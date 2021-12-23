Великолепные маски в стиле стимпанк от Дмитрия Брагина

Хотя работы Брагина выглядят так, будто они отлиты из бронзы или другого металла, это иллюзия. Это благодаря акриловой краске, которую мастер наносит слоями с помощью кисти, чтобы состарить маску и создать иллюзию веса. Этот материал на самом деле делает маски легкими и удобными в носке, что позволяет владельцу в любой момент перевоплотиться в ретро-футуристического персонажа.