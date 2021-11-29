FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10998 постов • 1273 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные 
I kill you — написала девочка-подросток кровью растерзанного котенка

I kill you — написала девочка-подросток кровью растерзанного котенка (2 фото)

Автор:
29 ноября 2021 18:40
Сообщество : Животные
Метки: девочка   жестокость   котенок   кровь   надпись   подросток   растерзала   убийство   
781
2
В Челябинске проводят расследование жуткой расправы над котенком, в которой подозревают 13-летнюю девочку.
О подобных вещах трудно говорить, но и молчать нельзя. Откуда в детях, подростках такая звериная жестокость? В этом сейчас разбираются челябинские полицейские. Они подозревают — девочка-тинэйджер в подъезде дома буквально растерзала маленького котенка.
Что толкнуло 13-летнюю школьницу на эту кровавую расправу? Сотрудники правоохранительных органов пытаются разобраться в мотивах и обстоятельствах драмы. Девочку решено поместить в центр временного пребывания для несовершеннолетних правонарушителей.

Тем временем те, кто уже побывал на месте бойни, публикуют в Сети фото надписи I kill you. Ее оставила малолетняя убийца, а написана она кровью котенка, который был разорван на части.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: девочка   жестокость   котенок   кровь   надпись   подросток   растерзала   убийство   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
14
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9
Настя Великая 2 часа назад
Куда,.лять,катится этот мир?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
6k
BenderRodriguez 38 минут назад
Никто ей ничего, к сожалению, не сделает. Ей 13. Сейчас тринадцатилетние людей избивают и даже убивают и никто им ничего не может сделать. А тут котёнок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
81
Л Д 42 минуты назад
Это невозможно оправдать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Владимир 49 минут назад
Я вот одного не понимаю. Как можно быть жестоким, мучать тех кто слабей тебя? Котёнка, который заведомо не может дать сдачи, серьезно? Это как и для чего, кому то что то доказать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Растрелли В.В. Час назад
Небось поклонница Навального.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Опиум для народа Час назад
А нах"й разбираться в мотивах? Сдать её на опыты ученым. По этой личинке никто плакать не будет, кроме "воспитавших" её недо"бков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
MatveiVainrub Час назад
Гомицидомания непреодолимое влечение к убийствам. У психически больных гомицидомания обычно не является симптомом психического расстройства, а скорее развивается на основе соответствующих преморбидных качеств личности. По этой причине многие пациенты с гомицидоманией признаются вменяемыми судебными психиатрами и судом в отношении инкриминируемых им убийств или покушений на убийство (за исключением случаев с психотическими нарушениями).

Гомицидомания свойственна антисоциальным психопатам (в основном паранойяльным, шизоидным, возбудимым), встречается также у больных с психопатоподобным личностным дефицитом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Шурум-бурум 2 часа назад
биомусор
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Egoro 2 часа назад
Могу только представить, что из неё вырастет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как может измениться человек всего за 4 года (14 фото) Как может измениться человек всего за 4 года (14 фото) Индийскую девушку-подростка убили ради чести семьи Индийскую девушку-подростка убили ради чести семьи Отец убил младенца, не желая менять памперс Отец убил младенца, не желая менять памперс Россиянина, по ошибке заподозренного в педофилии, изнасиловали и убили трубой Россиянина, по ошибке заподозренного в педофилии, изнасиловали и убили трубой Влияют ли видеоигры на жестокость молодёжи? Влияют ли видеоигры на жестокость молодёжи? Врачу дали пожизненный срок за убийство жены и дочери "ядовитым" мячом для йоги Врачу дали пожизненный срок за убийство жены и дочери "ядовитым" мячом для йоги
Вера Вербная
Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

7662



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Во Владимире бригаду скорой увольняют за то, что они не отвезли пациента умирать домой
0
237
Во Владимире бригаду скорой увольняют за то, что они не отвезли пациента умирать домой
Блогеры жалуются на угрозы и шантаж: стоит ли жалеть «производителей мусорного контента»?
0
207
Блогеры жалуются на угрозы и шантаж: стоит ли жалеть «производителей мусорного контента»?
Набирающие популярность в сообществах
Ногтевая пластина как индикатор болезни
2
4
Ногтевая пластина как индикатор болезни
ФИФА закрывает путь Роналду и Левандовскому на поле
0
5
ФИФА закрывает путь Роналду и Левандовскому на поле
Как может измениться человек всего за 4 года (14 фото)
Как может измениться человек всего за 4 года (14 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Милота
0
0

Лучшие демотиваторы
От авторов 9 яиц и бутылки водки 0,45 литра
0
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#подборка#кино#еда#вкусно#история#страна#забавно#полиция
#Юмор#факты#животные#СССР#как приготовить#кулинария#Рецепт#аварии#фильмы#автомобили
#интересно#люди#ватермарк#Россия#Жизнь#фотографии#интересное#дтп#познавательно#задержание

На что жалуетесь?

Вернуться