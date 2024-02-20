"Постирают манатки, а нам - плавай в непонятно какой воде": жительницам ХМАО запретили посещать бассейн в мусульманских купальниках

Местные девушки недовольны, что им не разрешили плавать в закрытых купальниках - буркини.
В спорткомплексах ”Олимпия” и ”Нефтяник” в Нижневартовске ввели новые правила: женщины должны носить классические купальники, но не буркини. Директор «Олимпии» Сергей Белянкин заявил, что буркини «не соответствуют ГОСТу», с ним согласился в руководитель другого спорткомплекса. Ниже - как должны выглядеть купальники и купальные костюмы "по Госту". Как видим, буркини в этом своде правил нет.
Местная жительница пожаловалась, что им-мусульманкам теперь в бассейн не зайти. Что за дискриминация и произвол местных руководителей?
Бурные дискуссии развернулись во многих городских пабликах в ВК и в Телеграм-каналах. Возмущение другие жители города не поддержали. Во-первых, куча одежды на плавающих противоречит нормам безопасности - пользователи считают, что «ткань может за что-то зацепиться». А во-вторых, комментаторы уверены, что если девушка мусульманка, то мужчины в плавках могут смутить её своим видом, а потому ей не стоит посещать бассейны вообще.
Пользователи также интересуются, если им захочется прийти в бассейн в тулупе, разрешат поплавать?
Источник:
- В Югре самым популярным мужским именем для новорождённых стал Мухаммад
- «За ваше хамское, охреневшее поведение»: в Нижневартовске буйная посетительница избила сотрудницу Wildberries - та отказалась выдать ей товар перед закрытием точки
- В ХМАО чиновникам выдали автоматы для формирования командного духа
- В ХМАО 20-летний парень, спасаясь от пожара, выпрыгнул с 15 этажа
- «Было чувство будто меня кто-то выкинул в коридор»: в Тюменской области автокран пробил пассажирский поезд
Речь премьер–министра Австралии, после вето на требования мусульман Австралии разрешить им жить по мусульманским законам
Иммигранты, а не Австралийцы должны приспосабливаться!
Либо воспримите это, либо уезжайте!
Я устал, оттого что нация находится в постоянных волнениях, не обидели ли они какую–нибудь личность или ее культуру.
НАША культура появилась в результате более 200 лет лишений, попыток, побед, которые выпали на долю миллионов мужчин и женщин, искавших свободу. Большинство из НАС говорит на английском, не на арабском, китайском, русском, японском или других языках. Исходя из этого, если вы желате стать частью нашего общества учите НАШ язык.
Большинство австралийцев верит в Бога. Это не какое–то пропихивание идеи Христианского правого крыла, а факт, потому что христианские мужчины и женщины создали эту нацию на христианских принципах.
Это совершенно уместно демонстрировать это на стенах наших школ. Если Бог оскорбляет вас, тогда я предложил бы вам найти другую страну, в другой части мира, потому что Бог часть нашей культуры
Мы воспримем Вашу веру без лишних вопросов. Все что мы говорим воспримите НАШУ в ответ и живите с нами в мире и гармонии.
Это НАША страна, НАША культура и НАШ стиль жизни и мы готовы вам дать каждую возможность радоваться этому вместе с нами.
Но после того как вы закончили ныть, жаловаться и возмущаться по поводу нашего Флага, Клятвы, наших Христианских воззрений, я бы хотел вас воодушевить воспользоваться еще одной Великой Австралийской Свободой. ПРАВОМ ПОКИНУТЬ СТРАНУ.
Если вы несчастливы здесь УЕЗЖАЙТЕ. Мы не заставляли Вас сюда приезжать. Так что примите ту страну которую вы выбрали
Хотя, кокошник и косоворотка - это скорее в Рязань какую-нито. А на месте Москвы проживали мещера и меря. Финно-угры.