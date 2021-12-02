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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото + 1 гиф)

Автор:
02 декабря 2021 08:44
Метки: Юмор   картинки   приколы   
4959
26
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения
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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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922
foma 84 7 часов назад
Уже. Каждый второй. Долбоящеры беспонтовые

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5k
КремлеКот Час назад
Когда учился в классе 6, лет 50 назад, зимой отменили занятия, было где-то минус 30-32.
Родители на работе, делать нечего и мы с пацанами из подъезда поехали кататься на лыжах !
В итоге отморозил ступню, до сих пор очень чувствительная к холоду.
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9k
Uron 4 часа назад
на последний удачно сортир расположен, или не удачно...
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34k
Aleksandr 4 часа назад
Явлинский уже не тот...
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1k
Анна Анна 6 часов назад
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52k
alertol 7 часов назад
6. Ну так то по факту не соврала...
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