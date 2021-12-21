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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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×
5.
Хорошая учительница и Новый год.
Дети заболели ветрянкой, те кто не болел из класса ходили вместе с учителем и поздравляли всех с Новым годом. Россия,1997 год.
Дети заболели ветрянкой, те кто не болел из класса ходили вместе с учителем и поздравляли всех с Новым годом. Россия,1997 год.
9.
У входа в развлекательный клуб и казино «Метелица». Москва, 1990-е годы.
В 1993 году на Новом Арбате появился развлекательный комплекс «Метелица» на месте бывшего кафе-мороженого с одноименным названием, о чем гостей и жителей столицы оповестила газета "КоммерсантЪ" в статье "В новом казино можно поиграть в кости". Казино было открыто Давидом Якобашвили и его зарубежными партнерами из компании "Олби".
Из интервью бывшего генерального директора клуба:
Я считаю, что если дела идут хорошо, особо тратиться на рекламу не надо. Никто же не рекламирует "майбах". Казино, кстати, тоже особо не рекламировали, а все туда шли. "Метелица" никогда не рекламировала себя, зато рекламировала исполнителей, которые в ней выступали: "В казино "Метелица" выступает Звездинский!" И у людей рождалась ассоциация Звездинский — "Метелица", Филипп — "Метелица", Орбакайте — тоже "Метелица".
Один случай я не забуду никогда. 1993-й год, из танков стреляют по Белому дому. Я стою у входа в казино на Новом Арбате. Кошмар, взрывы, а народ такой простой, с детьми идет смотреть, как там стреляют. На Новом Арбате автоматчики, снайперы начали отстреливаться, в общем, мать честная! Я и говорю: "Как можно, с ребенком?" Начали стрелять на Новом Арбате, потом на Старом Арбате тоже. У меня там вообще чуть шеф-повара не убили. Он, австриец, шел с работы домой, его смена кончилась, а жил он на Старом Арбате. Потом рассказывал: "Я, говорит, интуитивно почувствовал, что что-то сейчас будет не так, только сделал в сторону шаг, и в этот момент за мной что-то в бак мусорный — бум!. Посмотрел, а там такая дырища, просто ужас!"
Все игроки — люди очень суеверные. У нас был один армянин, он великолепно играл в покер, часто выигрывал. У него была одна странность — себе он оставлял только половину выигрыша, а вторую раздавал крупье и официанткам.
Для привлечения клиентов в "Метелицу" стали приглашать не только российских артистов, но и зарубежных звезд. Проще сказать, кто в этом казино НЕ выступал. Именно из "Метелицы" получили билет на большую сцену подопечные Юрия Айзеншписа Влад Сташевский и Дима Билан.
О чаевых в казино разговор особый. Чаевые — это деньги не фирмы, это деньги персонала. У наших работников был закон: все чаевые собирались в общую корзину, а потом делились поровну между всеми. Однажды мне звонят: "Приезжай скорее, у тебя в казино драка, работники подрались". Что за ерунда? Приезжаю, вижу: миловидная девчонка, а против нее четверо. Оказалось, какой-то игрок дал ей в качестве чаевых… десять тысяч долларов. Ей бы надо было сдать их в "общак", а она возьми да скажи: "Фиг! Дал он их мне, ни с кем делиться не буду". И началась драка в кровь.
У нас в "Метелице" был случай. Человек купил десять жетонов, дома склеил их между собой, получился столбик. Просверлил, вставил видеокамеру и сделал маленькую дырочку под объектив. Крупье раздает карты стоя, и если глядеть с уровня стола, видно, какие карты и куда уходят. Сигнал с камеры шел в машину на улице, а из нее уже давали команду игроку в казино: "Скидывай, бери, еще бери", — и т. д. Парень выиграл где-то в районе 150-180 тысяч долларов, уже не помню, пока ребята не заметили, что он как-то странно ведет себя с этими фишками: не трогает, не двигает. В общем, вычислили.
В 1993 году на Новом Арбате появился развлекательный комплекс «Метелица» на месте бывшего кафе-мороженого с одноименным названием, о чем гостей и жителей столицы оповестила газета "КоммерсантЪ" в статье "В новом казино можно поиграть в кости". Казино было открыто Давидом Якобашвили и его зарубежными партнерами из компании "Олби".
