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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
23 декабря 2021 23:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: история   ретро   фото   
517
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
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Метки: история   ретро   фото   
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51k
stabskapitan 3 часа назад
А жена где?
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11k
Taximaxi 3 часа назад
Монике больше не наливать.
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13k
Паша Эмильевич 3 часа назад
Хорошая подборка, спасибо.
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4k
Fishki_surfer 3 часа назад
>>> Дочь наладчика автоматов 1-й Московской ситценабивной фабрики Владимира Дроздова

Да тут и без подписи видно, где ее папа работает: и шторы, и покрывала, и абажур - все из набивного ситца.

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16k
Corvus Corax 3 часа назад
Людмила Пахомова и Виктор Рыжкин

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18k
babuby 3 часа назад
Почему странно только второе блюдо? Я тоже никогда в столовых не брал ни первое, ни салаты.
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