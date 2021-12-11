670
16
2
Пост для тех кому примерно 40
1.
Источник:
9.
Источник:
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Загадка эпохи: обитая дерматином дверь из 50-х в сегодня
- Ретрофутуризм и его идеи: красивая мечта из прошлого
- Фотографии красоток из 90-х
- Это были лихие 90-е: нетипичные фотографии того неоднозначного времени
- 15 вещей из СССР, которые без сожаления заменили на современные аналоги, но о них до сих пор вспоминают с теплотой
Метки: 90-тые ностальгия чипидейл
49
Понравилось49
Новости партнёров
затеять с молодежью горлопанской,
которая Вторую Мировую
уже немного путает с Троянской.
.
Это я к тому , что между некоторыми фото лет 20-30 .
Сейчас школьник напишет: " пистоны, это 2010-2020". Он тоже будет прав? Сейчас же они есть.
Я говорю о том, что и в начале 70-х они были!
Ну как Вам ещё объяснить???????????
Для етих людей пистоны были в 1984-1988 году.
Я по Вашему указал года производства пистонов?
Мозг включите,
всё удачи.
А что ты в пост не вставил граммофон и не написал, что "он был в 1984 году"?
Когда пишут посты типа "Для тех, кто родился в 90-е", то и темы с атрибутами их 90-х подбирают.
А так ты мог в этот пост напихать всё, что до тебя изобрели.
Для тебя же это было в 88-м году?
И хамство своё в жопу себе запихай. Тебе никто не хамил, тупень великовозрастный!