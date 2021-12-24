Я не постеснялся бы: мэр Елабуги высказался о непривитых пенсионерах

Рустем Нуриев, ставший мэром Елабуги в 2020 году, на закрытом совещании много чего сказал о невакцинированных гражданах, в том числе назвал непривитых пенсионеров врагами и предложил не дарить подарки на 9 мая и День пожилых людей до предъявления QR-кода. Такой вот не стеснительный мэр.
Оригинальную мысль Рустем Нуриев высказал на закрытом совещании оперштаба, аудиозапись которого слили местным СМИ. Высказывание уже цитируют ряд телеграм-каналов, со ссылкой на KazanFirst:
"Нам надо было бы, когда мы раздаем деньги на 9 мая или День пожилых людей, спрашивать QR-коды. Я не постеснялся бы. Я привитый, приходит ко мне пенсионер на личный прием, меня заражает. Я не заболею, потому что привитый, но я носитель, прихожу туда, где сидит непривитый человек без антител, заражаю его. Мне зачем такой пенсионер нужен? Это не пенсионер – это враг настоящий".
Как пишет издание, на одном из закрытых совещаний Оперштаба Нуриев высказался о том, что было бы неплохо управляющим компаниям перестать обслуживать непривитых жильцов. Дословная цитата: "Объяснить надо, что весь персонал отказывается ходить к непривитым, это же заражение <…> Запрашивайте QR-коды тогда <…> У всех обслуживающих организаций работники должны написать, что отказываются идти. Но чтобы это шло не от нас, а от специалистов своих".
Елабужане, впрочем, пока на бездействие УК не жалуются, наверное, идею пока не воплотили в действительность.
Источник:
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У нас почему нет гейпарадов? Да все пи**ры у власти. Они и так друг друга знают.
Так что на первый взгляд этот мэр вроде как сволочь последняя, но по факту он просто озвучил официальную позицию, простыми словами.
Вы смешны и ведете себя как ребенок, пытающийся получить только тот ответ, который хочет получить: мааам я хочу вкусненького! Яблочко? Нет. Конфетку? Нет. По жопе? Нет. Мааам ты меня любишь!!!! Я хочу какать.
А номер диплома пробивается легко, что и было сделано как минимум двумя такими же как Вы. Так что свои инсинуации можете оставить своей выдуманной профессии биолога.
Еще раз удачи в Вашем слепом фанатизме. И уж коль скоро Вы сами признали, что Вы профан (постами ранее), то и продолжайте позориться делая заключения и вывод, не имеющие никакого отношения к существующим релаиям, путая СПИД и ВИЧ, боясь ГМО и т.п.
Ваш вес Ваша проблема, не делайте вид, что не видите этих фраз.
Ну и обязательно ответьте мне очередной колкостью и глупостью, ведь Ваше ЧСВ не позволит промолчать, что лишний раз докажет мою правоту.
А у меня одна мысль: И ВОТ, ЦУКА, ОНО ТОГО СТОИЛО!!!??? .
Вся Елабуга теперь не должна забыть поздравить Шнуриева с 8-м марта
Или лучше...