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Наши 90-е

Наши 90-е (30 фото)

Автор:
26 декабря 2021 00:40
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: 90-е   страна   фото   
856
30
Подборка фотографий из наших 90-х. Это было 30 лет назад, а кажется совсем недавно...
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Метки: 90-е   страна   фото   
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9  комментариев
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4
Гидразин 7 часов назад
Хм, минус ставят кто родился далеко за 2000-е?
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5k
a_komolow 13 минут назад
Хреновое было время! Выживали как могли
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637
vic333 6 часов назад
"Это было 30 лет назад, а кажется совсем недавно..."
Да какие тридцать лет назад???
Ой, бл@... Точно...
Анекдот про меня (я ишак):

Увидели Василий Иванович с Петькой, впервые в жизни, ишака.
Что за зверюга?
Там посмотрели, тут пощупали. Хрен его знает.
Почесал репу Василий Иванович, да и выдал задумчиво:
"Судя по ушам и яйцам, этому зайцу лет двести."

Блин, видимо и мне не меньше... :)
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111
Foma Kiniaev vic333 5 часов назад
Есть ещё анекдот на эту тему, оч. короткий:
- как 45, было же 18?
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55k
Vlad 7 часов назад
Надеюсь Ельцин после этого поста пропеллером в гробу крутится! Мудак!
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21k
hebpat 7 часов назад
Как говорила Наина Ельцина "Святые девяностые, мать её......
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6k
Шурави 7 часов назад
Хаааааааахааааааахааааа, эта газета и тогда - кусок лживого дерьма
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