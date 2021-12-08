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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения
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Авторский пост
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Ну, это больше похоже на намёк, что лестница общая и соседу не мешало бы тоже иногда её чистить.
А... Там де Гарофа всё попортила
Свинец... В ведре... В хорошем... Убил бы.