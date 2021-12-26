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Подборка фотографий из наших 90-х. Это было 30 лет назад, а кажется совсем недавно...
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Да какие тридцать лет назад???
Ой, бл@... Точно...
Анекдот про меня (я ишак):
Увидели Василий Иванович с Петькой, впервые в жизни, ишака.
Что за зверюга?
Там посмотрели, тут пощупали. Хрен его знает.
Почесал репу Василий Иванович, да и выдал задумчиво:
"Судя по ушам и яйцам, этому зайцу лет двести."
Блин, видимо и мне не меньше... :)
- как 45, было же 18?