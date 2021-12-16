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Рождественский тест

Рождественский тест

Автор:
16 декабря 2021 08:42
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   праздничные тесты   религиозные тесты   рождество   тест   христианство   
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К концу подходит календарный год. А это означает, что скоро христиане начнут отмечать Рождество Христово. Что вы знаете о данном празднике?
Каким постом предваряется Рождество?
1/8Каким постом предваряется Рождество?

cdn.pixabay.com

По указанию какого царя произошло т.н. Избиение младенцев?
2/8По указанию какого царя произошло т.н. Избиение младенцев?

cdn.pixabay.com

Куда семья Иисуса Христа бежала?
3/8Куда семья Иисуса Христа бежала?

cdn.pixabay.com

Римско-католическая церковь и большинство протестантских церквей празднуют Рождество 25 декабря по григорианскому календарю. По какому календарю православные церкви празднуют Рождество 25 декабря?
4/8Римско-католическая церковь и большинство протестантских церквей празднуют Рождество 25 декабря по григорианскому календарю. По какому календарю православные церкви празднуют Рождество 25 декабря?

cdn.pixabay.com

Как называется день, непосредственно предшествующий Рождеству?
5/8Как называется день, непосредственно предшествующий Рождеству?

cdn.pixabay.com

Где родился Иисус Христос?
6/8Где родился Иисус Христос?

cdn.pixabay.com

Каким знаком отмечено место, где родился Иисус Христос?
7/8Каким знаком отмечено место, где родился Иисус Христос?
Согласно Матфею, какие дары принесли волхвы новорожденному?
8/8Согласно Матфею, какие дары принесли волхвы новорожденному?

cdn.pixabay.com

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Метки: Тесты   праздничные тесты   религиозные тесты   рождество   тест   христианство   
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8k
Павел 2 часа назад
Мария и Иосиф прибыли в Вифлеем, когда Мария была готова родить. Куда, вы думаете, отправились Иосиф и беременная Мария? В сарай или пещеру? Вовсе нет! В Библии нигде не упоминается ни сарай, ни пещера,… Всё, что упоминается, – это ясли, в которые положили младенца Иисуса. Потому-то многие и предположили, что Мария рожала в сарае с животными.

Однако ясли Мария могла найти не только в хлеву, но в том же самом доме, только на первом этаже – в так называемом «нижнем жилье» под гостиницей (горница), где люди часто держали животных и там были ясли. Хлев и животные и собственно Ясли это кормушка для домашних животных, бывшая в хлеву.
Про пещеру начали говорить через 150 лет после предпологаемого события.
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Игорь Михайлов Час назад
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Рождественский тест
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