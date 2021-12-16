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К концу подходит календарный год. А это означает, что скоро христиане начнут отмечать Рождество Христово. Что вы знаете о данном празднике?
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Однако ясли Мария могла найти не только в хлеву, но в том же самом доме, только на первом этаже – в так называемом «нижнем жилье» под гостиницей (горница), где люди часто держали животных и там были ясли. Хлев и животные и собственно Ясли это кормушка для домашних животных, бывшая в хлеву.
Про пещеру начали говорить через 150 лет после предпологаемого события.