Из интервью бывшего генерального директора клуба:
Я считаю, что если дела идут хорошо, особо тратиться на рекламу не надо. Никто же не рекламирует "майбах". Казино, кстати, тоже особо не рекламировали, а все туда шли. "Метелица" никогда не рекламировала себя, зато рекламировала исполнителей, которые в ней выступали: "В казино "Метелица" выступает Звездинский!" И у людей рождалась ассоциация Звездинский — "Метелица", Филипп — "Метелица", Орбакайте — тоже "Метелица".
Один случай я не забуду никогда. 1993-й год, из танков стреляют по Белому дому. Я стою у входа в казино на Новом Арбате. Кошмар, взрывы, а народ такой простой, с детьми идет смотреть, как там стреляют. На Новом Арбате автоматчики, снайперы начали отстреливаться, в общем, мать честная! Я и говорю: "Как можно, с ребенком?" Начали стрелять на Новом Арбате, потом на Старом Арбате тоже. У меня там вообще чуть шеф-повара не убили. Он, австриец, шел с работы домой, его смена кончилась, а жил он на Старом Арбате. Потом рассказывал: "Я, говорит, интуитивно почувствовал, что что-то сейчас будет не так, только сделал в сторону шаг, и в этот момент за мной что-то в бак мусорный — бум!. Посмотрел, а там такая дырища, просто ужас!"
Все игроки — люди очень суеверные. У нас был один армянин, он великолепно играл в покер, часто выигрывал. У него была одна странность — себе он оставлял только половину выигрыша, а вторую раздавал крупье и официанткам.
Для привлечения клиентов в "Метелицу" стали приглашать не только российских артистов, но и зарубежных звезд. Проще сказать, кто в этом казино НЕ выступал. Именно из "Метелицы" получили билет на большую сцену подопечные Юрия Айзеншписа Влад Сташевский и Дима Билан.
О чаевых в казино разговор особый. Чаевые — это деньги не фирмы, это деньги персонала. У наших работников был закон: все чаевые собирались в общую корзину, а потом делились поровну между всеми. Однажды мне звонят: "Приезжай скорее, у тебя в казино драка, работники подрались". Что за ерунда? Приезжаю, вижу: миловидная девчонка, а против нее четверо. Оказалось, какой-то игрок дал ей в качестве чаевых… десять тысяч долларов. Ей бы надо было сдать их в "общак", а она возьми да скажи: "Фиг! Дал он их мне, ни с кем делиться не буду". И началась драка в кровь.
У нас в "Метелице" был случай. Человек купил десять жетонов, дома склеил их между собой, получился столбик. Просверлил, вставил видеокамеру и сделал маленькую дырочку под объектив. Крупье раздает карты стоя, и если глядеть с уровня стола, видно, какие карты и куда уходят. Сигнал с камеры шел в машину на улице, а из нее уже давали команду игроку в казино: "Скидывай, бери, еще бери", — и т. д. Парень выиграл где-то в районе 150-180 тысяч долларов, уже не помню, пока ребята не заметили, что он как-то странно ведет себя с этими фишками: не трогает, не двигает. В общем, вычислили.
13.
Вход в фирменный магазин «Barbie». Санкт-Петербург, 1994 год.
В 90-е годы на страну обрушился настоящий «Барби-бум». О легендарных куклах начали рассказывать в детских передачах и журналах, их рекламировали и продавали в крупных магазинах. Барби была большой мечтой девочек того времени, но приобрести куклу могли не все родители.
В 90-е годы на страну обрушился настоящий «Барби-бум». О легендарных куклах начали рассказывать в детских передачах и журналах, их рекламировали и продавали в крупных магазинах. Барби была большой мечтой девочек того времени, но приобрести куклу могли не все родители.
22.
Ирина Салтыкова с Михаилом Гребенщиковым и его другом. Воронеж, 1996 год.
На передачи «Секрет на миллион», Михаил Гребенщиков поведал историю про Ирину Салтыкову.
Михаил в 1996 году пришёл из армии и попал в эпицентр воронежского шоу-бизнеса. В тот год в мае в столицу Черноземья приехала Ирина Салтыкова вместе с группой «МФ-3».– Мы организовывали концерт, – сообщил на программе Гребенщиков. – Я был администратором у Ирины с другом. Ну, подай-принеси, сок, воду фрукты. И бутылку коньяка. Я уж не помню, какой был коньяк. Я думал, ну Ирина сейчас шлепнет 50 граммов перед выступлением, ну а мы проводим ее после выступления, а бутылка достанется нам. Как может такая хрупкая девушка выпить бутылку коньяка, нам в голову не пришло. И мы заходим, а коньяка нет!
