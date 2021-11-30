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31
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
Просто фото, про жизнь в то время!, хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного вам просмотра!, не ругайтесь!
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
Просто фото, про жизнь в то время!, хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного вам просмотра!, не ругайтесь!
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9.
Ведущий программы «МузОбоз» Иван Демидов в студии телекомпании ВИD.
Россия, Москва, «Останкино», 1990-е годы.
Программа «МузОбоз» вышла в эфир 2 февраля 1991 года на Первом канале ЦТ в рамках «Взгляда» и представляла собой короткую новостную музыкальную вставку с фрагментами концертов и записей выступлений звёзд. Её создателем и ведущим был Иван Демидов, в то время режиссёр программы «Взгляд». Работая над концепцией программы, Иван по дороге на работу услышал «Bip Bop», хит 1971 года группы Wings и Пола Маккартни, и в тот же день эта песня стала неофициальным гимном «МузОбоза».
Для начальной заставки программы была использована песня «Speak to me» с альбома «Blue Pacific» (1990) американского певца и композитора Майкла Фрэнкса. Над первым выпуском программой вместе с Иваном Демидовым работали музыкальный редактор программы «Взгляд» Марина Лозовая, журналист Эркин Тузмухамедов, ассистент режиссёра Олег Пучков, администраторы Светлана Михайлова и Наталия Хархардина. Изначально концепция программы не подразумевала живого ведущего, а использовала обезличенный «мультяшный» персонаж в чёрных очках.
Программа сразу стала лидером отечественного музыкального телеэфира. Российская рок- и поп-музыка, клипы звезд зарубежной музыки и актуальные новости шоу-бизнеса были отлично скомпилированы в получасовом формате, что являлось заслугой Ивана Демидова.
Это позволило в кратчайшие сроки выйти в лидеры рейтингов отечественного телеэфира. Программа выходила на первой программе (СССР), а затем на 1-м канале «Останкино» и впоследствии на ОРТ. Знаковым событием для российского музыкального телеэфира стало проведение площадок «МузОбоза». Для подавляющего количества молодых исполнителей того времени они являлись стартовыми площадками на большую эстраду: группа «Технология», Лика Стар, группа «Лицей» и многие другие.
Начальная фраза передачи — «Достоверно о всех стилях и направлениях музыки», стала девизом передачи (впоследствии заменена на «Достоверно о всех стилях и направлениях самой модной музыки»).
В 1994 году Демидов на базе программы «МузОбоз» организовал концертный тур по регионам России с названием программы «Площадка „Обоза“», который оказался популярным и собирал большие аудитории в провинциальных городах.
С января 1995 года Демидов совместно с Евгением Додолевым стал выпускать одноимённую газету, с 1996 года и одноимённый журнал, который возглавил Андрей Вульф. В 1996 году «Обоз» — уже развернутая программа в концертном зале «Россия», шоу, где выступления звёзд и интервью с ними чередуются с репортажами о наиболее ярких музыкальных событиях недели.
Россия, Москва, «Останкино», 1990-е годы.
Программа «МузОбоз» вышла в эфир 2 февраля 1991 года на Первом канале ЦТ в рамках «Взгляда» и представляла собой короткую новостную музыкальную вставку с фрагментами концертов и записей выступлений звёзд. Её создателем и ведущим был Иван Демидов, в то время режиссёр программы «Взгляд». Работая над концепцией программы, Иван по дороге на работу услышал «Bip Bop», хит 1971 года группы Wings и Пола Маккартни, и в тот же день эта песня стала неофициальным гимном «МузОбоза».
Для начальной заставки программы была использована песня «Speak to me» с альбома «Blue Pacific» (1990) американского певца и композитора Майкла Фрэнкса. Над первым выпуском программой вместе с Иваном Демидовым работали музыкальный редактор программы «Взгляд» Марина Лозовая, журналист Эркин Тузмухамедов, ассистент режиссёра Олег Пучков, администраторы Светлана Михайлова и Наталия Хархардина. Изначально концепция программы не подразумевала живого ведущего, а использовала обезличенный «мультяшный» персонаж в чёрных очках.
