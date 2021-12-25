В глухой и безлюдной тайге на Севере нашли заброшенную зону - жутковатое местечко

В этих глухих архангельских и вологодских лесах некогда бурлила и кипела жизнь, если так можно сказать о деятельности десятков "зон" и исправительных лагерей, где силами заключенных рубили, заготавливали и вывозили на "большую землю" лес. Но сейчас здесь царит полнейшая тишина и запустение, как и многие сотни лет назад.

В хмурый осенний день мы пробирались или даже пробивались по одной из многочисленных таежных дорог, оставленных зэками - лесорубами к интересующей нас "точке" на самой границе Вологодской и Архангельской областей, где некогда был один из крупных лесопромышленных центров в этих краях – поселку Совза.

Дорога к бывшим «зонам» пролегает через множество речек с уже почти полностью разрушенными деревянными мостами, по глубоким глиняным и заболоченным колеям по старой лагерной «лесовозке».