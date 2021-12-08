Холодная красота: в Билибино минус 47

Город Билибино на Чукотке уникален не только красивыми северными пейзажами. В 1995 году на реке Каральваам нашли большие запасы золота, а почти 20 лет назад была запущена самая северная в мире атомная электростанция.
Население Билибино - чуть больше пяти тысяч человек. Город золотодобытчиков и атомщиков. Рассвет города пришёлся на 80-е года. Тогда Билибино ещё не имело статуса города, но в нём уже жило 16 тысяч человек.
В 1965 году власти приняли решение строить атомную электростанцию, которая станет самой северной в мире. Энергоблоки станции были последовательно запущены в 1974 - 1976 годах. АЭС всё еще работает. Сейчас там трудится около 700 человек и 5 тысячного населения города.
В городе есть аэропорт и несколько трасс из Певека и Анадыр. В городе есть такси, кофейне и магазины. Билибино живёт в своём темпе, оптимистично смотря в будущее.
Но когда зимой в городе температура опускается ниже -45 градусов, Билибино превращается в холодный, но красивый город-призрак.
Источник:
- Подборка фото, которые показывают, как сурова зима
- Почему на горе в США самая скверная погода в мире
- Зима серферам не помеха
- Чукотка после снежной бури
- Аномальные морозы в Сибири вернули в соцсети «дубак-челлендж»
Понравилось36
На БиАЭС уже один блок остановлен.