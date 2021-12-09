FISHKINET
Пылесосит, моет и сам себя чистит: новый суперпылесос 3 в 1 Пылесосит, моет и сам себя чистит: новый суперпылесос 3 в 1 Тот неловкий момент, когда ты поняла, что живешь с идиотом Тот неловкий момент, когда ты поняла, что живешь с идиотом Антуражные фотографии лихих 90-х, которые очень точно передают дух той России Антуражные фотографии лихих 90-х, которые очень точно передают дух... Найди одно отличие: мэр Ростова повторил трюк Патриарха Кирилла с исчезнувшими часами Найди одно отличие: мэр Ростова повторил трюк Патриарха Кирилла с... 10 сцен из кино, которые были сняты после большого количества дублей 10 сцен из кино, которые были сняты после большого количества дублей Почему в снежном иглу сухо и тепло? Почему в снежном иглу сухо и тепло? Лица без национальности решили поесть за счёт студента, но грабеж пошёл не по плану Лица без национальности решили поесть за счёт студента, но грабеж... Добро пожаловать в русскую кибербольницу Добро пожаловать в русскую кибербольницу Обычные люди, которые в один день стали героями, ценой собственной жизни Обычные люди, которые в один день стали героями, ценой собственной... В столичной подземке мигранты избили заступившегося за молодую пару мужчину В столичной подземке мигранты избили заступившегося за молодую... Решение остается в силе: Мосгорсуд запретил комику Мирзализаде появляться в России Решение остается в силе: Мосгорсуд запретил комику Мирзализаде... В Петербурге начали зачищать этнические кафе формата "только для своих" В Петербурге начали зачищать этнические кафе формата "только для... Интересные факты о самом огромном и грузоподъемном автомобиле в мире Интересные факты о самом огромном и грузоподъемном автомобиле в мире "Знаешь нормально машина водить - нету запретов": исламский проповедник разрешил мусульманам покупать права "Знаешь нормально машина водить - нету запретов": исламский... В Ростове полиция проводит обыски у очередного любителя золотых унитазов В Ростове полиция проводит обыски у очередного любителя золотых... Тиктокерша пытается разрезать кусок мяса ножом Тиктокерша пытается разрезать кусок мяса ножом "Мамой клянус - зарэжу!": группа бородачей в Киеве с ножами напала на коммунальщиков "Мамой клянус - зарэжу!": группа бородачей в Киеве с ножами напала... В Нью-Йорке женщина неожиданно напала на полицейского возле участка В Нью-Йорке женщина неожиданно напала на полицейского возле участка Вся сущность любителей езды по обочине в одном ролике Вся сущность любителей езды по обочине в одном ролике
Холодец

Холодец (5 фото)

Автор:
09 декабря 2021 16:18
Метки: детство   зима   холодец   
538
5
Знаете, когда-то давно, в моём сопливом детстве, мы держали скотину.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: детство   зима   холодец   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Sandmännchen (DDR) 3 часа назад
Это было настоящее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей 20 минут назад
Садюгааа!!! Холодца сваренного в русской печке захотелось!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Любушка 53 минуты назад
Зимние каникулы. Я две недели у бабушки в деревне. На улице минус тридцать. В инее всё. Красотища немыслимая, если смотреть в окно, сидя недалеко от печки. Ну как смотреть. Дыханием пятачок в стекле разогреть и потом любоваться. Бабуля холодец сначала варила на плите, потом томила в духовке. Аромат, мама дорогая. А на столе или блины, или пирожки. Сметана и варенье. Как же без них. Внученька же приехала. А внученька нос воротит. Обиды вселенные. Внученька хотела с друзьями в городе тусоваться. А ее сослали без ее согласия золу из печки по утрам выгребать. Как было обидно. Сейчас вспоминаю, вот дура была.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Vovan Petroff Час назад
С дровами палево. По весне это делали. Хотя если раз в год к бабке с дедкой приезжать, то может быть. Да и хреноватые кольщики, если после такой работы им греться надо. Ну и моСтолыжки. Кастрюлю В печь. И никто никогда её круглосуточно не топил. Это работает иначе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
702
Дедуля Час назад
Я и сейчас готовлю холодец каждую зиму,вкусно и недорого.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
hebpat Час назад
с какого бока он артист
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Енот Полиграфович 2 часа назад
Источник не - 4iLiSH, источник -ПИКАБУ(сайт), а - 4iLiSH- автор истории на этом сайте, откуда она и содрана.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
553
Вжик 2 часа назад
Паписят под такое мало будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Анна Анна 3 часа назад

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Vazari 3 часа назад
В моей сембе холодцом заведовал отец. Делал раз в год, 29-го декабря, всегда поздним вечером. Все сам. Причем по классике. Из свиной головы, говядины и свиных ножек.
Я перенял традицию, тоже делаю сам, перед НГ, но лайтово, из свиных ножек и мяса. Жалко только, в моей семье его не ест никто кроме меня. Ну и гости в восторге.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
626
Mazabest 3 часа назад
Теплый и душевный рассказ. Поеду завтра к тестю на холодец и на Паписят нах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Пылесосит, моет и сам себя чистит: новый суперпылесос 3 в 1 Пылесосит, моет и сам себя чистит: новый суперпылесос 3 в 1 Зачем снежные обезьяны отправляются зимой на рыбалку Зачем снежные обезьяны отправляются зимой на рыбалку Морозные фотографии, от одного взгляда на которые становится холодно Морозные фотографии, от одного взгляда на которые становится холодно Дети 90-х на этом выросли: популярные мультфильмы прошлого Дети 90-х на этом выросли: популярные мультфильмы прошлого Дети 90-х на этом выросли: популярные мультфильмы прошлого (часть 3) Дети 90-х на этом выросли: популярные мультфильмы прошлого (часть 3) У домашних питомцев своё особое отношение к снегу У домашних питомцев своё особое отношение к снегу
Нанук Паналык

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

65510



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Смешно и грустно, или вся суть межполовых отношений в мемах и твитах
6
147
Смешно и грустно, или вся суть межполовых отношений в мемах и твитах
Таджикского бойца MMA Чоршанбиева депортируют из России
0
140
Таджикского бойца MMA Чоршанбиева депортируют из России
Набирающие популярность
9 декабря в России отмечают День героев Отечества
0
21
9 декабря в России отмечают День героев Отечества
От этих слов мурашки по коже! Криминальные цитаты великих мафиози | Цитаты, афоризмы, мудрые мысли
6
12
От этих слов мурашки по коже! Криминальные цитаты великих мафиози | Цитаты, афоризмы,...
Обычные люди, которые в один день стали героями, ценой собственной жизни
Обычные люди, которые в один день стали героями, ценой собственной жизни
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Золотые слова
0
0

Лучшие демотиваторы
Женщина - оборотень пилит мужика целый день
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#факты#подборка#кино#СССР#новости#фотографии#еда#сша
#фото#интересно#история#автомир#люди#дтп#приколы#Москва#позитив#Разное
#животные#ватермарк#автомобили#Россия#интересное#картинки#полиция#аварии#смешно#страна

На что жалуетесь?

Вернуться