Программа сразу стала лидером отечественного музыкального телеэфира. Российская рок- и поп-музыка, клипы звезд зарубежной музыки и актуальные новости шоу-бизнеса были отлично скомпилированы в получасовом формате, что являлось заслугой Ивана Демидова.
Это позволило в кратчайшие сроки выйти в лидеры рейтингов отечественного телеэфира. Программа выходила на первой программе (СССР), а затем на 1-м канале «Останкино» и впоследствии на ОРТ. Знаковым событием для российского музыкального телеэфира стало проведение площадок «МузОбоза». Для подавляющего количества молодых исполнителей того времени они являлись стартовыми площадками на большую эстраду: группа «Технология», Лика Стар, группа «Лицей» и многие другие.
Начальная фраза передачи — «Достоверно о всех стилях и направлениях музыки», стала девизом передачи (впоследствии заменена на «Достоверно о всех стилях и направлениях самой модной музыки»).
В 1994 году Демидов на базе программы «МузОбоз» организовал концертный тур по регионам России с названием программы «Площадка „Обоза“», который оказался популярным и собирал большие аудитории в провинциальных городах.
С января 1995 года Демидов совместно с Евгением Додолевым стал выпускать одноимённую газету, с 1996 года и одноимённый журнал, который возглавил Андрей Вульф. В 1996 году «Обоз» — уже развернутая программа в концертном зале «Россия», шоу, где выступления звёзд и интервью с ними чередуются с репортажами о наиболее ярких музыкальных событиях недели.
11.
Сотрудники ОМОНа задержали группу кавказцев, подозреваемых в разбойном нападении на Бауманский рынок в центре Москвы. Март, 1995 год.
12.
10 мая 1993 года в 10:05 утра на «РТР» вышел первый выпуск культовой юмористической программы «Городок».
Вот что рассказывал Юрий Стоянов о создании первого выпуска «Городка»:
«Кирилл Набутов, надо отдать ему должное, с пониманием отнесся к нашему решению: «Вижу, вы выросли из этих штанов».
Саша Жуков, продюсер «Адамова яблока», уникальный, талантливый парень, поехал на канал «Россия» и спросил там:
— Помните, вы дайджест из анекдотов заказывали?
— Да, — отвечают. — Смешные были ребята.
— А хотите, они для вас юмористическую передачу делать будут? Она уже готова, решаем, какому каналу отдать, — наврал Жуков.
— Конечно нам! — сказали на «России». Во главе канала стояли тогда Лысенко и Попцов, на вооружении которых уже имелись «Джентльмен-шоу» и «Маски-шоу».
— Хотите выходить на канале «Россия»? — спросил нас Саша, вернувшись из Москвы. — За работу. Я им сказал, что у вас уже все готово.
Мы тут же ушли из «Яблока» в продакшн под названием «Студия «НовоКом».
«Какие анекдоты мы не сняли в «Яблоке»? — спросил я. Лелик достал список. — Вот их и снимем».
Первый выпуск «Городка» не могу смотреть по сей день. Это полный кошмар и чудовищная пошлость. Мало того, передача полгода выходила с грамматической ошибкой. В титрах «Международное телевизионное агентство студии «НовоКом» в слове «агентство» не было первой буквы «т». Судя по начальным выпускам, нас должны были выбросить из этого поезда. Спасло появление эксклюзивной «Скрытой камеры». Она стала сильным козырем, так в ту пору никто не снимал...»
Из интервью Сергея Скворцова о Павле Корчагине:
«Мало кто об этом знает, но «Городок» состоялся благодаря Корчагину. На каком-то очередном худсовете (а Паша возглавлял продюсерский центр ВГТРК), он по поводу режиссера Юрия Мамина, который делал передачу на ВТГРК за серьезные деньги – $2000–3000, сказал: «Есть сильная перспективная передача, которая делается в Питере, и вы ничего о ней не знаете. Давайте дадим этим классным перцам $300, которые они просят. Они «Городок» называются». И Паша проломил это решение. Бабах, и – заиграло!».
