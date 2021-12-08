Самокритично: Собчак побывала в конюшне и объявила конкурс на лучшую шутку

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В новом выпуске передачи "Осторожно, Собчак" Ксения Анатольевна пообщалась с Аллой Духовой и повеселила своих зрителей.
Собчак и Духова в студии поговорили на звездную тему, про политическую ситуацию в стране и за рубежом. В какой-то момент женщины переместились в конюшню, где Алла Духова похвасталась своей лошадью и пошла её кормить морковкой.
Там же Собчак предложила своим зрителям конкурс. "Я сейчас представляю все эти комментарии в Youtube: "Ксения Собчак пришла к родственникам", "почему Алла не кормит Ксению морковкой" — вот это все сейчас понесется. Ребята, давайте конкурс — за самый остроумный комментарий подарю мерч. Давайте, вперед, поехали!"
Как ни странно в комментариях к передаче шуток-то и не было. Люди благодарили Ксению за интересные вопросы, а также ругали Аллу за лицемерие и жуткий смех не к месту и по любому поводу.
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