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"Постирают манатки, а нам - плавай в непонятно какой воде": жительницам ХМАО запретили посещать бассейн в мусульманских купальниках

"Постирают манатки, а нам - плавай в непонятно какой воде": жительницам ХМАО запретили посещать бассейн в мусульманских купальниках

Автор:
20 февраля 2024 15:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Комментарии из Соцсетей   Нижневартовск   ХМАО   бассейн   буркини   мусульманский купальник   
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Местные девушки недовольны, что им не разрешили плавать в закрытых купальниках - буркини.

В спорткомплексах ”Олимпия” и ”Нефтяник” в Нижневартовске ввели новые правила: женщины должны носить классические купальники, но не буркини. Директор «Олимпии» Сергей Белянкин заявил, что буркини «не соответствуют ГОСТу», с ним согласился в руководитель другого спорткомплекса. Ниже - как должны выглядеть купальники и купальные костюмы "по Госту". Как видим, буркини в этом своде правил нет.


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Местная жительница пожаловалась, что им-мусульманкам теперь в бассейн не зайти. Что за дискриминация и произвол местных руководителей?


Бурные дискуссии развернулись во многих городских пабликах в ВК и в Телеграм-каналах. Возмущение другие жители города не поддержали. Во-первых, куча одежды на плавающих противоречит нормам безопасности - пользователи считают, что «ткань может за что-то зацепиться». А во-вторых, комментаторы уверены, что если девушка мусульманка, то мужчины в плавках могут смутить её своим видом, а потому ей не стоит посещать бассейны вообще.


Пользователи также интересуются, если им захочется прийти в бассейн в тулупе, разрешат поплавать?

Источник:

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Метки: Комментарии из Соцсетей   Нижневартовск   ХМАО   бассейн   буркини   мусульманский купальник   
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56  комментариев
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2k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
вот пример как нужно вести миграционную политику на уровне государства.
Речь премьер–министра Австралии, после вето на требования мусульман Австралии разрешить им жить по мусульманским законам
Иммигранты, а не Австралийцы должны приспосабливаться!
Либо воспримите это, либо уезжайте!
Я устал, оттого что нация находится в постоянных волнениях, не обидели ли они какую–нибудь личность или ее культуру.
НАША культура появилась в результате более 200 лет лишений, попыток, побед, которые выпали на долю миллионов мужчин и женщин, искавших свободу. Большинство из НАС говорит на английском, не на арабском, китайском, русском, японском или других языках. Исходя из этого, если вы желате стать частью нашего общества учите НАШ язык.

Большинство австралийцев верит в Бога. Это не какое–то пропихивание идеи Христианского правого крыла, а факт, потому что христианские мужчины и женщины создали эту нацию на христианских принципах.

Это совершенно уместно демонстрировать это на стенах наших школ. Если Бог оскорбляет вас, тогда я предложил бы вам найти другую страну, в другой части мира, потому что Бог часть нашей культуры

Мы воспримем Вашу веру без лишних вопросов. Все что мы говорим воспримите НАШУ в ответ и живите с нами в мире и гармонии.

Это НАША страна, НАША культура и НАШ стиль жизни и мы готовы вам дать каждую возможность радоваться этому вместе с нами.
Но после того как вы закончили ныть, жаловаться и возмущаться по поводу нашего Флага, Клятвы, наших Христианских воззрений, я бы хотел вас воодушевить воспользоваться еще одной Великой Австралийской Свободой. ПРАВОМ ПОКИНУТЬ СТРАНУ.