Вот что рассказывал Юрий Стоянов о создании первого выпуска «Городка»:
«Кирилл Набутов, надо отдать ему должное, с пониманием отнесся к нашему решению: «Вижу, вы выросли из этих штанов».
Саша Жуков, продюсер «Адамова яблока», уникальный, талантливый парень, поехал на канал «Россия» и спросил там:
— Помните, вы дайджест из анекдотов заказывали?
— Да, — отвечают. — Смешные были ребята.
— А хотите, они для вас юмористическую передачу делать будут? Она уже готова, решаем, какому каналу отдать, — наврал Жуков.
— Конечно нам! — сказали на «России». Во главе канала стояли тогда Лысенко и Попцов, на вооружении которых уже имелись «Джентльмен-шоу» и «Маски-шоу».
— Хотите выходить на канале «Россия»? — спросил нас Саша, вернувшись из Москвы. — За работу. Я им сказал, что у вас уже все готово.
Мы тут же ушли из «Яблока» в продакшн под названием «Студия «НовоКом».
«Какие анекдоты мы не сняли в «Яблоке»? — спросил я. Лелик достал список. — Вот их и снимем».
Первый выпуск «Городка» не могу смотреть по сей день. Это полный кошмар и чудовищная пошлость. Мало того, передача полгода выходила с грамматической ошибкой. В титрах «Международное телевизионное агентство студии «НовоКом» в слове «агентство» не было первой буквы «т». Судя по начальным выпускам, нас должны были выбросить из этого поезда. Спасло появление эксклюзивной «Скрытой камеры». Она стала сильным козырем, так в ту пору никто не снимал...»
Из интервью Сергея Скворцова о Павле Корчагине:
«Мало кто об этом знает, но «Городок» состоялся благодаря Корчагину. На каком-то очередном худсовете (а Паша возглавлял продюсерский центр ВГТРК), он по поводу режиссера Юрия Мамина, который делал передачу на ВТГРК за серьезные деньги – $2000–3000, сказал: «Есть сильная перспективная передача, которая делается в Питере, и вы ничего о ней не знаете. Давайте дадим этим классным перцам $300, которые они просят. Они «Городок» называются». И Паша проломил это решение. Бабах, и – заиграло!».
13.
Владислав Листьев со своей супругой Альбиной Назимовой и Леонидом Якубовичем на отдыхе за границей, начало 1990-х.
16.
Автомобили передачи «Дорожный патруль» перед выездом на место происшествия.
Россия, Москва, 1995 год.
Программа была криминальной сводкой происшествий за день.
2 января 1995 года «Дорожный патруль» впервые появился в эфире на телеканале «ТВ-6 Москва».
В программе освещались все происшествия, произошедшие за сутки в Москве и области, с видеокадрами, отснятыми на месте произошедшего. За излишнее смакование в телеэфире кадров с трупами в натуралистических подробностях или же c участием жертв ДТП, насилия и других катастроф или несчастных случаев критики часто характеризовали программу времён ТВ-6 как одну из самых жёстких по показу убийств и автокатастроф передач на российском телевидении. Акцентировалось особое внимание на действиях милиции, пожарных, МУРа, ФСБ, таможенников, сотрудников ГИБДД, МЧС, спасателей, подстанций «Скорой помощи», Мосгаза и других городских служб.
Также в программе часто размещались объявления о пропаже без вести тех или иных людей или о преступниках, объявленных в розыск, с указанием их особых примет и номеров телефона для тех, кто располагает эксклюзивной информацией об их текущем местонахождении. В ряде случаев патрульные машины передачи приезжали на места совершённых преступлений едва ли не раньше, чем их достигали сотрудники милиции.
