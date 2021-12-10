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Серия фотографий демонстрирует, как видят дорогу люди с плохим зрением

Серия фотографий демонстрирует, как видят дорогу люди с плохим зрением (1 фото + 5 тянучек)

Автор:
10 декабря 2021 23:36
Сообщество : Автомир
Метки: британские ученые   водители   вождение   зрение   исследования   плохое зрение   
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Колледж оптометристов Великобритании опубликовал серию жутких иллюстраций, которые демонстрируют, как видят окружающий мир водители с заболеваниями глаз, включая близорукость, катаракту и глаукому. Недавнее исследование показало, что четверть британских водителей водят машину без очков.

Согласно Колледжу оптометристов, половина водителей в Великобритании не знают, что это незаконно и может повлечь за собой штрафы, запрет на вождение транспортного средства и даже тюремное заключение. Исследование, проведенное для колледжа агентством маркетинговых исследований Atomik Research, включало онлайн-опрос 2 003 водителей из Великобритании.

Как показано на изображениях ниже, обычные заболевания глаз могут мешать обзору водителя и создавать опасные ситуации на дороге как для водителей, так и для пешеходов. Несмотря на это, 36 процентов водителей заявили, что никогда не проверяли зрение специально для вождения, а более одного из десяти (12 процентов) сообщили, что вообще никогда не ходили к оптометристу.

Несмотря на это, автомобилисты нередко сталкиваются с проблемами, непосредственно связанными с плохим зрением: 18 процентов респондентов признали, что они пропустили поворот как минимум один раз из-за того, что не могли разглядеть соответствующий указатель.

Глаукома — это название группы глазных заболеваний, которые вызывают повреждение зрительного нерва и потерю зрения. Заболевание начинается с периферического поля зрения, но затем затрагивает все поле зрения и в конечном итоге приводит к слепоте, если больной не прибегает к лечению.

Состояние обычно вызывает скопление жидкости в глазу, что повышает внутриглазное давление. Если заболевание обнаружено на достаточно ранней стадии, его можно вылечить с помощью лекарств, хирургического вмешательства или лазера. Риск глаукомы повышается с возрастом, повышением внутриглазного давления, применением стероидных препаратов, а также семейным анамнезом этого состояния. По оценкам, около 70 миллионов человек во всем мире страдают глаукомой.

Катаракта — распространенное заболевание, при котором хрусталик глаза постепенно становится непрозрачным, что приводит к нечеткости зрения. Обычно катаракта развивается с возрастом, хотя может встречаться и у младенцев и маленьких детей. Катаракта может быть вызвана чрезмерным употреблением алкоголя, диабетом, курением, радиационным воздействием, травмами и генетикой. Из-за катаракты простые задачи, такие как вождение, становятся чрезвычайно трудными, а в крайних случаях заболевание может привести к полной слепоте. Катаракту можно лечить с помощью хирургической процедуры, в ходе которой хрусталик глаза удаляется и заменяется искусственным.

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Дегенерация желтого пятна — это заболевание, при котором человек испытывает прогрессирующую потерю центрального зрения. Это вызвано повреждением желтого пятна, пигментированной области овальной формы в области центральной части сетчатки глаза. Хотя развитие заболевания можно предотвратить с помощью упражнений, правильного питания и отказа от курения, пока не существует лечения, которое позволило бы восстановить зрение, потерянное в результате этого заболевания.

Близорукость — это заболевание глаз, при котором изображение фокусируется не на сетчатке, а немного спереди, в результате чего удаленные объекты выглядят размытыми. Считается, что это состояние вызвано сочетанием генетических факторов и факторов окружающей среды. Механизмы развития этого состояния включают либо слишком сильное увеличение глазного яблока в длину, либо, что реже, слишком сильная фокусировка лучей хрусталиком. Если не лечить близорукость, она может сопровождаться как перенапряжением глаз, так и головными болями, в то время как тяжелые случаи сопровождаются повышенным риском катаракты, глаукомы и отслоения сетчатки, что может привести к слепоте.

Пресбиопия, также известная как возрастная дальнозоркость, — это возрастное заболевание, при котором становится труднее сфокусировать зрение на объектах вблизи. Обычно оно проявляется после 40 лет и может сопровождаться другими симптомами, включая напряжение глаз и головные боли. Основная причина этого состояния — изменения в хрусталике глаза, который с возрастом становится более жестким и менее эластичным, а также ослаблением цилиарной мышцы глаза. Из-за этого изображение фокусируется не на сетчатке, а позади нее.

Мы настоятельно рекомендуем водителям носить очки или контактные линзы, если они были предписаны для вождения, — говорит клинический консультант Парамдип Билкху из Колледжа оптометристов. — Вождение без них, независимо от того, насколько хорошо, по-вашему, вы видите, — это безрассудство и может подвергнуть опасности вас и других. Оптометристы никогда не пропишут очки или контактные линзы, если они вам не нужны, поэтому отказ от их ношения, когда это рекомендовано, действительно подвергает опасности других участников дорожного движения.

Полные результаты исследования опубликованы на сайте Колледжа оптометристов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: британские ученые   водители   вождение   зрение   исследования   плохое зрение   
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5  комментариев
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9k
kirpal 3 часа назад
Хес как в других странах, в Америке не дадут права если завалишь тест на зрение. Если нужны очки - пожалуйста, но и на правах так и будет написано, что может управлять ТС только в очках.
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24k
Юрьевич 2 часа назад
Почему на последней картинке вдали расплывчато? Автор, внимательно почитай текст который скопипастил.
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