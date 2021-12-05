Вдали от цивилизации: как выглядит жилье в Заполярье

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Если у вас в квартире вдруг холодно, вам печально, неуютно, и диван вот совсем развалился, посмотрите на эти фотографии и почувствуйте себя королем. Ну, или ничтожеством. Потому как эти люди, живущие вдали от цивилизации, живущие буквально в бочках, в самом суровом месте на Земле, и делающие свою работу, могли бы посмотреть на вас, как на Грету Тунберг…
Цель этого поста проста: показать, как живут и жили русские люди там, где отсутствует солнце и цивилизация. Тут не будет заполярных городов со всеми благами цивилизации, потому что жизнь городов, невзирая на погодные условия, везде практически одинаковая.
Речь пойдет о метеостанциях, военных городках и тундре. Нужно отметить, что здесь отношение к «недвижимости» совсем иное. Любая избушка, стоящая на отшибе, кому-нибудь принадлежит, но двери ее не закрываются – любой путник может согреться и переночевать в ней, даже если в доме нет хозяина. Да и жилье тут, невзирая на холод и труднодоступность, строится весьма разнообразное.
Речь пойдет о метеостанциях, военных городках и тундре. Нужно отметить, что здесь отношение к «недвижимости» совсем иное. Любая избушка, стоящая на отшибе, кому-нибудь принадлежит, но двери ее не закрываются – любой путник может согреться и переночевать в ней, даже если в доме нет хозяина. Да и жилье тут, невзирая на холод и труднодоступность, строится весьма разнообразное.
Так выглядят мобильные жилища на специальных полозьях. Благодаря им эти ЦУБы (металлические бочки) и деревянные вагончики (балки) можно перевести в любое место тундры.
В тундре разбросано множество изб разных размеров и назначений. Есть заброшенные общественные, есть и индивидуальные, у которых есть хозяин. Но даже в избах, в которых есть хозяин, может переночевать любой путник. Здесь это в порядке вещей.
Эта изба, скорее всего, кому-то принадлежит, так как она более-менее ухоженная. Но тем не менее ее двери открыты для всех желающих переночевать
Есть в тундре избы, которые принадлежат конкретному хозяину. И это видно не по ухоженности жилища, а по копии свидетельств о регистрации прав собственности или аренды на участок земли. Эти документы висят в прихожей в красивой рамочке. Но опять-таки, никто не возражает, если вы придете и переночуете там.
Тем не менее, большое количество людей владеет домиками без всяких документов - по естественному человеческому праву. Человек может построить новую избу для себя, либо занять бесхозную, либо продолжать пользоваться жилищем, которое принадлежало его предкам без всяких бумажек. Такая вот интересная заполярная анархия.
Рабочий кабинет. Как видно, цивилизация сюда не особенно спешит - допотопные компьютеры и советская мебель создают странный, какой-то ностальгический, уют
Но цивилизация медленно, но верно добирается и сюда. Старые дома кое-где уже заменяются современными жилыми модулями. Спорить с тем, что такие комплексы хуже домика, где живут метеорологи - глупо. Как и сложно не согласится с тем, что по сравнению с избами, эти модули однообразные и безликие. Зато в каждом жилом модуле есть электростанция, котельная и даже серверная с интернетом и телефоном.
Что касается военных, то они раньше жили в каменных казармах и цельнометаллических унифицированных жилых блоках - ЦУБах
Иногда ЦУБы,составленные в два ряда, обкладывались кирпичом и крылись общей крышей. Получались практически полноценные многоквартирные дома. Комфорт от такой скученности жильцов в них был, конечно, далеко не пятизвездочный. Но зато отапливать такие "самострои" было гораздо выгоднее.
Разумеется, военные больше не живут в таких условиях. Сегодня для них делают современные жилые комплексы, вреде базы на Земле Франца-Иосифа, о которой многие из вас наверняка слышали.
Если кому-то интересно, то вот репортаж "Звезды" о "Трилистнике"
А вот так живут в Заполярье в экспедициях
Фотография выше - это один из вариантов лагеря. Это тоже балки, правда, современные. Из таких модулей можно собрать целые дома, которые могут состоять как из нескольких, так и десятков балков - "конструкция" лагеря зависит от целей и назначения экспедиции.
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И в обычных охотничьих домиках в тайге или даже в Рязанской области - везде уходя делаешь запас дров.
Если есть лишка воды - тоже всегда оставляю, но нужно в пластиковой бутылке, иначе стухнет, и кто попьёт только хуже будет...
Продукты если только банку тушняка оставишь и то, если зимняк есть, в смысле ледовое хранилище. Иначе стухнет.
Красота и виды до горизонта.
Вот только зимой, которая почти всегда, немного стрёмно вдали от дома шататься :)
А "служебные помещения с аппаратурой" в Трилистнике - это уже сто раз обсуждалось - одна это радиоразведка и перехват.
Второе - секретчики сидят
Третье - компутерная серверная.
Ничего там "непонятного и неразглашаемого" нет.