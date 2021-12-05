Вдали от цивилизации: как выглядит жилье в Заполярье

Цель этого поста проста: показать, как живут и жили русские люди там, где отсутствует солнце и цивилизация. Тут не будет заполярных городов со всеми благами цивилизации, потому что жизнь городов, невзирая на погодные условия, везде практически одинаковая.



Речь пойдет о метеостанциях, военных городках и тундре. Нужно отметить, что здесь отношение к «недвижимости» совсем иное. Любая избушка, стоящая на отшибе, кому-нибудь принадлежит, но двери ее не закрываются – любой путник может согреться и переночевать в ней, даже если в доме нет хозяина. Да и жилье тут, невзирая на холод и труднодоступность, строится весьма разнообразное.