12.

10 мая 1993 года в 10:05 утра на «РТР» вышел первый выпуск культовой юмористической программы «Городок».

Вот что рассказывал Юрий Стоянов о создании первого выпуска «Городка»:



«Кирилл Набутов, надо отдать ему должное, с пониманием отнесся к нашему решению: «Вижу, вы выросли из этих штанов».



Саша Жуков, продюсер «Адамова яблока», уникальный, талантливый парень, поехал на канал «Россия» и спросил там:



— Помните, вы дайджест из анекдотов заказывали?



— Да, — отвечают. — Смешные были ребята.



— А хотите, они для вас юмористическую передачу делать будут? Она уже готова, решаем, какому каналу отдать, — наврал Жуков.



— Конечно нам! — сказали на «России». Во главе канала стояли тогда Лысенко и Попцов, на вооружении которых уже имелись «Джентльмен-шоу» и «Маски-шоу».



— Хотите выходить на канале «Россия»? — спросил нас Саша, вернувшись из Москвы. — За работу. Я им сказал, что у вас уже все готово.



Мы тут же ушли из «Яблока» в продакшн под названием «Студия «НовоКом».



«Какие анекдоты мы не сняли в «Яблоке»? — спросил я. Лелик достал список. — Вот их и снимем».



Первый выпуск «Городка» не могу смотреть по сей день. Это полный кошмар и чудовищная пошлость. Мало того, передача полгода выходила с грамматической ошибкой. В титрах «Международное телевизионное агентство студии «НовоКом» в слове «агентство» не было первой буквы «т». Судя по начальным выпускам, нас должны были выбросить из этого поезда. Спасло появление эксклюзивной «Скрытой камеры». Она стала сильным козырем, так в ту пору никто не снимал...»



Из интервью Сергея Скворцова о Павле Корчагине:



«Мало кто об этом знает, но «Городок» состоялся благодаря Корчагину. На каком-то очередном худсовете (а Паша возглавлял продюсерский центр ВГТРК), он по поводу режиссера Юрия Мамина, который делал передачу на ВТГРК за серьезные деньги – $2000–3000, сказал: «Есть сильная перспективная передача, которая делается в Питере, и вы ничего о ней не знаете. Давайте дадим этим классным перцам $300, которые они просят. Они «Городок» называются». И Паша проломил это решение. Бабах, и – заиграло!».