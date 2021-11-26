Советский клип «Яблочко» 1946 года, на десятилетия опередивший своё время

Это сегодня мы привыкли к любым компьютерным эффектам. Но уже в 1946 году советские кинематографисты творили настоящие чудеса!

На студии «Союздетфильм» (будущая киностудия имени М. Горького) был создан уникальный короткометражный фильм «Яблочко». Эта работа была пробой новой технологии комбинированных съёмок, названной «оптическими перекладками».