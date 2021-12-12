Воскресный позитив

Сюжет семиминутной комедии разворачивается в эпоху победившего феминизма. Режиссер представляет ее так: раскованные женщины выпивают в барах, ухаживают за мужчинами, дерутся и бездельничают, а робкие, ранимые мужчины носят цветы в волосах и хлопочут по дому. И хотя мир, где женщиной в баре или мужчиной с коляской никого не удивишь, до сих пор не поглотила геенна огненная, комедийный талант актеров и режиссера свое дело делает. Обещаем тебе семь минут отборного веселья. Спойлер: в конце фильма все снова меняются ролями — так, говорят, потребовал сам Леон Гомон.

2021-12-12T07:27:51+03:00