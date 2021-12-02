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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения
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Авторский пост
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Родители на работе, делать нечего и мы с пацанами из подъезда поехали кататься на лыжах !
В итоге отморозил ступню, до сих пор очень чувствительная к холоду.