Советский клип «Яблочко» 1946 года, на десятилетия опередивший своё время

FISHKINET
«Голубые каски»: военные или все-таки миротворцы? «Голубые каски»: военные или все-таки миротворцы? Мужчина неопределённой национальности жестоко избил трёх девушек в астраханском кафе Мужчина неопределённой национальности жестоко избил трёх девушек в... Instagram ограничил доступ к аккаунту Марии Шукшиной, после ее ответа врачам из красной зоны Instagram ограничил доступ к аккаунту Марии Шукшиной, после ее... Разница поколений: один в 16 лет ушел на фронт, а другой в 19 лет испражнился на стенд ветерана ВОВ Разница поколений: один в 16 лет ушел на фронт, а другой в 19 лет... Из бабушки в красивую девушку за несколько секунд Из бабушки в красивую девушку за несколько секунд В Германии националисты поставили на место мигрантов, не пустивших немца в свое кафе В Германии националисты поставили на место мигрантов, не пустивших... Преступник совершенно без национальности Преступник совершенно без национальности По три с половиной года за пранк. Каждому! По три с половиной года за пранк. Каждому! Загадка Долины смерти Загадка Долины смерти Военный спецобъект посреди леса Военный спецобъект посреди леса Любитель поворачивать вторым рядом получил хороший урок Любитель поворачивать вторым рядом получил хороший урок Хрупкая девушка и сцепка для вагонов Хрупкая девушка и сцепка для вагонов Руки-то помнят: музыкант Дэйв Грол вновь сыграл свою партию в песне «Smells Like Teen Spirit» Руки-то помнят: музыкант Дэйв Грол вновь сыграл свою партию в... В рукава просунул руки — оказалось, это брюки: убойный пост о торопыжках и рассеянных людях В рукава просунул руки — оказалось, это брюки: убойный пост о... Мне непрожаренное… с глистами: внутренний мир любителей сырого мяса зачастую богаче, чем они думают Мне непрожаренное… с глистами: внутренний мир любителей сырого... Вам просили передать Вам просили передать Единственного кормильца многодетной семьи отправили в тюрьму за пиратское ПО Единственного кормильца многодетной семьи отправили в тюрьму за... 17 странных профессий, которые на самом деле существуют 17 странных профессий, которые на самом деле существуют "Мчал под 200!": момент наезда силовика на дорожных рабочих в Тюмени попал на видео "Мчал под 200!": момент наезда силовика на дорожных рабочих в...
Советский клип «Яблочко» 1946 года, на десятилетия опередивший своё время

Советский клип «Яблочко» 1946 года, на десятилетия опередивший своё время (1 фото + 2 видео)

Автор:
26 ноября 2021 00:28
Метки: интересно   история кино   кино   
206
1
2

Это сегодня мы привыкли к любым компьютерным эффектам. Но уже в 1946 году советские кинематографисты творили настоящие чудеса!

На студии «Союздетфильм» (будущая киностудия имени М. Горького) был создан уникальный короткометражный фильм «Яблочко». Эта работа была пробой новой технологии комбинированных съёмок, названной «оптическими перекладками».

Зрелище по тем временам невиданное. Пианист играет мелодию, а перед ним на рояле пляшет крохотный матрос! И не просто пляшет, но прыгает по клавиатуре, попадая в нужные клавиши, выписывает чечётку на портсигаре. А дальше происходят и вовсе чудеса: матрос скидывает форму, оказывается натуральным Терминатором и жонглирует собственной головой!

Съёмки пианиста и танцора накладывались друг на друга вручную в течение года. Можно вообразить, насколько трудоёмким был этот процесс! Метод был разработан талантливыми художниками кино — братьями Иваном и Владимиром Никитченко. Фильм предназначался в качестве пособия для операторов.

  • Может быть, отсюда появилась идея знаменитой серии про Тома и Джерри?

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: интересно   история кино   кино   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
hairov 2 часа назад
Ппц круто для тех лет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Александр Час назад
Клей для монтажа плёнки был тот самый.
Который потом запретили.
За который сейчас сажают.
Который будет востребован.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
691
BHU1004 3 часа назад
Талантливо. Ваще без базара. Чотка! Могёт! ))
Но с Т&J ржачней. ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Oukitel RT1 - защищённый планшет с Android 4G Oukitel RT1 - защищённый планшет с Android 4G Раднэр Муратов: шиковал в молодости, а в старости спал на газетах Раднэр Муратов: шиковал в молодости, а в старости спал на газетах Интересные факты о фильме «Пятый элемент» Интересные факты о фильме «Пятый элемент» 13 персонажей фильмов, которые изначально должны были быть другого пола 13 персонажей фильмов, которые изначально должны были быть другого пола Анна Легчилова: как муж сломал ей руку на сцене и почему актриса три года скрывала единственного сына Анна Легчилова: как муж сломал ей руку на сцене и почему актриса три года скрывала единственного... Шляпа сантехника Афони: я такую в свое время с трудом отыскал в магазинах Шляпа сантехника Афони: я такую в свое время с трудом отыскал в магазинах
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3981610



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Преступник совершенно без национальности
0
209
Преступник совершенно без национальности
Карма за неспортивное поведение не заставила долго ждать чеченца
0
273
Карма за неспортивное поведение не заставила долго ждать чеченца
Набирающие популярность
Криминальный авторитет Винни-Пух подозревается в организации бунта
0
15
Криминальный авторитет Винни-Пух подозревается в организации бунта
Забраться под облака: как это влияет на здоровье и качество жизни
0
29
Забраться под облака: как это влияет на здоровье и качество жизни
Чистота по сходной цене: современный робот-пылесос, который всем по карману
Чистота по сходной цене: современный робот-пылесос, который всем по карману
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ну мог же нормально одеться
0
0

Лучшие демотиваторы
А ещё они называли тебя дранной шкурой
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#животные#дтп#автомобили#автомир#фильм#смешно#авто аварии#забавно
#фото#факты#люди#кино#Ynews#история#аварии#сша#Жизнь#кулинария
#прикол#ватермарк#новости#картинки#подборка#Россия#приколы#шоу бизнес#в мире#Разное

На что жалуетесь?

Вернуться