Ирина Салтыкова в свое оправдание сказала, что кроме нее выступала целая группа музыкантов. – Ты забываешь, что у меня в коллективе три мужика! – отметила она.
На передачи «Секрет на миллион», Михаил Гребенщиков поведал историю про Ирину Салтыкову.
Михаил в 1996 году пришёл из армии и попал в эпицентр воронежского шоу-бизнеса. В тот год в мае в столицу Черноземья приехала Ирина Салтыкова вместе с группой «МФ-3».– Мы организовывали концерт, – сообщил на программе Гребенщиков. – Я был администратором у Ирины с другом. Ну, подай-принеси, сок, воду фрукты. И бутылку коньяка. Я уж не помню, какой был коньяк. Я думал, ну Ирина сейчас шлепнет 50 граммов перед выступлением, ну а мы проводим ее после выступления, а бутылка достанется нам. Как может такая хрупкая девушка выпить бутылку коньяка, нам в голову не пришло. И мы заходим, а коньяка нет!
Ирина Салтыкова в свое оправдание сказала, что кроме нее выступала целая группа музыкантов. – Ты забываешь, что у меня в коллективе три мужика! – отметила она.
24.
Сотрудник Можайской женской колонии держит одного из 43 детей, матери которых, отбывают наказание в этой же колонии, 1994 год.
26.
Концерт группы «Русский Размер» и Профессор Лебединский на открытии универсама на Ленской улице. Санкт-Петербург, 1 июня 1997 года.
27.
Лидер группы «Сектор Газа» Юрий Хой со своей спутницей, на праздновании 5-летие партии ЛДПР. Москва, Олимпийский, 4 апреля 1997 года.
28.
Демонстрация ЛДП, 1990 год, Москва. Сокольники.
ЛДП — Либерально–демократическая партия Советского Союза.
ЛДП — Либерально–демократическая партия Советского Союза.
30.
Сотрудники группы "А" 7–го управления КГБ СССР фотографируются для личного фотоархива, 1990 год, Сухуми.
Во время тяжелейшей операции, проведенной летом 1990 года в изоляторе временного содержания (ИВС) на территории Сухуми, капитан Орехов в составе штурмовой группы одним из первых ворвался в микроавтобус «Рафик», где находились террористы и заложники, и, несмотря на полученное огнестрельное ранение в шею, смог обеспечить успех операции на данном участке. В тот день ему исполнилось тридцать пять лет.
Александр Михайлов:
— «Из нашего отделения Орехов получил ранение — тяжелое, замечу, ранение. Судьба его тогда спасла. Если бы рецидивист выстрелил из ТТ, пуля разнесла бы весь шейный позвонок Игорьку… Честно говоря, парень был достоин звания Героя. Или хотя бы ордена Ленина. Что говорить, в советское время высокие ордена давали очень скупо.
Но главное все–таки — это выполнение боевой задачи. Группа "А" еще раз доказала в Сухуми, что она лучшая. Хочется сказать громадное спасибо судьбе, что в тот день рядом с нами, плечом к плечу, шли бойцы «Витязя» во главе с Сергеем Ивановичем Лысюком».
Во время тяжелейшей операции, проведенной летом 1990 года в изоляторе временного содержания (ИВС) на территории Сухуми, капитан Орехов в составе штурмовой группы одним из первых ворвался в микроавтобус «Рафик», где находились террористы и заложники, и, несмотря на полученное огнестрельное ранение в шею, смог обеспечить успех операции на данном участке. В тот день ему исполнилось тридцать пять лет.
Александр Михайлов:
— «Из нашего отделения Орехов получил ранение — тяжелое, замечу, ранение. Судьба его тогда спасла. Если бы рецидивист выстрелил из ТТ, пуля разнесла бы весь шейный позвонок Игорьку… Честно говоря, парень был достоин звания Героя. Или хотя бы ордена Ленина. Что говорить, в советское время высокие ордена давали очень скупо.
Но главное все–таки — это выполнение боевой задачи. Группа "А" еще раз доказала в Сухуми, что она лучшая. Хочется сказать громадное спасибо судьбе, что в тот день рядом с нами, плечом к плечу, шли бойцы «Витязя» во главе с Сергеем Ивановичем Лысюком».
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