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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения
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Авторский пост
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Идет Иисус по воде "аки посуху", а за ним шествуют двенадцать апостолов. Все идут так же, как и Спаситель, а Петр по колено в воде. И обращается он к Исусу:
- Почему иду я по колено в воде?
Глянул Исус на него презрительно, ничего не ответил, посеяв в душу Петра сомнения и пошел дальше.
Во второй раз обращается Петр к Иисусу:
- Сын божий, ну почему ...?
- Петя, не выпендривайся, ступай как и все, по камням.
На Пасху им яички в воду крошить?