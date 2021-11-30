FISHKINET
Находчивый гинеколог годами лечил своих пациенток фирменным методом (4 фото) Находчивый гинеколог годами лечил своих пациенток фирменным... Быстрое окончание уличной драки Быстрое окончание уличной драки «Сколько стоит так ослепнуть?» главу Минкурортов шокировал трёхзвёздочный отель в Крыму «Сколько стоит так ослепнуть?» главу Минкурортов шокировал... Рысь запрыгнула на вошедшего в дом человека Рысь запрыгнула на вошедшего в дом человека Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки 14 актёров, которые разговаривают не своими голосами 14 актёров, которые разговаривают не своими голосами Я у мамы маркетолог: как продать еду быстро, без регистрации и СМС Я у мамы маркетолог: как продать еду быстро, без регистрации и СМС Курица не оставила ястребу шансов на спасение Курица не оставила ястребу шансов на спасение В итальянской Парме протестующие прошли колонной с портретами умерших после вакцинации В итальянской Парме протестующие прошли колонной с портретами... Лесной алень в городской среде Лесной алень в городской среде Ящик с «Таинственного острова»: что внутри? Ящик с «Таинственного острова»: что внутри? Эти прекрасные железные дороги Эти прекрасные железные дороги Авария дня. В Волгограде у автобетоносмесителя отказали тормоза Авария дня. В Волгограде у автобетоносмесителя отказали тормоза Россиянку обвинили в пропаганде наркотиков из-за чехла на телефон Россиянку обвинили в пропаганде наркотиков из-за чехла на телефон На заводе «Экоокна» в Бужаниново из-за "серой" зарплаты мигранты устроили массовую драку На заводе «Экоокна» в Бужаниново из-за "серой" зарплаты мигранты... Брошенный непотопляемый авианосец. Симушир, бухта Броутона Брошенный непотопляемый авианосец. Симушир, бухта Броутона Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Готовый сценарий для новогодних каникул: десятки британцев провели три дня в пабе, засыпанном снегом Готовый сценарий для новогодних каникул: десятки британцев провели... От комедийной славы до трагической смерти: актеры из фильма «Один дома» спустя 30 лет От комедийной славы до трагической смерти: актеры из фильма «Один...
Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х (31 фото)

Автор:
30 ноября 2021 21:18
Метки: Россия   интересно   люди   страна   фотографии   
737
31
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
Просто фото, про жизнь в то время!, хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного вам просмотра!, не ругайтесь!
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Россия   интересно   люди   страна   фотографии   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Ruk 2 часа назад
Чечня... так и будет Россия этих захребетников тянуть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
235
Andrey 14 минут назад
Эх , подружки хороши )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
АнтонПолднев 21 минуту назад
Смахнул ностальгическую слезу... Автору спасибо конечно. Не очень люблю посты "вот раньше была жизнь". Про 90-е особенно, потому что пришлись уже не на моё детство, а на студенческую юность. И юность эта прошла в Курске, который и в хорошие-то времена не был тихим сонным городком.
Но пост хороший. Напомнил, что революционные явления привносят в нашу жизнь не только разрушения и ужас, но и перемены положительного характера. Я прекрасно помню новые программы на тв, о которых мы и мечтать не могли. О новой прессе, о которой и помыслить было невозможно. В целом о той атмосфере, что всё меняется каждый день прямо на наших глазах. И мы в этом участвуем. Да. Конечно. У меня нос дважды сломан, шрам от биты на башке и два ножевых несерьёзных. Да. У меня под окнами общаги расстреляли директора нашей ликёрки. Да. Ты мог просто идя по улице просто напороться на "ответить за шмот", или "с какого района, кого знаешь?". Я это помню. Но и хорошее тоже помнить нужно. И я помню. Иначе позади только мрак. А ведь это не так.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Валентина Разумова Полчаса назад
Спасибо, здорово)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Алексей Час назад
А "поклонник", часом не Аверин?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Находчивый гинеколог годами лечил своих пациенток фирменным методом (4 фото) Находчивый гинеколог годами лечил своих пациенток фирменным методом (4 фото) Личный бункер в России: сколько стоит его построить и кому он нужен Личный бункер в России: сколько стоит его построить и кому он нужен 20+ интересных фото с редкими и необычными явлениями 20+ интересных фото с редкими и необычными явлениями 20 лучших снимков года по версии фотоконкурса Photo Is Light 20 лучших снимков года по версии фотоконкурса Photo Is Light 17 фото, за каждым из которых скрывается целая история 17 фото, за каждым из которых скрывается целая история 33 любопытных и редких находки, которыми люди поделились в сети 33 любопытных и редких находки, которыми люди поделились в сети
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

696118



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
50 фотографий, которые вызывают много недоумения и вопросов
3
71
50 фотографий, которые вызывают много недоумения и вопросов
Деревня
7
136
Деревня
Набирающие популярность
Безумная Tesla Model X с двумя пулеметами Гатлинга и кофемашиной
0
2
Безумная Tesla Model X с двумя пулеметами Гатлинга и кофемашиной
«The Wal»: японский кастомайзер преобразил мотоцикл BMW R18
1
2
«The Wal»: японский кастомайзер преобразил мотоцикл BMW R18
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хорошие имена
0
0

Лучшие демотиваторы
Завтрак на орбите
3
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#кино#факты#аварии#еда#подборка#СССР#фильмы#авто аварии
#фото#ватермарк#Россия#интересное#автомобили#люди#Рецепт#падение#спорт#фотомир
#интересно#животные#история#картинки#дтп#как приготовить#вкусно#автомир#приколы#Ynews

На что жалуетесь?

Вернуться