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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 42 поста • 3 подписчика подписаться
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В Ленобласти спасли 4-летнюю девочку, несколько дней жившую в квартире с телом матери

В Ленобласти спасли 4-летнюю девочку, несколько дней жившую в квартире с телом матери (1 фото)

Автор:
21 декабря 2021 13:50
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ленобласть   девочка   каменка   мать   полиция   смерть   
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Леденящая душу история произошла под Петербургом. В поселке Каменка полиция обнаружила 4-летнюю девочку, которая несколько дней провела в квартире со своей умершей матерью.

Первыми тревогу забили коллеги 40-летней женщины, которая работала в городской службе такси, - пишет Mash на Мойке. Именно они сообщили в полицию, что женщина не выходит на связь и вспомнили о ее ребенке.

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В первый приезд полиции за дверью была тишина, во второй сотрудники МВД услышали плач ребенка и начали операцию по спасению. Девочку вытащили из квартиры через окно и отвезли в Выборгскую детскую больницу. С телом матери в квартире она прожила три-четыре дня, точную дату смерти установят медэксперты. Малышке предстоит работа с психологами.

Пока причина смерти уроженки Благовещенска Амурской области, неизвестна, погибшая не злоупотребляла алкоголем, однако вся ее квартира была завалена мусором, в доме было очень грязно, - сообщает РЕН ТВ. Как отмечает канал, если бы не бдительность коллег, малышка тоже могла умереть, так как в квартире заканчивались запасы еды.

По словам соседей, мать девочки воспитывала ее одна, работалав городской службе такси и иногда занимала деньги, чтобы купить продукты. 47NEWS ссылаясь на страницу умершей в соцсетях, сообщает, что в 2003 году она окончила выборгский филиал Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ.

По сообщению Управления опеки и попечительства администрации Выборгского района, в течении месяца сотрудники ведомства должны определить судьбу ребенка. Если родственники не будут найдены, малышку отправят в детский дом.

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Метки: Ленобласть   девочка   каменка   мать   полиция   смерть   
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3k
мемфрид 2 часа назад
Пздц ...
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309k
Adat 4 минуты назад
Коллеги по работе молодцы прям!
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287
Сигизмунд Лазаревич 6 минут назад
местную ячейку опеки под суд, полным составом.
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2
qen worth 17 минут назад
зная что в интернате ее ждет "спасли" сомнительное выражение
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1k
Жырный мажор 21 минуту назад
Капец, прям чернуха... У меня только 1 вопрос: как можно ПОДрабатаывать на жизнь?
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19k
sanchesS80 23 минуты назад
Молодцы те, кто понял что у неё есть ребёнок и что она живёт одна и сообщили куда следует.
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574
Максим Максимов Полчаса назад
ЖУТЬ!!!
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11k
котегRUS 43 минуты назад
Слава Богу что малышка выжила.. Слава Богу
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2k
Fara Zolkin 50 минут назад
Бедный ребятенок, на глазах слезы, дай ей Бог здоровья и чтобы все это пережить, надеюсь у не есть ещё родные..
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22k
Inter 59 минут назад
какой ужас..бедное дитя!!
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178
Шурман Час назад
Мурашки по коже , мне хоть и не 4 было но в 26 отец на рыках умер , я от такого шока был в полном ступоре , стоял человек улыбался , посмотрел в глаза и упал , спасти не удалось , пока скорая приехала пока нашли в чем причина то все
аневризма аорты , мозг сам по себе отключился .
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