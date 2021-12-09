- А мы разве его заставляем?



Если устал, так пусть сидит и отдыхает, мы сами доделаем.



Закончив колоть дрова, я еще успевал помочь деду перетаскать их в сарай.



- Помощник!!! - гладил меня по вспотевшей голове дед, когда мы, уже вечером заходили домой.



А потом мы садились за стол разбирать сварившийся к тому времени холодец.



Мы все вместе отделяли мясо от костей.

Чистили чеснок.

Бабушка, отрезав кусок хлеба и отщипнув самый смачный кусочек мяса протягивала мне.



- Держи. Больше всех сегодня работал. Устал?



Я мотал головой и говорил что не устал.



- Повезло тебе, сынок, - говорил дед.



Игрушек, вон, полный магазин..

А мы раньше вот эти кости, от холодца, сушили и потом ими в бабки играли..



Отец разливал из привезённой бутылки в две рюмки и они с дедом долго сидели за столом, обсуждая совершенно неинтересные мне вопросы.



Глаза мои постепенно закрывались и бабушка уводила меня в соседнюю комнату, на диван.



А утром, на столе, стоял холодец.



Не знаю кто как, а я холодец люблю.

Вот и сейчас, закусил рюмаху кусочком холодца, прикрыл на секунду глаза, и на меня нахлынули эти воспоминания.



Паписят нах.







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