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Акции в магазинах: выгода или обман?

Акции в магазинах: выгода или обман? (2 фото)

Автор:
15 декабря 2021 10:57
Сообщество : Факты
Метки: акция   действие   магазин   покупка   почемучка   скидка   экономия   
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Когда практически повсеместно в магазинах акции, а покупатели как под гипнозом направляются к ярким ценникам, сулящим небывалую выгоду, невольно возникает подозрение в обмане. Ведь отдавать товар по заведомо гораздо более низкой цене невыгодно.

1.     Критический срок годности. Он есть у любого товара, но в случае с продовольственными вопрос – выбросить или реализовать подешевле, возникает гораздо чаще.

2.     Устаревание, вызывающее отсутствие интереса потребителя. Деньги  в товар вложены, но продать его не получается. Конечно, можно ждать до бесконечности и даже однажды продать непопулярную позицию. Но проще реализовать ее по акции, вернуть деньги и направить их на соответствующие современным вкусам новинки.

3.     Привлечение внимания. Информация об акциях и скидках – это проверенный способ привлечения внимания потенциальных покупателей. Даже те, кто не планировал покупку в ближайшей перспективе, идут в магазин, чтобы проанализировать цены. Так можно привлечь новых покупателей и вернуть старых, которые в силу каких-то причин ушли к конкурентам.

4.     Повышение суммы среднего чека. В разных торговых сетях практически постоянно проводятся акции, когда за определенную сумму чека покупателю выдается фишка, наклейка или что-то подобное. После сбора определенного количества он получает возможность приобретения какой-то вещи по очень низкой цене. Поскольку основная масса людей все равно делает закупку продуктов с определенной периодичностью, то шансы, что они пойдут в магазин, где проводится акция, значительно повышаются.

5.     Маркетинговая лживая уловка. Этот ход ориентирован на покупателей, которые не особенно ориентируются в ценах и не следят за ними. К примеру, килограмм рыбы стоил 1000 рублей, а продавец указывает цену 1.300, перечеркивает ее и якобы снижает до 1.100 рублей. Этот подход эффективен в отношении двух категорий покупателей – тех, кто в принципе не особенно присматривается к ценникам, и тех, кто верит, что товар действительно необходимо купить, пока держится выгодная цена.

6.     Реализация складских остатков. Это относится преимущественно к сезонным товарам. Понятно, что оставшаяся атрибутика, связанная с летним отпуском на море или новогодними праздниками, будет лежать на складе до следующего сезона. И нет никакой гарантии, что ее приобретут и потом по причине потери товарного вида или актуальности.


Помимо стандартных акций продавцы прибегают к таким маркетинговым ходам как приобретение взаимосвязанных продуктов, выдача вознаграждения за покупку свыше определенной суммы, скидки в счастливые часы и дни, а также за приведенных друзей, оригинальные скидки, кэшбэк и акции по типу «Два по цене одного» или «Три по цене двух».

Существует даже целое движение поклонников скидок, которое носит название Cherry picking, что в переводе с английского обозначает «сбор вишенок». Покупатели специально занимаются сбором информации об акциях и скидках, чтобы сэкономить на покупке и направить высвободившиеся финансовые ресурсы на что-то интересное или необходимое.

А вы покупаете товары по акции, или считаете что это не более чем маркетинговая уловка торговых сетей?

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Метки: акция   действие   магазин   покупка   почемучка   скидка   экономия   
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6k
Bartello 2 часа назад
ясен йух обман.
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4k
sibull 17 минут назад
Один экономист говорил, что честная скидка не может быть больше 34% (если не ошибаюсь). Т.е. скидки 50%, 70% появляются после завышенного ценника.
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19k
shevanez 17 минут назад
Очень часто- на.е.бахтунг. Но видел как в магазине раскладывали на стойке с товарами по акции шоколадки из ящиков, заклеенных скотчем с надписью "Акция". То ли от производителя, то ли от поставщика х.з. Цена реально была ниже обычной. Ненамного, конечно, но все-таки...
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8k
Мистер Фикс 2 часа назад
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