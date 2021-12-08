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Холодная красота: в Билибино минус 47

Холодная красота: в Билибино минус 47 (11 фото)

Автор:
08 декабря 2021 11:22
Сообщество : Жить в России
Метки: билибино   зима   красота   север   фото   холод   чукотка   
1082
11

Город Билибино на Чукотке уникален не только красивыми северными пейзажами. В 1995 году на реке Каральваам нашли большие запасы золота, а почти 20 лет назад была запущена самая северная в мире атомная электростанция.

Население Билибино - чуть больше пяти тысяч человек. Город золотодобытчиков и атомщиков. Рассвет города пришёлся на 80-е года. Тогда Билибино ещё не имело статуса города, но в нём уже жило 16 тысяч человек.

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В 1965 году власти приняли решение строить атомную электростанцию, которая станет самой северной в мире. Энергоблоки станции были последовательно запущены в 1974 - 1976 годах. АЭС всё еще работает. Сейчас там трудится около 700 человек и 5 тысячного населения города.

В городе есть аэропорт и несколько трасс из Певека и Анадыр. В городе есть такси, кофейне и магазины. Билибино живёт в своём темпе, оптимистично смотря в будущее.

Но когда зимой в городе температура опускается ниже -45 градусов, Билибино превращается в холодный, но красивый город-призрак.

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Метки: билибино   зима   красота   север   фото   холод   чукотка   
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7  комментариев
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1k
Виталий 55 минут назад
Я только от одного названия поста замёрз. -47 это жесть, у меня сейчас -15...-20.
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24
basil 5 минут назад
Сверстано коряво-коряво. Хоть и текста мало. Ошибки в датах (первый абзац-бред сивой кобылы), в словах (Анадыр-Анадырь) и т.д. В Билибино нет аэропорта. Он есть за 40 км. в пос. Кепервеем. Из Билибино все летают через Магадан. Самый дорогой населенный пункт в России.
На БиАЭС уже один блок остановлен.
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45
Евгений 49 минут назад
комбинат закрыт, станцию закрывают, скоро будет очередная воркута...
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7k
Позитив Час назад
красотаааа
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
Все лучше чем Самара с чудными Ключами.)))
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