"Постирают манатки, а нам - плавай в непонятно какой воде": жительницам ХМАО запретили посещать бассейн в мусульманских купальниках

Бурные дискуссии развернулись во многих городских пабликах в ВК и в Телеграм-каналах. Возмущение другие жители города не поддержали. Во-первых, куча одежды на плавающих противоречит нормам безопасности - пользователи считают, что «ткань может за что-то зацепиться». А во-вторых, комментаторы уверены, что если девушка мусульманка, то мужчины в плавках могут смутить её своим видом, а потому ей не стоит посещать бассейны вообще.



