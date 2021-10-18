Знаете ли вы, что связывает "Джентльменов удачи" с диснеевскими мультиками?

Кстати, по поводу штамповки одно и того же. Сейчас Disney придумывает предыстории своим классическим злодеям ("Малифисента", "Круэлла") и делает свои проекты всё более инклюзивными. Кажется, что с Волком из "Трёх поросят" можно сорвать голливудский джекпот. Дело в том, что в трёх продолжениях оригинальной сказки Волк, пытаясь изловить поросят, переодевается в женщину четыре раза. А что, если Волк - это волчица в волчьем теле, но лесные жители смеялись над его непохожестью и изгнали его из леса, он озлобился на мир и стал ловить поросят? Любопытно, что в четвёртой серии, в которой зрителей призывают покупать военные облигации, Волк предстаёт в образе нациста. Так что история приобретает любопытный сюжетный поворот, и изгнанный из леса волк-трансгендер вступает в НСДАП. Осталось только придумать, как, познакомившись с поросятами, Волк станет хорошим, и можно приступать к кастингу.