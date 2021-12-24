В Москве вор изнасиловал продавщицу секс-шопа

На востоке Москвы произошло дерзкое ограбление. Неизвестный с пистолетом ворвался в секс-шоп, украл деньги и изнасиловал продавщицу.
Мужчина зашёл в интимный магазин на Вельяминовской улице под видом обычного покупателя. Как оказалось, у мужчины был пистолет. Грабитель надругался над 27-летней продавщицей, забрал деньги из кассы и у покупателя, который в это время был в магазине, сообщает НТВ.
«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и задержание лица, причастного к его совершению», - сообщили в ГСУ СКР по Москве.
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