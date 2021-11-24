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Заберите меня домой. Я буду умирать дома, пожалуйста. Подробности о судьбе блокадницы, которая сделала сама себе лапароцентез

Заберите меня домой. Я буду умирать дома, пожалуйста. Подробности о судьбе блокадницы, которая сделала сама себе лапароцентез (7 фото)

Автор:
24 ноября 2021 22:42
Сообщество : Жизнь в Беларуси
Метки: Лапароцентез   асцит   блокадница   выборг   коронавирус   новости   
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Немного об отношении к нашим ветеранам. Новость, которая повергнет в шок многих. В Выборге пенсионерка-блокадница была вынуждена сделать сама себе хирургическую операцию.

Из-за онкологии у женщины развился асцит — скопление жидкости в животе. Мучительная боль не давала ей ни ходить, ни лежать.

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Из-за того, что один из тестов на ковид у неё был положительным, ее не хотели брать в больницу, где не лечат заражённых. При этом другой тест дал отрицательный результат.

Ложиться в крыло для ковидников в ее случае было равносильно смерти, поэтому семья не пошла на это.

В итоге пенсионерка сама попыталась осуществить лапароцентез — разрезать переднюю брюшную стенку с целью вывести жидкость. Ее обнаружила дочь Галина, которая вернулась домой и услышала от матери: «Доченька, миленькая, я что-то с собой натворила».

На вопрос, зачем она это сделала, блокадница ответила, что «хотела сделать себе облегчение».

Фельдшер прибывшей скорой сказала, что всё сделано грамотно — внутренние органы не были задеты, и что в войну так и делали.


В предсмертной записке, которую она оставила на всякий случай, Клавдия Васильевна просит не винить ее родных, и просит простить ее за такой отчаянный поступок.

Об онкологическом заболевании женщина узнала еще в 2019 году. В ноябре этого года из-за осложнений ее госпитализировали в местную больницу. Но спустя некоторое время выписали из-за того, что у нее был один из тестов на коноравирус был положительным, а зараженным оказывают медицинскую помощь другая больница, куда ее и предложили перевести.

Внучка блокадницы заявила, что в больнице могли перепутать результаты теста из-за того, что фамилия у бабушки распространенная. Об этом ей самой намекнули в Выборгской больнице. При этом у девяностолетней больной раком Клавдии Васильевны не было никаких симптомов инфекции.

В итоге блокадница попросила своих родственников забрать ее из больницы: «Заберите меня домой. Я буду умирать дома, пожалуйста».

По данному факту сейчас возбуждено уголовное дело, а родственники уже дали показания. Но главное, что в больнице женщине сделали операцию, а тест на коронавирус опять показал положительный результат. Сейчас блокадница находится под присмотром врачей в местной больнице.

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Метки: Лапароцентез   асцит   блокадница   выборг   коронавирус   новости   
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noName 41 минуту назад
"Ложиться в крыло для ковидников в ее случае было равносильно смерти, поэтому семья не пошла на это"-чёт я не понял:врачи сказали надо,но семья отказалась!?Соответственно своим отказом семья довела бабушку до такого состояния,виноваты в этом врачи!?
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