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Самокритично: Собчак побывала в конюшне и объявила конкурс на лучшую шутку

Самокритично: Собчак побывала в конюшне и объявила конкурс на лучшую шутку (4 фото + 1 видео)

Автор:
08 декабря 2021 15:27
Сообщество : RealFishki
Метки: Алла Духова   Танцы   комментарии   ксения собчак   лошади   шутки   
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В новом выпуске передачи "Осторожно, Собчак" Ксения Анатольевна пообщалась с Аллой Духовой и повеселила своих зрителей.
Собчак и Духова в студии поговорили на звездную тему, про политическую ситуацию в стране и за рубежом. В какой-то момент женщины переместились в конюшню, где Алла Духова похвасталась своей лошадью и пошла её кормить морковкой.
Там же Собчак предложила своим зрителям конкурс. "Я сейчас представляю все эти комментарии в Youtube: "Ксения Собчак пришла к родственникам", "почему Алла не кормит Ксению морковкой" — вот это все сейчас понесется. Ребята, давайте конкурс — за самый остроумный комментарий подарю мерч. Давайте, вперед, поехали!"
Как ни странно в комментариях к передаче шуток-то и не было. Люди благодарили Ксению за интересные вопросы, а также ругали Аллу за лицемерие и жуткий смех не к месту и по любому поводу.

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Метки: Алла Духова   Танцы   комментарии   ксения собчак   лошади   шутки   
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14  комментариев
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5k
Алексей 2 часа назад
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Hallo FreeSpace 19 минут назад
это все еще смешно ?
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77
Лютый вам Бетховен Полчаса назад
Победитель - автор названия передачи, причём явно. Тут самокритики - вагон с прицепом.
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90k
сапер Водичка 39 минут назад
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161k
☭Cheкаво☭ Час назад
))
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2k
alex5450 Час назад
Зато перед ней потом извиняться не надо.
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754
Квантовый_Слесарь_82 Час назад
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13k
Вася 2 часа назад
Ссылка coub.com
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26k
Vazari 2 часа назад
Собчак хитрая. Лучшей шутки быть на эту тему не может, так как они все-как минимум полуправда.
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14k
Booka1a 2 часа назад
молодец баба, кинула хейтерам их же гуано, пусть развлекаются
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12k
Великий Кормчий 2 часа назад
Лошадь ещё не сдохла?
Задолбала уже!
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47k
zloykoyot 2 часа назад
А как тут можно пошутить? Что разница между двумя клячами будет только в стоимости колбасы за килограмм?
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