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25 лучших уличных фотографов по версии журнала AAP

25 лучших уличных фотографов по версии журнала AAP (26 фото)

Автор:
16 декабря 2021 20:02
Сообщество : ФотоМир
Метки: Ynews   вокруг света   искусство   конкурс фотографии   путешествия   уличная фотография   фотографы   
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Журнал AAP (All About Photo) назвал победителей конкурса уличной фотографии и опубликовал 25 лучших работ на страницах 22-го выпуска. В конкурсе приняли участие талантливые фотографы из 14 разных стран и 4 континентов.

Джон Малуф писал: «Хороший уличный фотограф должен обладать многими талантами: он должен быть внимательным к деталям, разбираться в свете и композиции, уметь поймать момент, придерживаться популистских или гуманистических взглядов и обладать неутомимой способностью постоянно снимать, снимать, снимать и ничего не упускать». Эти двадцать пять фотографов отвечают этим требованиям и запечатлели жизнь больших и малых городов по всему миру.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   вокруг света   искусство   конкурс фотографии   путешествия   уличная фотография   фотографы   
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Шлагбаумэн 36 минут назад
Я, конечно, не художник, но как-то не совсем понятен выбор журналистов ААР
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