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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
29 ноября 2021 08:36
Метки: Юмор   картинки   приколы   
5840
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения
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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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8  комментариев
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14k
Сергей 4 часа назад
На последней картинке кто то жену свою в город на рынок везёт из аула? Или я не так понял?
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8k
vit 17 минут назад
Сначала не понял, а потом как понял! Шикарно!

Только шкафчиков с дверцами не хватает.
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7k
Влад 2 часа назад
зачем национальность называть? можно же просто написать-некие личности некой страны)))
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11k
Majul 5 часов назад
Снова адепты секты "С"
Смеются "от" шутки или "над" шуткой, но никак не "с"
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