Первый генеральный директор ТВ-6 Александр Пономарёв отмечал, что программа, полностью посвящённая обстановке на дорогах в Москве, была чрезвычайно востребована во всех регионах страны. Многие сетевые партнёры канала обязательно включали в свои ретрансляционные блоки «Дорожный патруль», поскольку московская ситуация на дорогах мало чем отличалась от аналогичной в других регионах России.
Россия, Москва, 1995 год.
Программа была криминальной сводкой происшествий за день.
2 января 1995 года «Дорожный патруль» впервые появился в эфире на телеканале «ТВ-6 Москва».
В программе освещались все происшествия, произошедшие за сутки в Москве и области, с видеокадрами, отснятыми на месте произошедшего. За излишнее смакование в телеэфире кадров с трупами в натуралистических подробностях или же c участием жертв ДТП, насилия и других катастроф или несчастных случаев критики часто характеризовали программу времён ТВ-6 как одну из самых жёстких по показу убийств и автокатастроф передач на российском телевидении. Акцентировалось особое внимание на действиях милиции, пожарных, МУРа, ФСБ, таможенников, сотрудников ГИБДД, МЧС, спасателей, подстанций «Скорой помощи», Мосгаза и других городских служб.
Также в программе часто размещались объявления о пропаже без вести тех или иных людей или о преступниках, объявленных в розыск, с указанием их особых примет и номеров телефона для тех, кто располагает эксклюзивной информацией об их текущем местонахождении. В ряде случаев патрульные машины передачи приезжали на места совершённых преступлений едва ли не раньше, чем их достигали сотрудники милиции.
Первый генеральный директор ТВ-6 Александр Пономарёв отмечал, что программа, полностью посвящённая обстановке на дорогах в Москве, была чрезвычайно востребована во всех регионах страны. Многие сетевые партнёры канала обязательно включали в свои ретрансляционные блоки «Дорожный патруль», поскольку московская ситуация на дорогах мало чем отличалась от аналогичной в других регионах России.
17.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на презентации своего сольного альбома "Настоящий полковник" в клубе "Даллас", 1999 год.
22.
24 июля 1994 года начался крах самой известной финансовой пирамиды в истории России – АО «МММ».
По разным оценкам, число вкладчиков составляло около 15 млн человек, которых за пять лет существования компании смогли обмануть почти на $80 млрд. Людей привлекали запоминающаяся реклама на ТВ с ярким персонажем Лёней Голубковым и обещанный доход от акций в размере 200% в месяц.
23 июля налоговая служба и налоговая полиция распространили заявление о грубых нарушениях компанией Сергея Мавроди налогового законодательства, и постановили взыскать в бюджет страны почти ₽50 млрд. Известие вызвало панику среди вкладчиков, которые стали избавляться от акций и билетов. Курс ценных бумаг упал в 100 раз и акционерное общество обанкротилось.
Через два года Мавроди был объявлен сначала во всероссийский, а потом и в международный розыск. Афериста задержали в Москве в 2003-м, а в 2007-м осудили на четыре с половиной года колонии за мошенничество, которые к тому времени он уже почти полностью отбыл в СИЗО.
По разным оценкам, число вкладчиков составляло около 15 млн человек, которых за пять лет существования компании смогли обмануть почти на $80 млрд. Людей привлекали запоминающаяся реклама на ТВ с ярким персонажем Лёней Голубковым и обещанный доход от акций в размере 200% в месяц.
23 июля налоговая служба и налоговая полиция распространили заявление о грубых нарушениях компанией Сергея Мавроди налогового законодательства, и постановили взыскать в бюджет страны почти ₽50 млрд. Известие вызвало панику среди вкладчиков, которые стали избавляться от акций и билетов. Курс ценных бумаг упал в 100 раз и акционерное общество обанкротилось.
Через два года Мавроди был объявлен сначала во всероссийский, а потом и в международный розыск. Афериста задержали в Москве в 2003-м, а в 2007-м осудили на четыре с половиной года колонии за мошенничество, которые к тому времени он уже почти полностью отбыл в СИЗО.
23.
