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Немного всякого юмора

Немного всякого юмора (23 фото)

Автор:
25 декабря 2021 20:48
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   мемы   
1485
23

Прикольный картинки черного и обычного юмора

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Метки: Юмор   картинки   мемы   
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Сергей 2 часа назад
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Taras Kozalupko 9 минут назад
Это подруга или если не большее - жена
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17k
MarkovAlexandr Полчаса назад
Оцифровываю видеокассеты, дорого.
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3k
* You All Час назад
чопорно. да вообще никак. совсем не смешно
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1k
Monher 2 часа назад
Плохо у тебя с чувством юмора чувак...
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Дмитрий ! 2 часа назад
Ты не ещё выкинул... Касеты...Это на каком языке?
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