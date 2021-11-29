I kill you — написала девочка-подросток кровью растерзанного котенка

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В Челябинске проводят расследование жуткой расправы над котенком, в которой подозревают 13-летнюю девочку.
О подобных вещах трудно говорить, но и молчать нельзя. Откуда в детях, подростках такая звериная жестокость? В этом сейчас разбираются челябинские полицейские. Они подозревают — девочка-тинэйджер в подъезде дома буквально растерзала маленького котенка.
Что толкнуло 13-летнюю школьницу на эту кровавую расправу? Сотрудники правоохранительных органов пытаются разобраться в мотивах и обстоятельствах драмы. Девочку решено поместить в центр временного пребывания для несовершеннолетних правонарушителей.
Тем временем те, кто уже побывал на месте бойни, публикуют в Сети фото надписи I kill you. Ее оставила малолетняя убийца, а написана она кровью котенка, который был разорван на части.
Тем временем те, кто уже побывал на месте бойни, публикуют в Сети фото надписи I kill you. Ее оставила малолетняя убийца, а написана она кровью котенка, который был разорван на части.
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