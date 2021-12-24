В Москве вор изнасиловал продавщицу секс-шопа

Мужчина зашёл в интимный магазин на Вельяминовской улице под видом обычного покупателя. Как оказалось, у мужчины был пистолет. Грабитель надругался над 27-летней продавщицей, забрал деньги из кассы и у покупателя, который в это время был в магазине, сообщает НТВ.