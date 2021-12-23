23.

Эту красотульку зовут Линда Калхоун на фотографии ей восемь лет. Полная семья, счастливое детство, учёба в престижном колледже, а потом война.



Начало операции "Морской лев" (вторжение немцев в Британию) стала тем самым моментом который изменил жизнь молодой женщины. Родители Линды утонули на корабле, подбитом немецкой подлодкой. Девушка пытается вступить в ряды вооружённых сил, но её не берут. Тогда она бросает учёбу и становится активисткой АТS - Женской Вспомогательной Территориальной Службы. Снимается в агитационных фильмах, позирует для плакатов, выступает на митингах, призывает вступать молодёжь в армию. Сама тоже не оставляла попыток стать солдатом.



Во время бомбёжек Лондона возглавляла Женскую Дружину, которая дежурила на крышах и тушила зажигательные бомбы. Трижды награждена гражданскими наградами, в том числе и за спасения людей из огня. В мае 1941 года в последний день операции "Морской лев" погибла под развалинами обрушившегося дома, вытолкав в окно пятилетнюю девочку и её мать.



В 2018 году мэрия Лондона предложила назвать в честь Линды Калхоун сквер на северо-западе Лондона, однако голосующие отдали предпочтение чернокожей британке-активистке Азаре Ахурру.