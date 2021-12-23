15 раз, когда "сюрпризы" застали людей врасплох

Некоторые товарищи просто не готовы к тому, что жизнь может быть непредсказуемой, и что сюрпризы могут подстерегать за каждым углом. К счастью, люди часто делятся своими неожиданными происшествиями в Интернете и превращают их в забавные истории. В этом посте вы увидите кадры, на которых жизнь застала героев врасплох.

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Мы были уверены, что наша дочь спит, и вот, что мы увидели, когда зашли к ней в комнату 0 Источник:

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Наш сын попросил трубочку для сока, и решил выпить его сразу из апельсина 0 Источник:

Наша кошка не подчиняется закону гравитации 0 Источник:

Я очень удивился, увидев свой ковёр в видеоигре 0 Источник:

Этот торт мне приготовила жена 0 Источник:

Она была наказана, поэтому встала раньше всех и играла без звука 0 Источник:

Я постирала одеяло вместе с одеждой, и оно распалось на мельчайшие куски 0 Источник:

Я не ожидал, что мои новые наушники, придутся по вкусу моему воспитанному псу 0 Источник:

Вот такой шедевр получился у моей подруги к новогоднему столу 0 Источник:

У соседей в окне вечером появился Губка-Боб 0 Источник:

Один ноготь вышел угрожающим 0 Источник:

Мы увидели, что наш пёс нашёл себе новое место для сна 0 Источник:

У моего парня оказался стол великана 0 Источник:

Балкон квартиры, которую я снял, и балкон из объявления о сдаче квартиры 0

Это не наш кот! Но подозреваю, придётся его пустить 0 Источник: