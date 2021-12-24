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В Москве вор изнасиловал продавщицу секс-шопа

В Москве вор изнасиловал продавщицу секс-шопа (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 декабря 2021 13:10
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   видео   вор   изнасилование   интересное   преступление   секс-шоп   фото   
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На востоке Москвы произошло дерзкое ограбление. Неизвестный с пистолетом ворвался в секс-шоп, украл деньги и изнасиловал продавщицу.

Мужчина зашёл в интимный магазин на Вельяминовской улице под видом обычного покупателя. Как оказалось, у мужчины был пистолет. Грабитель надругался над 27-летней продавщицей, забрал деньги из кассы и у покупателя, который в это время был в магазине, сообщает НТВ.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и задержание лица, причастного к его совершению», - сообщили в ГСУ СКР по Москве.


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Метки: Москва   видео   вор   изнасилование   интересное   преступление   секс-шоп   фото   
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9  комментариев
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10k
harlamov Час назад
Покупателю еще повезло, что его только ограбили...
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SuperTroll 5 минут назад
Травма на производстве?
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7k
amrita 7 минут назад
Вот повезло..так повезло.
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416
Сергей 14 минут назад
Надругивался над продавщицей всем что было на прилавке
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6k
Александр Зотов 39 минут назад
как обычно нетрадиционной национальности?
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67k
Максим 57 минут назад
Надругался прямо.. да божеж ты мой)
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6k
workmen77 Час назад
А может это был тест-драйв продукции магазина?
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3k
Оль́гъ, Ѡль́гъ Час назад
Пока насильник продавца насиловал, покупатель находящийся в магазине свечку держал
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