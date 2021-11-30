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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения.
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Авторский пост
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Ладно, я думаю, всё вам на самом деле понятно. А если умеете довольствоваться малым, то мне стоит лишь позавидовать.
Был бы у меня тогда смартфон как щас,то я щас был бы Королём Ютуба с миллионами подписчиков !
Как начнёшь вспоминать так сомневаешься - а это всё точно со мной было или приснилось ?!