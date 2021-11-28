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Севастополь. «Гордость русских моряков»

Севастополь. «Гордость русских моряков» (30 фото)

Автор:
28 ноября 2021 21:49
Метки: Россия   СССР   история   люди   страна   фотографии   
572
30

Подборка интересных фотографий.
Подписи от авторов фото.

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Источник:

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Метки: Россия   СССР   история   люди   страна   фотографии   
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394
阿鋒 9 часов назад
Интересные фотки! Всегда люблю Ваши подборки смотреть! Спасибо!
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7k
Фobosgrunt 7 часов назад
Был в Севастополе впервые этим летом, город очень понравился. Катерным бизнесом занимаются, как я понял, морские офицеры в отставке, эксурсии проводят гораздо интереснее, чем бабушки в парках)
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Шоу :-) продолжается 8 часов назад
Я вот не понимаю в чем гордость, два раза осаждали Севастополь, и оба раза его сдали...
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10k
Сережа 9 часов назад
Автор, спасибо за пост. Но некоторые подписи к фото перепутаны. Кое-где Панораму с Диорамой перепутали.
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394
阿鋒 Сережа 9 часов назад
Исправит ) я в него верю )) всем добра )
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475
Шоу :-) продолжается Сережа 8 часов назад
Кое-где Панораму с Диорамой перепутали.--------------------------хорошо не с диареей...
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