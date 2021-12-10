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Ревнивец убил свою девушку и попытался сжечь тело на даче родителей

Ревнивец убил свою девушку и попытался сжечь тело на даче родителей (1 фото + 3 видео)

Автор:
10 декабря 2021 09:23
Сообщество : Криминал
Метки: Россия   видео   вологда   криминал   убийство   
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В Вологде 27-летний Тимур убил 23-летнюю возлюбленную Анастасию в своей квартире. Тело девушки ревнивец спустил вместе с другом в одеяле до машины, отвёз на дачу своих родителей и попытался сжечь вместе с домом.
На опубликованных в сети кадрах видно, как Тимур вместе с товарищем тащит подозрительный большой свёрток в подъезде мимо соседей. Именно в нём находится тело.
Пожар в дачном доме родителей убийцы. При тушении в нём было обнаружено обгоревшее тело пропавшей девушки.
К счастью, убийца не успел замести следы. Сейчас он задержан

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Метки: Россия   видео   вологда   криминал   убийство   
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41k
dima423 2 часа назад
мало того что ублюдок, еще и тупой ублюдок)
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29k
LEPA 15 секунд назад
Это же какой дурой надо быть,в свои 23 года,что бы не разглядеть в человеке с которым очень тесно общаешься,потенциального уйопка?! Да,только имя Тимур,уже должно насторожить нормальную бабу. Догадываюсь,что закидонов у этого кекса хватало с избытком,но всё меркло пред взором влюблённой овцы. Вот,ещё раз убеждаюсь,что бабы сознательно ищут себе в партнёры всякое отребье,а потом трагически страдают от этого.
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29
константин 7 минут назад
урода закрыли, а что с его другом, соучастником сокрытия преступления ? свидетелем пошёл ?
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932
Хансон Абадир 23 минуты назад
совсем без палева тащили сверток
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8k
Ном-Номыч 24 минуты назад
27 лет, ни ума, ни совести. Как же это происходит...
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78k
Павел Юрьевич 52 минуты назад
Опять "неназываемая" национальность?
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38k
Андрей 55 минут назад
1. Если жмвой человек сгорает в пламени, то он инстинктивно скрючивается и закрывает лицо руками. Это так называемая "Поза боксера". Если человек был убит\умер и потом был сожжён в помещении, то он не принимает позу боксёра.
2. Сгорающий человек перед смертью дышиит горячем воздухом и обжигает себе лёгкие. Мертвый человек не дышит, поэтому его лёгкие остаются необозжеными, даже если тело его обгорело.
Любой судмедэксперт за 5 мин. скажет что случилось - несчастный случсй или убийство, замаскированное под несчастный случай.
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16k
ЦСКА Час назад
Ну если Тимур просто больной выродок и мразь! То его дружбан дебил законченый, в кубе!! Таким место в соликамском "белом лебеде" до конца их поганой жизни! Потом яма, в болотистой почве и столбик с номерком....
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52k
alertol Час назад
Вот глупый, продал бы лучше

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