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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
05 декабря 2021 13:40
Метки: Юмор   картинки   приколы   
1942
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения
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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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12  комментариев
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59k
Андрей 2 часа назад
Комментарий к фото
У Агнии Барто никогда не было своих детей - но она воспитала своими стихами миллионы. Спасибо ей.
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27k
Мойша 13 минут назад
Комментарий к фото
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15k
Агент Безопасной Национальности Час назад
А это - Олег Андросов еще в 2007 году. У всего есть автор.

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30k
ACU900 2 часа назад
Анекдот:
Идет Иисус по воде "аки посуху", а за ним шествуют двенадцать апостолов. Все идут так же, как и Спаситель, а Петр по колено в воде. И обращается он к Исусу:
- Почему иду я по колено в воде?
Глянул Исус на него презрительно, ничего не ответил, посеяв в душу Петра сомнения и пошел дальше.
Во второй раз обращается Петр к Иисусу:
- Сын божий, ну почему ...?
- Петя, не выпендривайся, ступай как и все, по камням.
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36k
Александр 2 часа назад
Они решают как нам дальше жить.
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82k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Теперь дельфины крещеные, православные?
На Пасху им яички в воду крошить?
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30k
ACU900 2 часа назад
Ну так это "МИР", вполне приличное слово...
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330
Денис Веселов ACU900 2 часа назад
, СПБ, тогда уж)))
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30k
ACU900 2 часа назад
А вот и результат следующей после днюхи операции:
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