Советский клип «Яблочко» 1946 года, на десятилетия опередивший своё время

Это сегодня мы привыкли к любым компьютерным эффектам. Но уже в 1946 году советские кинематографисты творили настоящие чудеса!
На студии «Союздетфильм» (будущая киностудия имени М. Горького) был создан уникальный короткометражный фильм «Яблочко». Эта работа была пробой новой технологии комбинированных съёмок, названной «оптическими перекладками».
Зрелище по тем временам невиданное. Пианист играет мелодию, а перед ним на рояле пляшет крохотный матрос! И не просто пляшет, но прыгает по клавиатуре, попадая в нужные клавиши, выписывает чечётку на портсигаре. А дальше происходят и вовсе чудеса: матрос скидывает форму, оказывается натуральным Терминатором и жонглирует собственной головой!
Съёмки пианиста и танцора накладывались друг на друга вручную в течение года. Можно вообразить, насколько трудоёмким был этот процесс! Метод был разработан талантливыми художниками кино — братьями Иваном и Владимиром Никитченко. Фильм предназначался в качестве пособия для операторов.
- Может быть, отсюда появилась идея знаменитой серии про Тома и Джерри?
Источник:
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Который потом запретили.
За который сейчас сажают.
Который будет востребован.
Но с Т&J ржачней. ))