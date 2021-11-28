Севастополь. «Гордость русских моряков»

572
30
Подборка интересных фотографий.
Подписи от авторов фото.
×
×
Севастополь. 1942 год. Автор: Владислав Микоша. О фотографии: Крайний слева — оператор Константин Ряшенцев.
Лидия Мустафаева: «Мой дедушка Василий Васильевич Берестовенко». 27 марта 1949 года. Неизвестный автор.
«Не забудьте посетить исторические места и памятники Севастополя». 1961–1962 годы. Автор: Петр Никушенко.
Архив Шарыповых – Афанасьевых Группа экскурсантов у здания панорамы «Штурм Сапун-горы» в Севастополе. Май – сентябрь 1961 года. Неизвестный автор.
Архив Александра Евгеньевича Архипова День ВМФ СССР. Школа водолазов, 3-я рота. Фото из дембельского альбома. 1980–1982 годы. Неизвестный автор.
Источник:
Еще крутые истории!
- Как в России строят дороги: рассказ мастера СМР
- Выйти замуж за Эйфелеву башню? Самые странные браки
- Охота на ветеранов: резонансное дело Калининых
- 1 лайк = 1 факт про работу официанткой в США
- "Сначала заработать - потом починить": автослесарь о работе в СТО
31
Понравилось31
Новости партнёров