Сергею, что ему делать, если он хочет получить от неё подпись. Кураторы из КГБ тоже оценили такие контакты и стали выделять ему больше денег, чтобы он выглядел представительнее. Вскоре пара перестала скрывать отношения. Дошло до того, что они вместе полетели на Карибы, где их застукали папарацци.
В западных журналах появились фото «агента КГБ» и «Морской королевы» в купальниках. Каузова с семьёй срочно вернули в Москву.
Сергея немедленно по прибытию вызвали на Лубянку. Вместе с главой Управления внешней контрразведки КГБ генерал–майором Олегом Калугиным они должны были решить, разводиться или завязывать с Кристиной.
Позднее Калугин, живущий теперь в Америке, в интервью пояснял:
— Я благословил Кристину и Сергея на брак и был их покровителем! Сергей никогда не работал в КГБ. Он познакомился с Кристиной по телефону, ведя деловые переговоры. Они договорились встретиться в Бразилии. Там и сошлись. Их фотографии появились в прессе. Это было нарушением протокола, настоящим скандалом. Каузова отозвали срочно в Москву. Глава КГБ Юрий Андропов был страшно рассержен и грозился засадить Каузова в тюрьму. Но я заступился за него, сказав: «Если мы его упрячем за решетку, будет международный скандал, а вот если они поженятся и у них родится мальчик, то гражданин Советского Союза станет наследником империи Онассиса. В 1978 году случилась свадьба. Операцию назвали «Олимпия».
Сергей развёлся с женой, оставив 9–летнюю дочку, и переехал в двухкомнатную квартиру матери на Мосфильмовской. Онассис хотела, чтобы свадьба прошла на Скорпиосе, частном острове семейства. Но в Москве хотели полностью контролировать процесс. Обсудив ситуацию на Политбюро, Леонид Брежнев попросил передать жениху, что тот получил благословение в Кремле. И свадьба состоится только в Москве.
Регистрация прошла в Грибоедовском ЗАГСе, банкет — в «Метрополе».Толпу иностранных журналистов сдерживала милиция и агенты в штатском.
Миллиардерша чувствовала себя на Мосфильмовской неуютно. «Двушка», да ещё и со свекровью, категорически не устраивала её. Через три дня она переехали жить в гостиницу. Опасаясь скандала, Юрий Андропов распорядился срочно выделить молодожёнам квартиру. Городские власти предложили шикарную по советским меркам «трёшку» в новом писательском доме в Протопоповском переулке (недалеко от метро «Проспект мира»). Соседи: снизу журналист–международник Генрих Боровик, сверху — Булат Окуджава.
Показная московская идиллия длилась недолго. Кристина пригрозила разорвать контракты с СССР, если её мужа не выпустят на Запад. По решению Политбюро у неё попросили перевести $500 тысяч на развитие греческой компартии и ещё внести $500 тысяч в советский Фонд мира. Подписав чеки и сдав партбилет Каузова на хранение в ЦК КПСС, молодожёны уехали в Париж.
Однако вскоре супруг наскучил Онассис. Прожив в браке 17 месяцев, Сергей и Кристина развелись. Позже она признавалась, что Каузов оказался лучшим из её мужей.
В 1984 году Кристина вышла замуж за французского магната Тьери Руселя и родила дочь. Она развелась с ним в 1987 году. Скончалась Онассис в Буэнос–Айресе в 1988 году, в возрасте 37 лет.
После развода Кристина подарила Сергею Каузову два танкера. Он перебрался в Лондон и открыл фирму морских перевозок и ещё до перестройки стал долларовым мультимиллионером. До 1991 года только партийных взносов КПСС он заплатил $500 тыс.
«Я горжусь этим делом: вместо того чтобы засадить человека в тюрьму, мы делали деньги из него», — позже объяснял генерал КГБ Калугин. В 2000–е Каузов также вложился в добычу нефти на Сахалине.
Вскоре он женился и развёлся с англичанкой Элисон Харкнесс, которая родила ему дочь.
В конце 1990–х Сергей Каузов купил участок на карибском острове, принадлежавшем лорду Гленконнеру, супругу придворной дамы принцессы Маргарет, младшей сестры королевы Елизаветы.
Через знакомство с лордом он стал вхож в круги английской королевской семьи. Соседями Каузова стали Билл Гейтс, Мик Джаггер и Дэвид Боуи.
У Каузова оставалось советское гражданство (сейчас — российское), также он получил швейцарское и английское гражданство. Сегодня он больше всего времени проводит в своём шале в швейцарском городке Грийон. Соседние виллы занимают его дочери от прежних браков русская Наталья и англичанка Элисон. Свою бывшую советскую (ныне российскую) семью Каузов обеспечивал сполна, например, купил им 200–метровую квартиру в элитном доме в центре Москвы.
Досужие европейские газетчики продолжают беззлобно называть Сергея Даниловича Каузова бывшим агентом КГБ.
Так оно или эдак, но операция «Олимпия» ему, бесспорно, удалась.
Источник:
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Я вам, ребята, на мозги не капаю,
Но вот он, перегиб и парадокс:
Когой-то выбирают Римским Папою
Когой-то запирают в тесный бокс.
Там все места блатные расхватали и
Пришипились, надеясь на авось,
Тем временем во всёй честной Италии
На Папу кандидата не нашлось.
Жаль, на меня не вовремя накинули аркан!
Я б засосал стакан и в Ватикан!
Церковники хлебальники разинули,
Замешкался маленько Ватикан,
Мы тут им Папу Римского подкинули
Из наших, из поляков, из славян.
Сижу на нарах я, в Нарофоминске я.
Когда б ты знала, жизнь мою губя,
Что я бы мог бы выйти в Папы Римские,
А в мамы взять, естественно, тебя!
Жаль, на меня не вовремя накинули аркан!
Я б засосал стакан и в Ватикан!
При власти, при деньгах ли, при короне ли
Судьба людей швыряет, как котят.
Ну как мы место шаха проворонили?!
Нам этого потомки не простят!
Шах расписался в полном неумении
Вот тут его возьми и замени!
Где взять? У нас любой второй в Туркмении
Аятолла, и даже Хомейни.
Всю жизнь мою в ворота бью рогами как баран,
А мне бы взять Коран и в Тегеран!
В Америке ли, в Азии, в Европе ли
Тот нездоров, а этот вдруг умрёт...
Вот место Голды Меир мы прохлопали,
А там на четверть бывший наш народ.
Плывут у нас по Волге ли, по Каме ли
Таланты все при шпаге, при плаще.
Руслан Халилов, мой сосед по камере,
Там Мао делать нечего вообще!
Успехи наши трудно вчетвером нести,
Но каждый коренаст и голенаст,
Ведь воспитали мы, без ложной скромности,
Наследника Онассиса у нас.
Следите за больными и умершими
Уйдёт вдова Онассиса, Жаки.
Я буду мил и смел с миллиардершами
Вы дайте только волю, мужики!
1979