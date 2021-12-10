Ревнивец убил свою девушку и попытался сжечь тело на даче родителей

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В Вологде 27-летний Тимур убил 23-летнюю возлюбленную Анастасию в своей квартире. Тело девушки ревнивец спустил вместе с другом в одеяле до машины, отвёз на дачу своих родителей и попытался сжечь вместе с домом.
На опубликованных в сети кадрах видно, как Тимур вместе с товарищем тащит подозрительный большой свёрток в подъезде мимо соседей. Именно в нём находится тело.
Пожар в дачном доме родителей убийцы. При тушении в нём было обнаружено обгоревшее тело пропавшей девушки.
К счастью, убийца не успел замести следы. Сейчас он задержан
Новостной сюжет
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2. Сгорающий человек перед смертью дышиит горячем воздухом и обжигает себе лёгкие. Мертвый человек не дышит, поэтому его лёгкие остаются необозжеными, даже если тело его обгорело.
Любой судмедэксперт за 5 мин. скажет что случилось - несчастный случсй или убийство, замаскированное под несчастный случай.