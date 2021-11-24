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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
24 ноября 2021 16:14
Метки: Юмор   картинки   приколы   
3235
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения
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16k
homerchik 4 часа назад
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8k
Самка Хорька 52 минуты назад

Прям скудненько с лексиконом-то... Как минимум овцу ещё вижу, слепошарого, идиота, тормоза, скотину, козла, у.ё.б.к.а, дебила, чурку, гандона, кидораса, е.б.а.нько, лося сохатого, барана, криворукого, сволочь, туп.и.з.дня, е.б.л.а.нтия, суку и косого. И газёл ещё там же.
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2k
Умница-красавица 57 минут назад
И тут ты узнаешь, что все это время трахал жабу..
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8k
Самка Хорька Час назад
А на фото - жена чувака...

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366
Вжик 3 часа назад

Имели они все барьеры
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14k
Booka1a 4 часа назад
7. это еще двое не подошли, и третий вчера звонил, сказал, что сможет примерно в мае примерно в третий четверг
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