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Пост для тех кому примерно 40

Пост для тех кому примерно 40 (16 фото + 2 видео)

Автор:
11 декабря 2021 14:29
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: 90-тые   ностальгия   чипидейл   
670
16
2

Пост для тех кому примерно 40

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Метки: 90-тые   ностальгия   чипидейл   
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26  комментариев
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16k
Теуш Алексей Час назад
Комментарий для тех, кому от пятидесяти...
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10k
Кыся 8 секунд назад
Недавно купил такой. Ностальгия, однако. В детстве был подобный, вот и не выдержал. Потребовалось лишь заменить трубки. Катаюсь с дочкой.
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7k
ElBundy Автор поста 22 секунды назад
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8k
Злокрыс 15 минут назад
содержательный пост) помню время, когда были в моде буквы
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12k
Хью́берт 47 минут назад
Эта Кама уже потрепанная, а вот такую её забирали с магазина, в 1990-м она стоила 101 р. 00 коп.
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16k
ЦСКА Час назад
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194
Шурман ЦСКА Час назад
Хех :) помню у меня ДР ну и родители на даче думаем нужно же разогреться , достаем бутылку рояля из холодильника и она хлабысь об пол
вот тогда я прослезился :) . Пришлось бежать на рынок искать спирт а кроме китайской водки в пластиковых бутылках и портвейна ни хрена не было .
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19k
иванов дмитрий Час назад
Любую можно кашу моровую
затеять с молодежью горлопанской,
которая Вторую Мировую
уже немного путает с Троянской.
.
Это я к тому , что между некоторыми фото лет 20-30 .
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305
Arti Час назад
Вот мне 32 и тоже это всё знакомо и блиско )
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10k
Kostick Час назад
примерно 40, так тем было на момент крутизны часов монтана - лет пять)
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194
Шурман Kostick 52 минуты назад
Кому по 41-42 эта мантана появилась вместе с кепками ЮСА тогда всем было по лет 11-12 так что помнят , у меня тетка начала челночить и привезла в тот момент мне касио , была клавиатура и записная книжка для телефонов , носил их примерно до 98 года .
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−4
Митсубицепс Час назад
А когда это картриджи для Денди были на Русском?
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2k
sedoisever Час назад
Опять всё в кучу. Пистоны и танчики, между которыми лет 20-30...
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2k
Андрей Ы. Час назад
Смешались в кучу люди, кони. Эпохи. Конструктор, пистоны, детский гематоген, кроссировка, велосипед и комбоключ к нему, знакомы тем, кому примерно 60.
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