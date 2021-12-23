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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
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4.
Историческое фото: 1969 год, город Дерри, простые ирландские девушки готовят «коктейли Молотова» во время битвы при Богсайде. Эта комбинация с простыми девушками и воспламеняющимися смесями потом ещё много где будет фотографироваться.
6.
Простенько. Доступно. Ни тебе детекторов, ни тебе секьюрити..
За 40 минут до вылета неспешно подъезжали в аэропорт вылетающие пассажиры. Казань. Старый аэропорт, 1972 г.
Эдвард Хакимов
Эдвард Хакимов
12.
Дочь наладчика автоматов 1-й Московской ситценабивной фабрики Владимира Дроздова за уборкой своей комнаты. Фото: Андрей Соломонов, 1978 год
13.
Японские школьницы, позируют для съемки на занятии по военной подготовке, где военный инструктор преподает им умение держать оружие правильно. 1930-е годы
15.
Модельер Пьер Карден позирует с моделями в своем футуристическом видении униформы для медсестер в Париже, Франция, 1970-е год
19.
Президент Рейган получает подарок во время встречи с американской школьницей Стар Роу и советской школьницей Екатериной Лычевой, путешествующей по Соединенным Штатам при поддержке калифорнийского фонда «Дети для миротворцев» 27.03.1986
21.
Этот замечательный снимок Фаины Раневской и Марины Неёловой сделал журналист Юрий Рост примерно в конце 1970-х
23.
Девочка с котом. Лондон, 1930 г.
Эту красотульку зовут Линда Калхоун на фотографии ей восемь лет. Полная семья, счастливое детство, учёба в престижном колледже, а потом война.
Начало операции "Морской лев" (вторжение немцев в Британию) стала тем самым моментом который изменил жизнь молодой женщины. Родители Линды утонули на корабле, подбитом немецкой подлодкой. Девушка пытается вступить в ряды вооружённых сил, но её не берут. Тогда она бросает учёбу и становится активисткой АТS - Женской Вспомогательной Территориальной Службы. Снимается в агитационных фильмах, позирует для плакатов, выступает на митингах, призывает вступать молодёжь в армию. Сама тоже не оставляла попыток стать солдатом.
Во время бомбёжек Лондона возглавляла Женскую Дружину, которая дежурила на крышах и тушила зажигательные бомбы. Трижды награждена гражданскими наградами, в том числе и за спасения людей из огня. В мае 1941 года в последний день операции "Морской лев" погибла под развалинами обрушившегося дома, вытолкав в окно пятилетнюю девочку и её мать.
В 2018 году мэрия Лондона предложила назвать в честь Линды Калхоун сквер на северо-западе Лондона, однако голосующие отдали предпочтение чернокожей британке-активистке Азаре Ахурру.
Начало операции "Морской лев" (вторжение немцев в Британию) стала тем самым моментом который изменил жизнь молодой женщины. Родители Линды утонули на корабле, подбитом немецкой подлодкой. Девушка пытается вступить в ряды вооружённых сил, но её не берут. Тогда она бросает учёбу и становится активисткой АТS - Женской Вспомогательной Территориальной Службы. Снимается в агитационных фильмах, позирует для плакатов, выступает на митингах, призывает вступать молодёжь в армию. Сама тоже не оставляла попыток стать солдатом.
Во время бомбёжек Лондона возглавляла Женскую Дружину, которая дежурила на крышах и тушила зажигательные бомбы. Трижды награждена гражданскими наградами, в том числе и за спасения людей из огня. В мае 1941 года в последний день операции "Морской лев" погибла под развалинами обрушившегося дома, вытолкав в окно пятилетнюю девочку и её мать.
В 2018 году мэрия Лондона предложила назвать в честь Линды Калхоун сквер на северо-западе Лондона, однако голосующие отдали предпочтение чернокожей британке-активистке Азаре Ахурру.
25.
14.12.1893 — в Москве на Красной площади торжественно открыты Верхние торговые ряды (ныне торговый комплекс ГУМ)
29.
Лондонское такси с газовыми баллонами на крыше, 1940 год. На одной заправке такого баллона автомобиль мог проезжать около 50 км
38.
Кунеба Августа Ивановна – оператор разливного автомата, бригадир бригады коммунистического труда. Член заводского комитета профсоюза
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Да тут и без подписи видно, где ее папа работает: и шторы, и покрывала, и абажур - все из набивного ситца.