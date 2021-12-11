Оймякон: как живут на полюсе холода

Вот с этими знаниями, новозеландец прибыл в Якутию. На термометре была вполне обычная для зимы температура в - 47°C, и Эймос вдруг внезапно понял, что на нем слишком тонкие брюки. "Я вышел на улицу в –47 °C и почувствовал, что мои ноги окоченели, а слюна на губах превратилась в острые иголки".