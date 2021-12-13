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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
13 декабря 2021 08:26
Метки: Юмор   картинки   приколы   
4236
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения
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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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4  комментария
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6k
Евгений 5 часов назад


она: И что делать с этой программой??
он : Установи и крякни
она: Установила и крякнула ниче не работает.
он : Ты как крякала?...
она: как уточка)
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1k
Анна Анна 38 секунд назад
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846
LisA 2 часа назад
Так, стоп! Новый годе еще! С 10го января пожалуйста.
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4k
Тупняк 2 часа назад
2.Ай, мляяяя, маслину поймал! Так и запомнил=))
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