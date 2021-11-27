C. C. Catch - Heaven And Hell: через 37 дней после выхода в Германии, песня стала мегахитом в СССР

24 ноября 1986 года вышел "Heaven And Hell" - второй сингл со второго студийного альбома "Welcome to the Heartbreak Hotel" немецкой поп-певицы C.C.Catch. Песню, как и все остальные на альбоме, написал и спродюсировал Дитер Болен. Сингл "Heaven And Hell" занял 13 место в чарте Германии и 19 место в чарте Швейцарии, но песня была бесконечно сильно популярна в СССР.
Но как же получилось, что буквально через месяц и 7 дней, песня стала мегахитом в СССР? Всё дело в том, что в новогодней программе "Мелодии и ритмы зарубежной эстрады", которая началась около 3-х часов утра 1 января 1987 года, показали часть программы Peter's Pop Show и среди множества песен прозвучала "Heaven And Hell" в исполнении C.C. Catch. И уже через пару дней, в субботу 3 января, эта песня гремела во всех клубах, дискотеках и просто квартирных пьянках, да ещё и не по одному разу. Вот что увидели советские люди в новогоднюю ночь:
Источник:
Как известно, C.C. Catch не пела вживую, поэтому я поставлю кавер, который исполнили Мурзилки Int - ведущие Авторадио - специально для неё:
Источник:
Источник:
Понравилось45
Сиси Кетч и Сиси Кепфел - это две разные Сиси.
А вообще из певиц 90-х и на букву С, у меня три певицы: Сандра, Саманта и Сабрина.
C.C.Catch догих лет, сколько дискотек под нее проплясали давным-давно )
Так, черВЯК.
Так, черВЯК.
Сказал глист.
Искал это давно ..
ну кто в теме поймет мужики !!!