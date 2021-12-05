"А я не гадил!" - кто в ответе за г****, которое остается на улицах

Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака

Фотограф и модели: 40 лет спустя

20 ситуаций, в которых спасет только чувство юмора

Интересные, странные и необычные исторические факты

Уэлен – самый восточный населённый пункт России и Евразии

Ещё одного российского рэпера оштрафовали за пропаганду наркотиков

Голомянка: 70% рыбы в Байкале — вот эти «красавцы», целиком...

Вдали от цивилизации: как выглядит жилье в Заполярье

Было ваше, стало наше

Интересные фотографии 1990 -х

Просто гифки, всякие и разные

Интернет-знатоки рассказали людям об их любопытных находках

Почему во Франции до сих пор не отменен налог на окна?

Три гиганта рухнули. Но Россия обязана стоять, вопреки всему?

В Дагестане водитель без прав прокатил сотрудника ДПС на капоте

Смешные приколы в воскресенье

18 ярких афиш из Ганы, которые рекламируют фильмы