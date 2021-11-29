I kill you — написала девочка-подросток кровью растерзанного котенка

Что толкнуло 13-летнюю школьницу на эту кровавую расправу? Сотрудники правоохранительных органов пытаются разобраться в мотивах и обстоятельствах драмы. Девочку решено поместить в центр временного пребывания для несовершеннолетних правонарушителей.



Тем временем те, кто уже побывал на месте бойни, публикуют в Сети фото надписи I kill you. Ее оставила малолетняя убийца, а написана она кровью котенка, который был разорван на части.