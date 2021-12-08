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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
08 декабря 2021 08:48
Метки: Юмор   картинки   приколы   
8695
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения
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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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24  комментария
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6k
Евгений 16 часов назад


Ну, это больше похоже на намёк, что лестница общая и соседу не мешало бы тоже иногда её чистить.
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553
vic333 4 часа назад
7-я. А как же дон Сезар де Базан???
А... Там де Гарофа всё попортила
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19k
Евгений 11 часов назад
Дайте мне тазик салата за 100 рублей!
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10k
Максим 15 часов назад
Горбуша по 200р. Только дай знать дорогой, я тебе толпу лядей привезу)
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6k
Евгений 16 часов назад


Свинец... В ведре... В хорошем... Убил бы.
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37k
Лесли 🥰 18 часов назад
Какой ужас)))
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50k
doker 19 часов назад
Китайцы - они хитрые.
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799
Sexxxton 19 часов назад
23. Проблема в том, что деньги, чаще всего находят и забирают. И сидишь бесплатно.
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59k
Андрей 21 час назад
У кого сиськи меньше, тот и дочь.
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3k
Тупняк 21 час назад
Комментарий к фото
Я жил в таком районе, когда чуть ухоженный мужчина, не похожий на алкаша, тут же назывался "Слышьп@дор!"
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41k
dima423 21 час назад
Комментарий к фото
наконец то дельный совет))
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41k
dima423 21 час назад
Комментарий к фото
А Рамзан чья добыча? Путина?))
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41k
dima423 21 час назад
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никогда он не означал сексуальную ориентацию... просто означал мужчину который очень много внимания (возможно излишне много) уделяет своей внешности... ну как и сейчас он означает тоже самое в принципе)
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