Воспоминания военкора "Комсомольской Правды" Александра Коца, связанные с командировкой на Северный Кавказ. Грозный:
"Я, кстати, однажды участвовал в ДТП с БТР. В самом начале 2000-х. Мы мчали на двух БТР с «Витязями» по Грозному. И вдруг выскакивает гаишная «семерка», пытаясь перекрыть дорогу. Ну ты попробуй 13 тонн остановить так резко. Да и вообще, дураков нет. Хер его знает, что за гаишники. Остановись - и тебя с крыш домов начнут поливать. Долбанули, короче, жигули по крылу и поехали дальше. Вдруг сзади стрельба, погоня. Жигули, Волги, вайнахи из окон автоматами машут, по колесам стреляют. Комично, конечно, выглядит. Как стайка муравьев за двумя слонами, но "очково". В итоге блокировали нас - типа чеченская милиция. Наш командир группы, мол, к бою, занимаем круговую оборону.
"Я, кстати, однажды участвовал в ДТП с БТР. В самом начале 2000-х. Мы мчали на двух БТР с «Витязями» по Грозному. И вдруг выскакивает гаишная «семерка», пытаясь перекрыть дорогу. Ну ты попробуй 13 тонн остановить так резко. Да и вообще, дураков нет. Хер его знает, что за гаишники. Остановись - и тебя с крыш домов начнут поливать. Долбанули, короче, жигули по крылу и поехали дальше. Вдруг сзади стрельба, погоня. Жигули, Волги, вайнахи из окон автоматами машут, по колесам стреляют. Комично, конечно, выглядит. Как стайка муравьев за двумя слонами, но "очково". В итоге блокировали нас - типа чеченская милиция. Наш командир группы, мол, к бою, занимаем круговую оборону.
25.
Менты граники на бэтэры нацелили. «Витязи» автоматами-пулеметами ощетинились, за деревья залегли. Подъезжает еще одна тонированная Волга и оттуда выходит Бислан Гантамиров. Оказывается мы его кортежу не уступили. Ну там терки на повышенных тонах, отдайте нам водителя и езжайте. Командир в рацию на Ханкалу: «Мы тут себя неуютно чувствуем». В итоге приезжают с обеих сторон улицы еще по два БТРа с пехотой. Ну и вроде и граники уже опустили, и вот это - «зачем так нервничать, брат, все свои». Оформили, короче, ДТП, как полагается, без стрельбы. И разъехались."
30.
Молодой бизнесмен.
Парень продаёт сигареты и жевательную резинку на одной из московских улиц, 1991 год.
Парень продаёт сигареты и жевательную резинку на одной из московских улиц, 1991 год.
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Метки: Россия интересно люди страна фотографии
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Но пост хороший. Напомнил, что революционные явления привносят в нашу жизнь не только разрушения и ужас, но и перемены положительного характера. Я прекрасно помню новые программы на тв, о которых мы и мечтать не могли. О новой прессе, о которой и помыслить было невозможно. В целом о той атмосфере, что всё меняется каждый день прямо на наших глазах. И мы в этом участвуем. Да. Конечно. У меня нос дважды сломан, шрам от биты на башке и два ножевых несерьёзных. Да. У меня под окнами общаги расстреляли директора нашей ликёрки. Да. Ты мог просто идя по улице просто напороться на "ответить за шмот", или "с какого района, кого знаешь?". Я это помню. Но и хорошее тоже помнить нужно. И я помню. Иначе позади только мрак. А ведь это не так.
Вот стих этот нашел:
В те баснословные года
нам пиво воздух заменяло,
оно, как воздух, исчезало,
но появлялось иногда.
За магазином ввечеру
стояли, тихо говорили.
Как хорошо мы плохо жили,
прикуривали на ветру.
И, не лишенная прикрас,
хотя и сотканная грубо,
жизнь отгораживалась тупо
рядами ящиков от нас.
И только небо, может быть,
глядело пристально и нежно
на относившихся небрежно
к прекрасному глаголу ЖИТЬ.
1997 г.
Только за что спасибо!
Просто фотки из СССР и России.
Мы жили как могли...