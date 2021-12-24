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Я не постеснялся бы: мэр Елабуги высказался о непривитых пенсионерах

Я не постеснялся бы: мэр Елабуги высказался о непривитых пенсионерах (1 фото)

Автор:
24 декабря 2021 21:33
Сообщество : Пандемия
Метки: Вакцинация   Нуриев   елабуга   мэр   пандемия   
1090
1

Рустем Нуриев, ставший мэром Елабуги в 2020 году, на закрытом совещании много чего сказал о невакцинированных гражданах, в том числе назвал непривитых пенсионеров врагами и предложил не дарить подарки на 9 мая и День пожилых людей до предъявления QR-кода. Такой вот не стеснительный мэр.

Оригинальную мысль Рустем Нуриев высказал на закрытом совещании оперштаба, аудиозапись которого слили местным СМИ. Высказывание уже цитируют ряд телеграм-каналов, со ссылкой на KazanFirst:

"Нам надо было бы, когда мы раздаем деньги на 9 мая или День пожилых людей, спрашивать QR-коды. Я не постеснялся бы. Я привитый, приходит ко мне пенсионер на личный прием, меня заражает. Я не заболею, потому что привитый, но я носитель, прихожу туда, где сидит непривитый человек без антител, заражаю его. Мне зачем такой пенсионер нужен? Это не пенсионер – это враг настоящий".

Как пишет издание, на одном из закрытых совещаний Оперштаба Нуриев высказался о том, что было бы неплохо управляющим компаниям перестать обслуживать непривитых жильцов. Дословная цитата: "Объяснить надо, что весь персонал отказывается ходить к непривитым, это же заражение <…> Запрашивайте QR-коды тогда <…> У всех обслуживающих организаций работники должны написать, что отказываются идти. Но чтобы это шло не от нас, а от специалистов своих".

Елабужане, впрочем, пока на бездействие УК не жалуются, наверное, идею пока не воплотили в действительность.

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Метки: Вакцинация   Нуриев   елабуга   мэр   пандемия   
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51k
doker 2 часа назад
Сейчас непривитые граждане России перестанут платить ЖКХ, налоги, да и зарплату этому "хрену с бугра".
У нас почему нет гейпарадов? Да все пи**ры у власти. Они и так друг друга знают.
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18k
babuby 21 минуту назад
А что удивляться-то!? Тут, на фишках, таких людей тоже очень много! Политика такая выбрана, что либо прививайся либо в газенваген тебя. Просто разными словами это говорят, но смысл от этого не меняется. И такие факты как противопоказания по здоровью, уже не учитываются ни кем и ни где!
Так что на первый взгляд этот мэр вроде как сволочь последняя, но по факту он просто озвучил официальную позицию, простыми словами.
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373
leemur86 Полчаса назад
Кроме пенсионеров, врагов не осталось))
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6
александр полин 55 минут назад
Очередной - удак от власти, мозгов нет от слова совсем, если не привит значит здоров, потому, что нет бессимптомных больных, не надо втирать эту чушь, а вакцинированные могут быть и сами этого не знать, просто лёгкое недомогание и всё, и пойдут они заразу распространять сами того не желая.
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13
На хер ЗАПАД! 57 минут назад
А харя то какая наглая...На макароны бы его посадить
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1k
Oort Час назад
"Жёсткая вертикаль" полна гав.на. Только Создатель полон света.
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−4
иван горошко Час назад
ватника, поцреотрам, пгавославным давно пора бустурную дозу спутницка вколоть
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12
Мурчелло иван горошко 51 минуту назад
А потом хохлы мне пишут,почему я везде их ругаю.Заткните рот своему соотечественнику.И ни одна падла не заткнет.Поэтому вы как были хохлоскотами,так и останетесь.
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68
rehbinder иван горошко 21 минуту назад
Опять хохломудачка рот открыла гнида
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2k
lekha-fil Час назад
Этот класс уже давно ничего не стесняется.
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2k
lekha-fil Час назад
Классическое: "Какая отвратительная рожа".
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1k
Али Час назад
Очередной дорвавшийся до власти мэр курильщика. За такие высказывания стоило бы и реальный срок впаять. На месте СК я бы к нему присмотрелся. Блогер, который получил реальный срок, осквернил памятник, а этот покусился на живых ветеранов!!!
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31
Никита Казанцев Час назад
Братья татары как вы терпите мразь рядом с вами Это ваша страна и вашим детям в ней жить Почему вы допускаете чтобы жирные выродки допускали это !!!
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1k
Mikhail 2 часа назад
может кто-нибудь спокойно объяснить каким образом невакцинированные распространяют вирус больше чем вакцинированные?
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165
<name> 2 часа назад
вот же мразь
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134
Liberman 2 часа назад
я так понимаю, этот пост выложили чтобы перепись дебилов(по совместительству антиваксеров) провести?
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28k
Alex 2 часа назад
Уё-бок обрезанный! Некоторым индивидам лучше не рождатся, в салфетку и в унитаз.
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19k
иванов дмитрий 2 часа назад
если будет известно , что он сам купил справку о вакцинации - не удивлюсь не разу
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2k
Дмитрий Круглов 2 часа назад
Вот интересно, почему в вакцине нет S-белка, а после прививки можно в лаборатории посчитать антитела к S-белку? Где синтезируется патогенный белок, на который реагирует иммунная система?
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23
Вова Кораблев Мойша 24 минуты назад
что за [мат] с красным носом?
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582
Pterocactus 2 часа назад
Тварь ширнутая.
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5k
Tim_G 2 часа назад
Хорошо что заранее сказал!
Вся Елабуга теперь не должна забыть поздравить Шнуриева с 8-м марта
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Палыч 2 часа назад
Незваный гость хуже нуриева. ©
Или лучше...
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