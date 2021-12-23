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Великолепные маски в стиле стимпанк от Дмитрия Брагина

Великолепные маски в стиле стимпанк от Дмитрия Брагина (14 фото)

Автор:
23 декабря 2021 13:48
Сообщество : Искусство
Метки: искусство   киборг   маски   стимпанк   творчество   
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Дмитрий Брагин создает потрясающие работы, вдохновленные стилем стимпанк. Загадочные маски полностью скрывают лицо под металлическими узорами. В своих работах Брагин использует различные текстуры, механические детали, —например, крошечные шестеренки, — а также узоры, похожие на органические корни, и объединяет их в одной форме. Надевая маску, ее владелец словно превращается в гибрид человека и машины.

Стимпанк — это поджанр научной фантастики, вдохновленный промышленными паровыми машинами XIX века. Хотя некоторые отмечают, что маски Брагина — не настоящий стимпанк, поскольку в них нет движущихся деталей, художник определенно передает дух и эстетику этого стиля.

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Маски, изобилующие невероятными деталями, — результат видения и творческого мышления Брагина. Он начинает работу с тонкой пластиковой маски, которую легко разрезать, чтобы изменить ее форму. Затем он добавляет декоративные элементы; например, объектив камеры, который он купил на распродаже, может вдохновить его на создание целого дизайна. Иногда он использует неожиданные предметы: например, мотоцикл из детской игрушки.

Хотя работы Брагина выглядят так, будто они отлиты из бронзы или другого металла, это иллюзия. Это благодаря акриловой краске, которую мастер наносит слоями с помощью кисти, чтобы состарить маску и создать иллюзию веса. Этот материал на самом деле делает маски легкими и удобными в носке, что позволяет владельцу в любой момент перевоплотиться в ретро-футуристического персонажа.

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Метки: искусство   киборг   маски   стимпанк   творчество   
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26k
Vazari Час назад
Красиво, ничего не скажешь.
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9k
Sasa 5 секунд назад
Здорово!
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14k
Booka1a 9 минут назад
просто дизайнерские маски, стилизованные под сплав какого-то металлического мусора. да, интересно. да, фантастично. но ничего стимпанковского здесь нет
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594
Антон 2 часа назад
ОГОНЬ!

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АлоКин Антон Час назад
Паааар!))) Интересно а дизельпанковские он сделает?)
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