Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 52

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Авторский пост
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Авторский пост
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Конечно, с точки зрения химика, карбонат кальция - тоже "соль". Но, судя по форме кристаллов, на фотографии арагонит или кальцит - та же накипь, что в чайнике, но с понтами. Как вариант, есди спа-салон тут не при делах, это может быть нортупит, сложный минерал карбонатов натрия, магния, и хлорида натрия, который оседает в трубах содовых заводов:
Вот эта красота наросла за полгода (музей Ферсмана).