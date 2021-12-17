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Быстрый среди яростных: тест по фильму "Форсаж"

Быстрый среди яростных: тест по фильму "Форсаж"

Автор:
17 декабря 2021 09:10
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   кинотесты   тест   тесты по фильмам Роба Коэна   тесты по фильмам с Вином Дизелем   тесты по фильмам с Джорданой Брюстер   форсаж   
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В 2001 году на экраны вышел фильм "Форсаж" ("The Fast and the Furious"). Насколько хорошо вы помните детали картины, которой стукнуло уже 20 лет?
"Груз упакован и отправлен"... Какая надпись красовалась на грузовиках?
1/8"Груз упакован и отправлен"... Какая надпись красовалась на грузовиках?
Как звали главного героя, которого сыграл Пол Уокер?
2/8Как звали главного героя, которого сыграл Пол Уокер?
Выиграл ли он свою первую гонку с Домиником?
3/8Выиграл ли он свою первую гонку с Домиником?
Сколько машин участвовало непосредственно в первой гонке в фильме?
4/8Сколько машин участвовало непосредственно в первой гонке в фильме?
Выиграл ли он свою гонку?
5/8Выиграл ли он свою гонку?
Кто одержал победу в последней гонке в фильме?
6/8Кто одержал победу в последней гонке в фильме?
Что сделал Брайан в конце фильма?
7/8Что сделал Брайан в конце фильма?
Что стало с Винсом?
8/8Что стало с Винсом?

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Метки: Тесты   кинотесты   тест   тесты по фильмам Роба Коэна   тесты по фильмам с Вином Дизелем   тесты по фильмам с Джорданой Брюстер   форсаж   
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3  комментария
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Антон 2 часа назад
Хороший фильм. Ещё тройной форсаж неплох. Остальное так себе.
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Ярослав Мовчун Полчаса назад
Слишком много я его смотрел в 2003))) 8 из 8
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Antonio Serbal Полчаса назад
Всё кроме надписи на грузовике
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