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Оймякон: как живут на полюсе холода

Оймякон: как живут на полюсе холода (23 фото)

Автор:
11 декабря 2021 20:00
Сообщество : Путешествия
Метки: Оймякон   вечная зима   география   мороз   снег   холод   
669
23
Те, кто замерзают от холода при –25 °C, явно не бывали в Оймяконе. Средняя температура января здесь составляет –50 °C. И ничего, кто-то живет и даже не особенно жалуется.
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Метки: Оймякон   вечная зима   география   мороз   снег   холод   
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9  комментариев
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12k
net Час назад
Мне кажется, что люди там живут, чтобы когда мир вымрет от какой-нибудь херни, то эти стальные люди выживут и воссоздадут популяцию.
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Barachek_Obachek 21 минуту назад
Коровы почему-то раздетые, у нас даже собак при -10 прибарахляют
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47k
zloykoyot Час назад
Я ещё могу представить, как при таких температурах ходить по улице. И как работать тоже могу представить, с натяжкой. Климат там не такой влажный. Но вот как, извините, срать в подобных сортирах - представить не могу.
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21
Мурчелло zloykoyot 43 минуты назад
Так пилами же пилят.Наверно.Я тоже не в курсе.Так, предположил.
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