В Ленобласти спасли 4-летнюю девочку, несколько дней жившую в квартире с телом матери

Первыми тревогу забили коллеги 40-летней женщины, которая работала в городской службе такси, - пишет Mash на Мойке. Именно они сообщили в полицию, что женщина не выходит на связь и вспомнили о ее ребенке.

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В первый приезд полиции за дверью была тишина, во второй сотрудники МВД услышали плач ребенка и начали операцию по спасению. Девочку вытащили из квартиры через окно и отвезли в Выборгскую детскую больницу. С телом матери в квартире она прожила три-четыре дня, точную дату смерти установят медэксперты. Малышке предстоит работа с психологами.

Пока причина смерти уроженки Благовещенска Амурской области, неизвестна, погибшая не злоупотребляла алкоголем, однако вся ее квартира была завалена мусором, в доме было очень грязно, - сообщает РЕН ТВ. Как отмечает канал, если бы не бдительность коллег, малышка тоже могла умереть, так как в квартире заканчивались запасы еды.

По словам соседей, мать девочки воспитывала ее одна, работалав городской службе такси и иногда занимала деньги, чтобы купить продукты. 47NEWS ссылаясь на страницу умершей в соцсетях, сообщает, что в 2003 году она окончила выборгский филиал Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ.

По сообщению Управления опеки и попечительства администрации Выборгского района, в течении месяца сотрудники ведомства должны определить судьбу ребенка. Если родственники не будут найдены, малышку отправят в детский дом.