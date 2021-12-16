25 лучших уличных фотографов по версии журнала AAP

Джон Малуф писал: «Хороший уличный фотограф должен обладать многими талантами: он должен быть внимательным к деталям, разбираться в свете и композиции, уметь поймать момент, придерживаться популистских или гуманистических взглядов и обладать неутомимой способностью постоянно снимать, снимать, снимать и ничего не упускать». Эти двадцать пять фотографов отвечают этим требованиям и запечатлели жизнь больших и малых городов по всему миру.