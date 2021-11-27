C. C. Catch - Heaven And Hell: через 37 дней после выхода в Германии, песня стала мегахитом в СССР



Но как же получилось, что буквально через месяц и 7 дней, песня стала мегахитом в СССР? Всё дело в том, что в новогодней программе "Мелодии и ритмы зарубежной эстрады", которая началась около 3-х часов утра 1 января 1987 года, показали часть программы Peter's Pop Show и среди множества песен прозвучала "Heaven And Hell" в исполнении C.C. Catch. И уже через пару дней, в субботу 3 января, эта песня гремела во всех клубах, дискотеках и просто квартирных пьянках, да ещё и не по одному разу. Вот что увидели советские люди в новогоднюю ночь: