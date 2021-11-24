Заберите меня домой. Я буду умирать дома, пожалуйста. Подробности о судьбе блокадницы, которая сделала сама себе лапароцентез

Из-за того, что один из тестов на ковид у неё был положительным, ее не хотели брать в больницу, где не лечат заражённых. При этом другой тест дал отрицательный результат.

Ложиться в крыло для ковидников в ее случае было равносильно смерти, поэтому семья не пошла на это.

В итоге пенсионерка сама попыталась осуществить лапароцентез — разрезать переднюю брюшную стенку с целью вывести жидкость. Ее обнаружила дочь Галина, которая вернулась домой и услышала от матери: «Доченька, миленькая, я что-то с собой натворила».