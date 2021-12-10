Серия фотографий демонстрирует, как видят дорогу люди с плохим зрением

Согласно Колледжу оптометристов, половина водителей в Великобритании не знают, что это незаконно и может повлечь за собой штрафы, запрет на вождение транспортного средства и даже тюремное заключение. Исследование, проведенное для колледжа агентством маркетинговых исследований Atomik Research, включало онлайн-опрос 2 003 водителей из Великобритании.

Как показано на изображениях ниже, обычные заболевания глаз могут мешать обзору водителя и создавать опасные ситуации на дороге как для водителей, так и для пешеходов. Несмотря на это, 36 процентов водителей заявили, что никогда не проверяли зрение специально для вождения, а более одного из десяти (12 процентов) сообщили, что вообще никогда не ходили к оптометристу.

Несмотря на это, автомобилисты нередко сталкиваются с проблемами, непосредственно связанными с плохим зрением: 18 процентов респондентов признали, что они пропустили поворот как минимум один раз из-за того, что не могли разглядеть соответствующий указатель.