Если вы несчастливы здесь УЕЗЖАЙТЕ. Мы не заставляли Вас сюда приезжать. Так что примите ту страну которую вы выбрали
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2k
Мария Коненкова 6 минут назад
Ещё одно подтверждение того, что вся правоверность тех, кто в России топит за платок и прочее - от лукавого. Правоверная не может посещать такие места, как бассейн - там обнажённые тела, на которые им неприлично смотреть. Я когда-то писала, почему меня так раздражают медсёстры и врачи-мусульманки, носящие на работе хиджаб - это выглядит как иллюстрация к анекдоту про "вы или крестик снимите, или трусы наденьте". Если ты правоверная, то не должна работать с посторонними мужчинами наедине, которые ещё могут предстать в обнажённом виде. В том же Египте в отелях горничными работают мужчины - женщинам неприлично. А если для тебя и твое семьи эти правила не так важны, то сними к чёрту свой платок и надень медицинскую шапочку, как положено. С буркини - имхо, тот же принцип. Настоящие мусульманки вообще не особо купаются, как правило, на берегу сидят, пока муж детей в водоёме отмачивает. Никаких буркини. Это вообще непонятное явление в истории одежды.
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503
На хер ЗАПАД! 19 минут назад
Не нравится? Нам тоже,от вас,многое не нравится! Возвращайтесь домой! В родной кишлак/аул/стан
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21
Лопатин Михаил 22 минуты назад
Я считаю, что правоверным мусульманам и мусульманкам незачем ходить в бассейн. Это харам и неугодно Аллаху. Там можно увидеть непокрытых людей, через созерцание которых шайтан может соблазнить мусульманку впасть в грех. Гораздо лучше вместо бассейна пойти в мечеть. А после мечети поскорее домой, совершать намаз и читать Коран. Так что, проблема описанная в статье, надуманная. Перед истинными последователями учения Пророка, не стоит такого вопроса. Рассуждать о том, в какой одежде мусульманкам следует ходить в общественный бассейн, это всё равно, что обсуждать рецепты приготовления свинины, или раздумывать о том, из какой посуды лучше пить водку.
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541
Александр Поляков Полчаса назад
мусульманские волоса и нитки и перхоть и старая кожа с уличной грязью . я не пойду после мусульманских свиней в бассейн.
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8k
Умница-красавица Полчаса назад
Понапялят на себя тряпья, а под ним - мохнатки немытые
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7k
Alex 39 минут назад
Пусть пиз**ют домой.
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15k
info-kozirev 40 минут назад
У меня вопрос,с каких пор в ХМАО местными стали мусульмане,в России нет и не может быть никаких муслимских законов и норм,иначе конфликт интересов и как следствие война (на религиозной и национальной почве),муслимы (при том что это наглое меньшинство) чего то совсем берега попутало,лезть со своими правилами куда не просят.
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1k
Михаил 41 минуту назад
Гражданка недовольная, [мат] ка туда, где разрешают! Например обратно откуда приперлись! И семейку свою только не забудьте! Достали!
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14k
Ser 46 минут назад
Ай и БРАВО!
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24k
Тигран Саркисян 51 минуту назад
Поняпялят всякой муйни , и ходят жалуются , не нравится наюх это вон туда , да с кого лешего люди должны быть в дискомфорте из за парочки поехавших.
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419
Дима Новосельский 51 минуту назад
Осталось только чадру разрешить, и хрен его знает как потом сличать фото на документах с владелицей, чужому мужчине харам, а женщин на каждый патруль ППС или ДПС не напасёшься...
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21
Лопатин Михаил Дима Новосельский 20 минут назад
Это надуманная проблема. Правоверным мусульманкам нельзя водить машину. Это харам и неугодно Аллаху. Из дома им можно выходить только в сопровождении мужа или отца.
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882
Максим Химки 52 минуты назад
У себя дома - пожалуйста , купайтесь хоть в шубе. Тут вы в гостях. К вам относятся нормально, нет травли. Живете, работайте но со своим уставом в наш монастырь не нужно . Не можешь надеть купальник нормальный по религиозным соображениям-извини , не купаешься в бассейне. Бассейн это не мечеть .Это уже наглость права качать по такому поводу.
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12k
jnkbxybr 53 минуты назад
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14k
кира 59 минут назад
Супер! Сами в тряпках неизвестно где до этого валявшихся, но при этом в одном бассейне с чужими почти голыми мужчинами!? Это как?
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12k
Том Сойер Час назад
Россия - многоконфессиональная страна, и раз мусльмане требуют, чтобы мы уважали их обычаи и нравы, то значит и они должны уважать наши, не так ли? А значит в том же Дагестане, в бассейне - пусть и плавают в буркини, а в ХМАО, в бассейне - будьте любезны плавать в купальниках. И во всех остальных ситуациях должен быть тот же принцип - раз требуете, чтобы в Дагестане парни-немусульмане ходили летом в брюках, а не в шортах, а девушки в закрытой одежде - то будьте любезны в том же ХМАО ходить без всяких хиджабов и прочих никабов - это касается женщин, и вести себя культурно, а не как тупые бараны, и с уважением относиться к жителям того же ХМАО - это касается мужчин. И так во всём.
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31k
Григорий Час назад
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869
Андрей Граф Час назад
потому что нельзя! чурки тупые
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146
qwertykey Андрей Граф 55 минут назад
Тупые и наглые
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12k
Dihydrogen Monoxide Час назад
так в чем проблема то? Пусть плавают в гидрокостюмах.
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11k
Garpia121 Час назад
Логично. По правилам бассейна, надо принимать душ до купания, и без купальника. Они эти тряпки и в душе не снимают. Чем больше ткани, тем больше возможных загрязнений бассейна.
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3k
РАТНИК Час назад
Ислам это одна из форм фашизма - эта религия превращает мозги в кашу и мусульмане уже видят мир через свою призму , где все остальные люди неверные и им желательно перерезать горло.
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