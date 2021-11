C. C. Catch - Heaven And Hell: через 37 дней после выхода в Германии, песня стала мегахитом в СССР

24 ноября 1986 года вышел "Heaven And Hell" - второй сингл со второго студийного альбома "Welcome to the Heartbreak Hotel" немецкой поп-певицы C.C.Catch. Песню, как и все остальные на альбоме, написал и спродюсировал Дитер Болен. Сингл "Heaven And Hell" занял 13 место в чарте Германии и 19 место в чарте Швейцарии, но песня была бесконечно сильно популярна в СССР.