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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х (31 фото)

Автор:
21 декабря 2021 21:11
Метки: Россия   СССР   история   люди   страна   фотографии   
1097
31
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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Метки: Россия   СССР   история   люди   страна   фотографии   
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Том Сойер 2 часа назад
Гореть им всем в аду - веки вечные!
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142
Трям 2 часа назад
Ненавижу "метелицу". Первое мое казино, с которого началась моя лудомания ))) К 2005-му году меня знали в лицо и по имени во всех казино Москвы. Но моментально излечился, когда посчитал сколько должен вернуть в кассу. Следующие 3-5 лет практически выживал, а не жил и пахал как этот... коллега по галерам, чтоб вернуть долги.
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142
Трям zloykoyot Час назад
Я полтора года управлял одной одной торговой компанией. Вся касса была в моих руках. Ты наверняка представил, что я как та песда из альфабанка, свистнула коробку и в бега - нет. Просто брал по 200-300 баксов ежедневно. Иногда выигрывал, но чаще проигрывал. Чтоб понять объемы - ЗП тогда была порядка 500-1000$ в месяц.
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958
Андрей 3 часа назад
Норм.
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