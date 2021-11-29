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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения
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Авторский пост
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Только шкафчиков с дверцами не хватает.
Смеются "от" шутки или "над" шуткой, но никак не "с"
Конкретно Ваш вопрос верно звучит "какого куя все ржут". Никакого "с" там быть не должно априори.