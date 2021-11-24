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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения
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Авторский пост
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Прям скудненько с лексиконом-то... Как минимум овцу ещё вижу, слепошарого, идиота, тормоза, скотину, козла, у.ё.б.к.а, дебила, чурку, гандона, кидораса, е.б.а.нько, лося сохатого, барана, криворукого, сволочь, туп.и.з.дня, е.б.л.а.нтия, суку и косого. И газёл ещё там же.
Имели они все барьеры
Но вот в чём штука-то! Сотрудник во всех историях выходит героем и страдальцем, а клиенты все как один скоты и мудаки.