Оймякон: как живут на полюсе холода

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Те, кто замерзают от холода при –25 °C, явно не бывали в Оймяконе. Средняя температура января здесь составляет –50 °C. И ничего, кто-то живет и даже не особенно жалуется.
Новозеландский фотограф Эймос Чэпл отправился в двухнедельное путешествие на северо-восток Якутии в Оймякон. Просто посмотреть, как живут люди в самом холодном регионе Земли. Кстати, насчет холода - вовсе не преувеличение. Помимо средних зимних температур, которые для среднестатистического жителя Земли оказываются не такими и средними, существуют и максимально низкие: –71,2 °C (по неофициальным данным 1924 года) и - 77,8 °C (1933 год).
Вот с этими знаниями, новозеландец прибыл в Якутию. На термометре была вполне обычная для зимы температура в - 47°C, и Эймос вдруг внезапно понял, что на нем слишком тонкие брюки. "Я вышел на улицу в –47 °C и почувствовал, что мои ноги окоченели, а слюна на губах превратилась в острые иголки".
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Снимать при таких условиях было тяжело. Фотограф говорит, что его техника отказывалась работать, зум замерзал. Однако фото все-таки были сделаны. На них - Оймякон и Якутск.
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