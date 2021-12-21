9.

У входа в развлекательный клуб и казино «Метелица». Москва, 1990-е годы.



В 1993 году на Новом Арбате появился развлекательный комплекс «Метелица» на месте бывшего кафе-мороженого с одноименным названием, о чем гостей и жителей столицы оповестила газета "КоммерсантЪ" в статье "В новом казино можно поиграть в кости". Казино было открыто Давидом Якобашвили и его зарубежными партнерами из компании "Олби".



Из интервью бывшего генерального директора клуба:



Я считаю, что если дела идут хорошо, особо тратиться на рекламу не надо. Никто же не рекламирует "майбах". Казино, кстати, тоже особо не рекламировали, а все туда шли. "Метелица" никогда не рекламировала себя, зато рекламировала исполнителей, которые в ней выступали: "В казино "Метелица" выступает Звездинский!" И у людей рождалась ассоциация Звездинский — "Метелица", Филипп — "Метелица", Орбакайте — тоже "Метелица".



Один случай я не забуду никогда. 1993-й год, из танков стреляют по Белому дому. Я стою у входа в казино на Новом Арбате. Кошмар, взрывы, а народ такой простой, с детьми идет смотреть, как там стреляют. На Новом Арбате автоматчики, снайперы начали отстреливаться, в общем, мать честная! Я и говорю: "Как можно, с ребенком?" Начали стрелять на Новом Арбате, потом на Старом Арбате тоже. У меня там вообще чуть шеф-повара не убили. Он, австриец, шел с работы домой, его смена кончилась, а жил он на Старом Арбате. Потом рассказывал: "Я, говорит, интуитивно почувствовал, что что-то сейчас будет не так, только сделал в сторону шаг, и в этот момент за мной что-то в бак мусорный — бум!. Посмотрел, а там такая дырища, просто ужас!"



Все игроки — люди очень суеверные. У нас был один армянин, он великолепно играл в покер, часто выигрывал. У него была одна странность — себе он оставлял только половину выигрыша, а вторую раздавал крупье и официанткам.



Для привлечения клиентов в "Метелицу" стали приглашать не только российских артистов, но и зарубежных звезд. Проще сказать, кто в этом казино НЕ выступал. Именно из "Метелицы" получили билет на большую сцену подопечные Юрия Айзеншписа Влад Сташевский и Дима Билан.



О чаевых в казино разговор особый. Чаевые — это деньги не фирмы, это деньги персонала. У наших работников был закон: все чаевые собирались в общую корзину, а потом делились поровну между всеми. Однажды мне звонят: "Приезжай скорее, у тебя в казино драка, работники подрались". Что за ерунда? Приезжаю, вижу: миловидная девчонка, а против нее четверо. Оказалось, какой-то игрок дал ей в качестве чаевых… десять тысяч долларов. Ей бы надо было сдать их в "общак", а она возьми да скажи: "Фиг! Дал он их мне, ни с кем делиться не буду". И началась драка в кровь.



У нас в "Метелице" был случай. Человек купил десять жетонов, дома склеил их между собой, получился столбик. Просверлил, вставил видеокамеру и сделал маленькую дырочку под объектив. Крупье раздает карты стоя, и если глядеть с уровня стола, видно, какие карты и куда уходят. Сигнал с камеры шел в машину на улице, а из нее уже давали команду игроку в казино: "Скидывай, бери, еще бери", — и т. д. Парень выиграл где-то в районе 150-180 тысяч долларов, уже не помню, пока ребята не заметили, что он как-то странно ведет себя с этими фишками: не трогает, не двигает. В общем, вычислили.