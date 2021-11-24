Заберите меня домой. Я буду умирать дома, пожалуйста. Подробности о судьбе блокадницы, которая сделала сама себе лапароцентез

Немного об отношении к нашим ветеранам. Новость, которая повергнет в шок многих. В Выборге пенсионерка-блокадница была вынуждена сделать сама себе хирургическую операцию.
Из-за онкологии у женщины развился асцит — скопление жидкости в животе. Мучительная боль не давала ей ни ходить, ни лежать.
Из-за того, что один из тестов на ковид у неё был положительным, ее не хотели брать в больницу, где не лечат заражённых. При этом другой тест дал отрицательный результат.
Ложиться в крыло для ковидников в ее случае было равносильно смерти, поэтому семья не пошла на это.
В итоге пенсионерка сама попыталась осуществить лапароцентез — разрезать переднюю брюшную стенку с целью вывести жидкость. Ее обнаружила дочь Галина, которая вернулась домой и услышала от матери: «Доченька, миленькая, я что-то с собой натворила».
На вопрос, зачем она это сделала, блокадница ответила, что «хотела сделать себе облегчение».
Фельдшер прибывшей скорой сказала, что всё сделано грамотно — внутренние органы не были задеты, и что в войну так и делали.
В предсмертной записке, которую она оставила на всякий случай, Клавдия Васильевна просит не винить ее родных, и просит простить ее за такой отчаянный поступок.
Об онкологическом заболевании женщина узнала еще в 2019 году. В ноябре этого года из-за осложнений ее госпитализировали в местную больницу. Но спустя некоторое время выписали из-за того, что у нее был один из тестов на коноравирус был положительным, а зараженным оказывают медицинскую помощь другая больница, куда ее и предложили перевести.
Внучка блокадницы заявила, что в больнице могли перепутать результаты теста из-за того, что фамилия у бабушки распространенная. Об этом ей самой намекнули в Выборгской больнице. При этом у девяностолетней больной раком Клавдии Васильевны не было никаких симптомов инфекции.
В итоге блокадница попросила своих родственников забрать ее из больницы: «Заберите меня домой. Я буду умирать дома, пожалуйста».
По данному факту сейчас возбуждено уголовное дело, а родственники уже дали показания. Но главное, что в больнице женщине сделали операцию, а тест на коронавирус опять показал положительный результат. Сейчас блокадница находится под присмотром врачей в местной больнице.
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