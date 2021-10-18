Знаете ли вы, что связывает "Джентльменов удачи" с диснеевскими мультиками?

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Про диснеевскую цензуру, путешествие одной песенки, современного Волка и девиз "Вальтера Диснея", который будет полезно знать современным голливудским студиям.
А связывает их песенка про серого волка. Песня, которую поют детсадовцы в фильме была написана для мультфильма "Три поросёнка" (1933) композитором Фрэнком Черчиллем. Этот мультфильм - самая прибыльная короткометражка в истории анимации. Диснеевский вариант английской народной сказки про двух легкомысленных поросят и одного предусмотрительного поросёнка покорила весь мир, в том числе и СССР. Песенку про большого и страшного волка американцы напевали в 1930-е, под волком имея в виду безработицу и нищету, а в 1940-е адресовали куплеты из мультика Гитлеру. Президент Рузвельт называл "Трёх поросят" своим любимым мультфильмом, а американский драматург Эдвард Олби назвал свою самую известную пьесу "Кто боится Вирджинии Вульф?" в честь песни из "Трёх поросят".
Выпуску мультфильма на экраны Уолт Дисней обязан актрисе Мэри Пикфорд, с которой хотел снимать фильм "Алису в стране чудес". Проект был отменён, потому что другая студия раньше сделала экранизацию сказки Кэрролла, однако Уолт успел устроить звезде экрана экскурсию по своей студии. Фрэнка Черчилля и актёров озвучки хозяин студии попросил продемонстрировать "поросячью вещицу", в успехе которой он сильно сомневался. Когда композитор сыграл песни, актёры отыграли за трёх поросят и Волка, Пикфорд сказала Диснею: "Если вы не снимете этот мультфильм, я с вам никогда больше не буду разговаривать". Иронично, что сказано это было звездой немого кино.
В СССР диснеевских поросят полюбили не меньше, чем в США. Впервые мультфильм был показан на первом Международном московском кинофестивале в 1935 году. Уолту Диснею заочно была вручена премия за мультфильмы из серии "Глупые мелодии", куда входили и "Три поросёнка". Выше афиша из номера "Вечерней Москвы" за 5 декабря 1935 года.
А вот такая книжка-раскраска с героями показанных на ММКФ мультфильмов была выпущена в 1936 году.
О популярности песенки из мультфильма свидетельствует "Кооперативная колыбельная" Леонида Утёсова. Музыка Фрэнка Черчилля, слова Василия Лебедева-Кумача.
Многим советским детям песенка из диснеевского мультика была знакома по пластинкам со сказкой "Три поросёнка". Благодаря этим пластинкам песня и попала в "Джентльмены удачи".
Сказка на пластинках была авторства Сергея Михалкова. В 1930-е он сделал перевод с мультфильма. Обратите внимание, что в первом издании сказки с героями мультика и русским текстом Михалкова Уолт Дисней стал Вальтером Диснеем. Михалков почти без изменений перенёс мультяшек в книжку, а главная его заслуга в том, что он дал поросятам имена. В мультике поросят зовут Fifer Pig (Поросёнок-флейтист), Fiddler Pig (Поросёнок-скрипач) и Practical Pig (Практичный поросёнок). Сергей Михалков назвал главных героев Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф (последний самый умный и в штанах). Русский вариант текста песни, которую поют дети в "Джентльменах удачи", тоже принадлежит Михалкову.
В 1990-е Михалков написал продолжение сказки, не основанное на мультфильме. В нём три поросёнка строят большой трёхэтажный кирпичный дом, заселяются туда втроём, но из-за бытовых разногласий уходят в лес. В оставленный хрюшками дом въезжают волк и лиса.
Но вернёмся к мультфильму. В "Трёх поросятах" 1933 года Волк пытался проникнуть в дом Практичного поросёнка под видом еврейского торговца щётками Fuller. При появлении Волка с длинным носом и чёрной бородой начинала играть еврейская мелодия, а Волк с акцентом говорил: "Я торговец щётками Fuller, раздаю бесплатные образцы". В 1933 году это было нормально (говорят, Дисней был тем ещё антисемитом), и в 1934-м мультфильм получил "Оскар", но уже в 1948 году сцену переделали, и волк без бороды, носа и акцента стал говорить: "Я торговец щётками Fuller, зарабатываю себе на колледж".
Диснеевская сказка обзавелась четырьмя продолжениями, в каждом из которых Волк и поросята участвовали в других известных сказках. Однако ни один из сиквелов и близко не подобрался к славе оригинала. И тогда Уолт Дисней заявил: "Нельзя поросятами превзойти поросят" и отправил хрюшек на пенсию. То есть сработавшая однажды формула необязательно будет успешна во второй раз, поэтому всё время надо придумывать новое, а не штамповать одно и то же, почивая на лаврах. Этот диснеевский девиз помогал оставаться студии на плаву долгие годы.
Кстати, по поводу штамповки одно и того же. Сейчас Disney придумывает предыстории своим классическим злодеям ("Малифисента", "Круэлла") и делает свои проекты всё более инклюзивными. Кажется, что с Волком из "Трёх поросят" можно сорвать голливудский джекпот. Дело в том, что в трёх продолжениях оригинальной сказки Волк, пытаясь изловить поросят, переодевается в женщину четыре раза. А что, если Волк - это волчица в волчьем теле, но лесные жители смеялись над его непохожестью и изгнали его из леса, он озлобился на мир и стал ловить поросят? Любопытно, что в четвёртой серии, в которой зрителей призывают покупать военные облигации, Волк предстаёт в образе нациста. Так что история приобретает любопытный сюжетный поворот, и изгнанный из леса волк-трансгендер вступает в НСДАП. Осталось только придумать, как, познакомившись с поросятами, Волк станет хорошим, и можно приступать к кастингу.
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Ниф-Ниф и Наф-Наф кинулись было открывать дверь. "Стойте", закричал Нуф-Нуф. "Пусть сначала письку в щель покажет!"(Не моё. Честно стырено из интернета).