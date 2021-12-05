FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2183 поста • 480 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Путешествия 
Вдали от цивилизации: как выглядит жилье в Заполярье

Вдали от цивилизации: как выглядит жилье в Заполярье (46 фото + 1 видео)

Автор:
05 декабря 2021 11:10
Сообщество : Путешествия
Метки: Жизнь   дома   жилье   заполярье   метеостанции   фото   
1034
46
1
Если у вас в квартире вдруг холодно, вам печально, неуютно, и диван вот совсем развалился, посмотрите на эти фотографии и почувствуйте себя королем. Ну, или ничтожеством. Потому как эти люди, живущие вдали от цивилизации, живущие буквально в бочках, в самом суровом месте на Земле, и делающие свою работу, могли бы посмотреть на вас, как на Грету Тунберг…
Цель этого поста проста: показать, как живут и жили русские люди там, где отсутствует солнце и цивилизация. Тут не будет заполярных городов со всеми благами цивилизации, потому что жизнь городов, невзирая на погодные условия, везде практически одинаковая.

Речь пойдет о метеостанциях, военных городках и тундре. Нужно отметить, что здесь отношение к «недвижимости» совсем иное. Любая избушка, стоящая на отшибе, кому-нибудь принадлежит, но двери ее не закрываются – любой путник может согреться и переночевать в ней, даже если в доме нет хозяина. Да и жилье тут, невзирая на холод и труднодоступность, строится весьма разнообразное.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: Жизнь   дома   жилье   заполярье   метеостанции   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
521
Mixan Час назад
Спасибо автор познавательно ..Читал много о полярниках и условиях их тяжелых ,в первую очередь психологических условиях . ..Это основная трудность там работающих ...А еще негласное правило Севера и т.д. Оставлять в этих "бесхозных" домиках небольшой запас продовольствия топлива на случай заблудившихся путников в метель буран и многим это спасало жизнь ..Арктика и заполярье это наш неприкосновенный запас богатых природных ресурсов для будущих поколений и его нужно охранять !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−57
На хер ЗАПАД! 11 минут назад
Вот!Настоящая простота и чистота людей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Денис 57 минут назад
Родная тундра... Как в Воркуте прямо :)
Красота и виды до горизонта.
Вот только зимой, которая почти всегда, немного стрёмно вдали от дома шататься :)

А "служебные помещения с аппаратурой" в Трилистнике - это уже сто раз обсуждалось - одна это радиоразведка и перехват.
Второе - секретчики сидят
Третье - компутерная серверная.

Ничего там "непонятного и неразглашаемого" нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
"А я не гадил!" - кто в ответе за г****, которое остается на улицах "А я не гадил!" - кто в ответе за г****, которое остается на улицах Графические дизайнеры переделали древние дома в современной манере Графические дизайнеры переделали древние дома в современной манере Необычные подземные жилища китайцев Необычные подземные жилища китайцев Эксперименты, которые советские архитекторы ставили над типовыми домами Эксперименты, которые советские архитекторы ставили над типовыми домами Жизнь на скоростной трассе Жизнь на скоростной трассе В Австралии продают дом-пузырь - хозяин 7 лет строил его своими руками В Австралии продают дом-пузырь - хозяин 7 лет строил его своими руками
RufflesTheGuineaPig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

9090



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
18 фотографий, доказывающих, что месть может быть разной
0
55
18 фотографий, доказывающих, что месть может быть разной
Осужденный на 20 лет убийца Лыткин покончил с собой
1
234
Осужденный на 20 лет убийца Лыткин покончил с собой
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
2
Автовсячина
Что было первым - курица или яйцо?
0
6
Что было первым - курица или яйцо?
Как совершить кучу разных платежей и не разориться на комиссии
Как совершить кучу разных платежей и не разориться на комиссии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Произошёл сбой
1
0

Лучшие демотиваторы
Завтрак на орбите
4
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#картинки#Разное#прикольные#наука#сша#еда#мемы
#Юмор#история#люди#подборка#новости#природа#позитив#Ynews#кино#сарказм
#интересно#прикол#ватермарк#фотографии#СССР#в мире#смешные#Россия#комментарии#как приготовить

На что жалуетесь?

Вернуться