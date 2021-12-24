Я не постеснялся бы: мэр Елабуги высказался о непривитых пенсионерах

Оригинальную мысль Рустем Нуриев высказал на закрытом совещании оперштаба, аудиозапись которого слили местным СМИ. Высказывание уже цитируют ряд телеграм-каналов, со ссылкой на KazanFirst:

"Нам надо было бы, когда мы раздаем деньги на 9 мая или День пожилых людей, спрашивать QR-коды. Я не постеснялся бы. Я привитый, приходит ко мне пенсионер на личный прием, меня заражает. Я не заболею, потому что привитый, но я носитель, прихожу туда, где сидит непривитый человек без антител, заражаю его. Мне зачем такой пенсионер нужен? Это не пенсионер – это враг настоящий".

Как пишет издание, на одном из закрытых совещаний Оперштаба Нуриев высказался о том, что было бы неплохо управляющим компаниям перестать обслуживать непривитых жильцов. Дословная цитата: "Объяснить надо, что весь персонал отказывается ходить к непривитым, это же заражение <…> Запрашивайте QR-коды тогда <…> У всех обслуживающих организаций работники должны написать, что отказываются идти. Но чтобы это шло не от нас, а от специалистов своих".

Елабужане, впрочем, пока на бездействие УК не жалуются, наверное, идею пока не воплотили в действительность.