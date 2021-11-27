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C. C. Catch - Heaven And Hell: через 37 дней после выхода в Германии, песня стала мегахитом в СССР

C. C. Catch - Heaven And Hell: через 37 дней после выхода в Германии, песня стала мегахитом в СССР (1 фото + 2 видео)

Автор:
27 ноября 2021 15:00
Метки: C. C. Catch   Heaven And Hell   мегахит   
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24 ноября 1986 года вышел "Heaven And Hell" - второй сингл со второго студийного альбома "Welcome to the Heartbreak Hotel" немецкой поп-певицы C.C.Catch. Песню, как и все остальные на альбоме, написал и спродюсировал Дитер Болен. Сингл "Heaven And Hell" занял 13 место в чарте Германии и 19 место в чарте Швейцарии, но песня была бесконечно сильно популярна в СССР.



Но как же получилось, что буквально через месяц и 7 дней, песня стала мегахитом в СССР? Всё дело в том, что в новогодней программе "Мелодии и ритмы зарубежной эстрады", которая началась около 3-х часов утра 1 января 1987 года, показали часть программы Peter's Pop Show и среди множества песен прозвучала "Heaven And Hell" в исполнении C.C. Catch. И уже через пару дней, в субботу 3 января, эта песня гремела во всех клубах, дискотеках и просто квартирных пьянках, да ещё и не по одному разу. Вот что увидели советские люди в новогоднюю ночь:


Как известно, C.C. Catch не пела вживую, поэтому я поставлю кавер, который исполнили Мурзилки Int - ведущие Авторадио - специально для неё:


Источник:

Метки: C. C. Catch   Heaven And Hell   мегахит   
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12  комментариев
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18k
Luc72 5 часов назад
Нихрена с... я думал, она 68, край, 66, оказывается 64-го, на целых 6 лет меня старше. Но как выглядит... У-х-х-х. Мне ее имидж и внешний вид по моде 80-х меньше нравится, чем нынешний.
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839
Darki Полчаса назад
Меня немного смущает в клипе что на 1:05 чувак прям в лицо певице тычет факом
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43k
Андрей Бертон 2 часа назад
Шутка из 90-х.
Сиси Кетч и Сиси Кепфел - это две разные Сиси.

А вообще из певиц 90-х и на букву С, у меня три певицы: Сандра, Саманта и Сабрина.
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10k
Majul 2 часа назад
Достойно.
C.C.Catch догих лет, сколько дискотек под нее проплясали давным-давно )
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108k
Барон Мюнхгаузен. 5 часов назад
ВанЬятка, ну когда ты уже надрочишься лайков???
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420
Mixan 5 часов назад
А я под это брейк танцевал !!!!!
Искал это давно ..
ну кто в теме поймет мужики !!!

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