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Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 52

Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 52 (66 фото)

Автор:
01 декабря 2021 17:34
Метки: Разное   картинки   позитив   
4943
66
Подборка юмора, сатиры и другое.
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Метки: Разное   картинки   позитив   
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10  комментариев
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33k
KiploksAKS 10 часов назад

Конечно, с точки зрения химика, карбонат кальция - тоже "соль". Но, судя по форме кристаллов, на фотографии арагонит или кальцит - та же накипь, что в чайнике, но с понтами. Как вариант, есди спа-салон тут не при делах, это может быть нортупит, сложный минерал карбонатов натрия, магния, и хлорида натрия, который оседает в трубах содовых заводов:

Вот эта красота наросла за полгода (музей Ферсмана).
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3
Elensar 8 часов назад
На последней фотке, зачатки целлюлита?
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43
ЛикБез 11 часов назад
А юмор выйдет?
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6k
Лаврентий 11 часов назад
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21k
Влад 11 часов назад
Тихое уютное местечко? Над ним же мозговыноситель.
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8k
Ден 13 часов назад
Каждый месяц присылают, алло. И это чёрный месяц, все дороже и дороже
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64k
Серпом по молоту. 13 часов назад
Моряки Новый Год справляют...
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40k
dima423 14 часов назад
Комментарий к фото
по моему тут - когда нарисовал пиктограмму и ждешь, пока призовется дьявол))
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Кaleidoscope
так себе
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