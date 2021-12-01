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Очень странный тест по сериалу "Очень странные дела"

Очень странный тест по сериалу "Очень странные дела"

Автор:
01 декабря 2021 09:31
Сообщество : Кино
Метки: Очень странные дела   Тесты   кинотест   тест   тесты по сериалам   фантастика   
930
1
Вопросы главным образом построены по первому сезону сериала. Также есть несколько вопросов по второму сезону и третьему. Насколько внимательно вы смотрели творение братьев Даффер?
Кого из ребят утащил "демогоргон"?
1/8Кого из ребят утащил "демогоргон"?
В каком вымышленном городе разворачиваются действия сериала?
2/8В каком вымышленном городе разворачиваются действия сериала?
Какую еду Оди украла у Бенни Хаммонда?
3/8Какую еду Оди украла у Бенни Хаммонда?
Для чего Джойс купила целую кучу новогодних гирлянд?
4/8Для чего Джойс купила целую кучу новогодних гирлянд?
При помощи какого приспобления ребята искали врата?
5/8При помощи какого приспобления ребята искали врата?
Какой подарок Нэнси Уилер вручила Джонатану на Рождество?
6/8Какой подарок Нэнси Уилер вручила Джонатану на Рождество?
Второй сезон. Какое прозвище было у этой девочки?
7/8Второй сезон. Какое прозвище было у этой девочки?
Что это за персонаж, появившийся в третьем сезоне?
8/8Что это за персонаж, появившийся в третьем сезоне?

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Метки: Очень странные дела   Тесты   кинотест   тест   тесты по сериалам   фантастика   
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6k
Александр Зотов 2 часа назад
половина деталей в тесте несущественные)
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2k
kca-opa 46 минут назад
Скачал, 3 сезона, стоит смотреть? Название как-бы сразу смущает, какие странные дела, если Странник.Вещи/Дела/Обстоятельства и т.д.? stranger это существительное - путник, незнакомец, етс
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7k
Мистер Фикс 46 минут назад
Вы не очень внимательно смотрели сериал.
Из 8 вопросов вы ответили на 3.

Я его вообще не смотрел
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174
Алексей Горошко Мистер Фикс 36 минут назад
А я смотрел и ответил только на 1
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