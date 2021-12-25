В глухой и безлюдной тайге на Севере нашли заброшенную зону - жутковатое местечко

сейчас здесь царит полнейшая тишина и запустение, как и многие сотни лет назад.
В этих глухих архангельских и вологодских лесах некогда бурлила и кипела жизнь, если так можно сказать о деятельности десятков "зон" и исправительных лагерей, где силами заключенных рубили, заготавливали и вывозили на "большую землю" лес. Но сейчас здесь царит полнейшая тишина и запустение, как и многие сотни лет назад.
В хмурый осенний день мы пробирались или даже пробивались по одной из многочисленных таежных дорог, оставленных зэками - лесорубами к интересующей нас "точке" на самой границе Вологодской и Архангельской областей, где некогда был один из крупных лесопромышленных центров в этих краях – поселку Совза.
Дорога к бывшим «зонам» пролегает через множество речек с уже почти полностью разрушенными деревянными мостами, по глубоким глиняным и заболоченным колеям по старой лагерной «лесовозке».
Мосты по пути к Совзе
И чем дальше мы удалялись от «телепорта» Вытегра - Каргополь тем больше возникало вопросов, а сможем ли пробиться к заветной точке на карте. За прошедшие годы с «лесовозки» поснимали все плиты и разбили дорогу тяжелыми грузовиками.
Да и мосты уже были настолько плохими и жутковатыми на вид, что одно неверное движение и машина беспомощно рухнула бы вниз.
Совза
Но немного истории
Эти глухие болотные места стали лагерным районам очень давно - в конце 1930-х годов, когда был образован КаргопольЛаг в системе ГУЛАГ с центром в поселке Ерцево.
А в конце 1940-х годов из Ерцево к озеру Воже был проложен и основной участок железной дороги и образован лагерный пункт и поселок Совза.
Нетрудно догадаться, что «по этапу» в эти приветливые и живописные места на валку леса в конце 1940-х отправлялись не только отпетые преступники, но и политзаключенные по 58-й статье УК РСФСР. Одним из местных «сидельцев» был известный ученый и будущий доктор исторических наук - Владимир Кабо.
Мосты к Совзе
Он провел в Совзе четыре года с 1950 по 1954 год и писал об этих местах в своих мемуарах "Дорога в Австралию":
Комендантский лагпункт Каргопольлага напоминал Афины времен Перикла. Здесь собрались самые блестящие умы советской столицы- их перевезли сюда, в Ерцево, где в них, очевидно, ощущался недостаток: ранее эти места славились только комарами.
Остатки домов в Совзе
По некоторыми данным, до середины 1970-х годов в Совзе находилось несколько «зон» - особого и строго режима и в которых содержалось до нескольких тысяч осужденных. В «гражданской» части поселка проживало еще пара сотен гражданских и служащих– надзиратели с семьями и обслуживающий персонал.
А к середине 1990-х после реформирования вместо прежних «зон» строгого и особого режима в Совзе осталась только колония - поселение на полторы тысячи заключенных и "вольных" поселенцев.
Панорама на Совзу
Добраться сюда было достаточно несложно - почти каждый день ходил ведомственный пассажирский поезд по маршруту Ерцево - Совза на котором добирались местные жители и заключенные «по этапу».
Обратно же по железной дороге вывозили лес с местных «лесоповалов». Но попасть на этот поезд случайному человеку было невозможно - требовался особый пропуск в ИТК - 23.
Панорама на Совзу
Бежать заключенным отсюда было некуда - вокруг топи и непроходимые болота, зимой стоят жуткие морозы, а летом живьем грызут полчища гнуса и комаров.
Совза же была настоящим "городом" в этой глуши и поселок одновременно располагался и в Архангельской и в Вологодской области, а граница проходила по центральной улице.
Вид сверху на дома в Совзе
В поселке была пожарная часть, школа, детский сад и поликлиника, клуб и магазин. И вся территория делилась на гражданскую часть и остальную
- «зону».
К концу "девяностых" началась постепенная ликвидация колонии, сотрудников ИТК сокращали, начались перебои с электричеством.
Панорама на Воже и насыпь железной дороги
Поселок окончательно «умер» в 2003 году и последние жители держались в «мертвом» поселке до 2006 года. Тогда же разобрали большую часть железной дороги и отправили на переплавку в Череповец, а оставшиеся жители были вынуждены добираться в цивилизацию по разбитой лагерной «лесовозке».
После ликвидации поселка сюда нагрянули Вологодские и Архангельские «металлисты» и начали активно пилить и разбирать брошенное добро, а поживиться было чем - краны, остатки железной дороги, здания, плиты, тонны металла.
Пилили и разбирали очень долго и к 2021 году от Совзы уже не осталось ничего. Когда жители покидали эти места, многие дома пытались «консервировать» и заколачивать окна. Надеялись вернуться, наверное...
Но за прошедшие годы «металлисты» и природа вернули местность практически в первозданный вид.
Дома на Центральной улице
В поселке было восемь улиц, но за прошедшие годы без людей они все почти полностью заросли. Не говоря уже и о том, что болото отвоевало обратно свою территорию - весь поселок стоит на «кочке».
Заросшие улицы
На улицах еще можно заметить остатки особых северных «тротуаров» - прогнивших от времени деревянных настилов, которые позволяли не проваливаться в болото.
Остатки насыпи железной дороги и шпалы
Дома уже практически полностью скрылись в зарослях, на многих зданиях провалились крыши, но заглянув внутрь еще можно найти немало интересных артефактов от прежних хозяев - игрушки, чайники, газеты и журналы, обувь, остатки бытовой техники и многое другое.
Северные тротуары
Короткий световой день в середине октября не оставил нам шансов проехать по насыпи бывшей железной дороги до озеро Воже и посмотреть на сожженный шест лет назад мост через Свидь. Просто прогулялся немного по тайге и обнаружил присутствие дикого зверя - медвежьи следы повсюду, а оружие оставил дома.
Школа
Условия жизни, конечно, здесь были очень и очень непростые. Отопление дровами, с питьевой водой тоже всё непросто. Летом гнус и зимой много снега не говоря уже и о сильнейших морозах.
Подняв дрон с высоты птичьего полета просто удивляет размах этого поселка. И да, никакой мобильной связи вокруг - очень далеко до ближайших жилых поселков. Застрянешь - придется топать за трактором километров 50 примерно.
Бараков, где жили заключенные уже давно не осталось, впрочем как и колючки с вышками охраны.
Только гражданская часть поселка. Недолго думая я направился в центр поселка, где располагалась школа и медпункт.
Дом с участком и детской игрушкой
Перед школой на кочке сохранился плац из бетонных плит и это единственное место в поселке, где еще не поработали «металлисты». Здание школы почти полностью разрушено и бродить внутри уже небезопасно.
Школа
Заглянул и в длинное здание около школы - это был медпункт. Выглядит всё очень печально.
В одном из домов нашелся журнал учета производственного обучения. Похоже на профессиональную переподготовку особого «контингента» из здешнего «санатория».
Около некоторых домов валяются детские игрушки, садовый инвентарь и даже плита с холодильником.
Здесь жили люди, растили детей и, наверное, сажали картошку. А в остальное время надзирали за заключенными.
Источник:
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(c) Михаил Жванецкий