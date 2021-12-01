930
1
Вопросы главным образом построены по первому сезону сериала. Также есть несколько вопросов по второму сезону и третьему. Насколько внимательно вы смотрели творение братьев Даффер?
Источник:
Ссылки по теме:
- 11 психологических тестов, которые стоит пройти каждому
- Фильмы, которые стоит посмотреть в ожидании нового сезона "Очень странные дела"
- Космические колонии будущего, какими их видели в 1970-е годы
- Навеяно экзаменами: 19 лучших образовательных тестов на Фишках
- Тест Сонди: выбери самое пугающее лицо, и узнай свою скрытую сущность
27
Понравилось27
Новости партнёров
Из 8 вопросов вы ответили на 3.
Я его вообще не смотрел