25 лучших уличных фотографов по версии журнала AAP

Журнал AAP (All About Photo) назвал победителей конкурса уличной фотографии и опубликовал 25 лучших работ на страницах 22-го выпуска. В конкурсе приняли участие талантливые фотографы из 14 разных стран и 4 континентов.
Джон Малуф писал: «Хороший уличный фотограф должен обладать многими талантами: он должен быть внимательным к деталям, разбираться в свете и композиции, уметь поймать момент, придерживаться популистских или гуманистических взглядов и обладать неутомимой способностью постоянно снимать, снимать, снимать и ничего не упускать». Эти двадцать пять фотографов отвечают этим требованиям и запечатлели жизнь больших и малых городов по всему миру.
3. Третье место: Жозеф-Филипп Бевиллар, «Розовая сладкая вата, ярмарка в Боррисе, Карлоу, Ирландия, 2019 год»
8. Амир Аппель, «Легкая жизнь»
10. Ален Шредер, «Брюссельское кафе»
11. Джонатан Джасберг, «Моряки и Сфинкс»
13. Дан Фенстермахер, «Тренировка боксеров»
15. Эрик Кунсман, «585.235.9196 — Мини-маркет Grape And Orange, Орандж-Стрит 111, Рочестер, Нью-Йорк, 14611»
19. Пол Кессель, «Праздник святого Януария»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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